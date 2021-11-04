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В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков в Донбассе
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
«В зоне ответственности 30-ой бригады (украинских силовиков), с целью глушения сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, вблизи населенного пункта Луганское зафиксирована работа станции РЭБ «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины)», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, таким образом украинские силовики пытаются не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
Ранее ЛНР обвинила ВСУ в создании новой горячей точки в Донбассе.
На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2»
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Процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться, отмечает Bloomberg.
Агентство Bloomberg отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам, передает ТАСС.
«Российскому «Северному потоку – 2» может потребоваться еще несколько месяцев... трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», – говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
Украина обвинила Россию в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции.
Кулеба пояснил в Facebook, что плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр. По его словам, переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал.
Министр считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию «о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины».
«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разнообразные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло», – сказал Кулеба.
Во вторник Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26, когда его позвал выступить модератор мероприятия, экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Накануне Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.
Украина разработала план военной операции против России
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Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина24».
При этом он добавил, что «война – это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
Накануне украинский генерал пообещал России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. В понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Владимира Зеленского пообещали России поражение в случай начала войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Сатановский отреагировал на слова Байдена о «горящей у Путина тайге»
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«Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Поэтому я бы предложил Байдену вернуть России Аляску и Калифорнию, которая была продуктовой базой для наших колонистов», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее Джо Байден рассказал о «горящей тундре» в России.
«Наблюдая то престарелое недоразумение, которое сегодня занимает пост президента США, первое, что я ему напомнил бы в ответ – «Аляску верни! И про Калифорнию не забудь». Ее в свое время освоил русский начальник Аляски Баранов как продуктовую базу для колонистов. Вот и все», – сказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Поэтому что касается пожаров в Калифорнии и на Аляске – Байден мог бы их тушить с нашими представителями МЧС. Проблема ведь в том, что с американцами бесполезно разговаривать любым другим образом. Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Все остальное – разговоры в пользу бедных», – подчеркнул собеседник.
Ранее президент США Джо Байден критически высказался в адрес Москвы на саммите по вопросам изменения климата (COP26) из-за того, что Россия «не явилась» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20.
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
В ответ Кремль напомнил Байдену о том, что не только тундра, «но и Калифорния горит». «Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Алексей Пушков ответил на критику Байдена в адрес Путина
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«Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая. Борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критику президента США Джо Байдена в адрес Москвы из-за отсутствия Владимира Путина на саммите по климату в Глазго.
«Для Байдена экологические саммиты и саммиты G20 – это повод показать так называемое американское лидерство. Байден заинтересован не столько в сущностной повестке, сколько в демонстрации силы и авторитета Америки. Он хочет быть лидером мирового сообщества. Байдена раздражает то, что он не может в полной мере играть роль первой скрипки, когда отсутствуют руководители двух ведущих держав мира», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что проведенный Байденом в так называемый День Земли, 22 апреля, саммит по вопросам изменения климата, в котором Владимир Путин и многие другие лидеры также участвовали виртуально, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал площадкой для демонстрации лидирующей роли Соединенных Штатов в борьбе против глобального потепления. «Эту администрацию интересует не столько борьба с изменениями климата, сколько позиционирование США в качестве доминирующей державы», – подчеркнул собеседник.
Что касается содержательной части критики из уст американского лидера в адрес Москвы и Пекина, то «Байдену надо заняться вкладом самих Соединенных Штатов». «США находятся в первой четверке загрязнителей атмосферы, и не Байдену читать нам нотации о том, что мы делаем правильно или неправильно. Если США лидируют по этим показателям, то было бы правильно показать пример всему миру и самим сократить вредные выбросы до необходимых величин. Но не совсем понятно, что делается для этого, кроме пафосных заявлений о переходе на зеленую энергетику», – добавил политик.
При этом США продолжают расширять рынки сбыта своего сжиженного природного газа (СПГ) – того самого топлива, которое они же называют грязным. «Политика Соединенных Штатов полна противоречий, как и сама их «зеленая повестка». Например, изготовление солнечных батарей – весьма энергоемкий и достаточно вредный с экологической точки зрения процесс. Поэтому к самим этим зеленым технологиями есть много вопросов», – напомнил Пушков.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль. «Либо США признают принцип партнерства и вместе с другими странами работают над этими проблемами, либо другие ведущие державы будут отвергать американское лидерство, потому что нет причин принимать его», – считает Пушков.
На проходящем в Глазго саммите по вопросам изменения климата (COP26) президент США Джо Байден критически высказался в адрес Пекина, а также Москвы, из-за того, что лидеры обеих стран не приехали на мероприятия по климату. «Думаю, для Китая было большой ошибкой не появиться на конференции. Они потеряли возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите. Это просто гигантская проблема, и они ушли. Как вы это делаете, а потом утверждаете, что у вас есть какие-то претензии на лидерство», – посетовал Байден на лидера КНР.
В адрес президента Владимира Путина американский коллега тоже высказался с упреком. По его мнению, следовало бы вести себя иначе. «Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», – заявил Байден.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Алексей Пушков считает, что Джонсон на правах главы государства, которое принимало COP26, «повел себя взвешенно и вежливо». «Если бы Джонсон начал критиковать других лидеров за то, что они не приехали, это понизило бы шансы Великобритании на проведение крупных мероприятий. Я не стал бы переоценивать это заявление, которое показывает, что не все и не всегда готовы поддерживать атаки Байдена на Россию и Китай», – пояснил сенатор.
Кроме того, позиция Джонсона может быть связана с его недавним разговором по телефону с Владимиром Путиным по целому ряду международных проблем. «После этой беседы, возможно, Джонсон решил не ухудшать климат в отношениях между Лондоном и Москвой – он и так достаточно сложный – и показать, что он приветствует контакты с президентом России. Так что здесь соображения скорее политического характера. Я не думаю, что это означает какое-то фундаментальное изменение курса по отношению к России», – подытожил Алексей Пушков.
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США посчитали еще одну российскую компанию угрозой нацбезопасности
Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности несколько иностранных компаний, среди них оказалась российская Positive Technologies, сообщает ведомство в среду.
Согласно опубликованному документу, в список компаний, работа которых может стать причиной создания риска или противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, вошли израильские компании NSO Group и Candiru, сингапурская Computer Security Initiative Consultancy и российская Positive Technologies, передает РИА Новости.
Российская Positive Technologies, по мнению американского минторга, попала в список по причине того, что ее работа «противоречит национальным интересам США». Она, как и сингапурская компания, как посчитали в Вашингтоне, пользуется кибердеятельностью, чтобы получить доступ к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности граждан, а также компаний по всему миру.
СМИ: Целовавшихся у Вечного огня девушек могут привлечь к уголовной ответственности
Московские следователи начали поиск автора видео, на котором запечатлены «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата возле Кремля.
Следователи проверяют инцидент по признакам преступления по статье осквернение символов воинской славы России с использованием СМИ и интернета. Виновному по этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает RTVI со ссылкой на источник в полиции.
Ранее в Сети распространялся видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Героинями ролика, предположительно, стали бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева (Хофманита) и Алена Ефремова.
Telegram-каналу Baza представитель Михеевой заявил, что о проверке слышал и уже готовится комментарий.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток девушку за провокационное фото на фоне Никольской башни Московского Кремля.
Женщину обвинили в мелком хулиганстве за снимок с приспущенными штанами, опубликованный в соцсети. Фото сопровождалось комментарием: «Возможно, за это мне придется понести административную ответственность, но это того стоило».
Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
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Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».
Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям
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Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
Киев намерен переименовать русские названия населенных пунктов
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, сообщает его пресс-служба.
«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Омбудсмен предложил переименовать названия таких населенных пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.
По его мнению, раньше населенные пункты имели «прекрасные названия», например, Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.
Закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она назвала Гоголя трагической личностью в украинской культуре.
Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
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Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Минтранс Белоруссии подтвердил нахождение россиян и украинцев на борту разбившегося Ан-12
В экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии, сообщил Минтранс Белоруссии.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее белорусская авиакомпания «Гродно» сообщила, что в экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане нескольких стран.
Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.
Эксперт назвал бредом и абсурдом претензии Байдена к России по нефти
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«У Байдена его же нефтяники спрашивают: «Ты совсем с ума сошел? Сначала тебе нужна зеленая повестка, а потом, оказывается, нужно больше нефти», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее американский президент обвинил Россию и ОПЕК+ в низких объемах добычи черного золота, что привело к подорожанию бензина в США.
«Это тот случай, когда политики путаются в своих действиях, а потом пытаются сохранить лицо, чтобы не выглядеть клоунами. Байден пришел во власть на волне зеленой повестки, когда раздавались лозунги, мол, нефть – это что-то плохое. Его администрация объявила, что будет делать ставку на ускоренный энергопереход. Но о каком переходе может идти речь, если Байден одновременно призывает увеличить добычу нефти? Это просто бред и абсурд», – подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
По его словам, дорогой американский бензин сразу бьет по рейтингу Байдена, чего он усиленно пытается избежать. Отсюда непоследовательность по линии ОПЕК+ и необоснованные претензии к России. «Обвинять нас в этом вопросе еще глупее: мы второй поставщик нефти в Америку после Канады, даже Мексику переплюнули, – сказал собеседник. – Более того, Россия поставляет много нефти даже с учетом ограничений по ОПЕК+. Мы сократили добычу и пока не можем ее мгновенно нарастить из-за удара пандемии в 2020 году».
При этом сейчас США не могут производить бензин и другие нефтепродукты так масштабно, как у них это получалось раньше. Во-первых, нефтяникам при Байдене стало очень некомфортно: новая администрация принимает странные решения – то за, то против нефти. Во-вторых, черное золото в Америке объявляют чуть ли не вторым табаком, а дополнительные проблемы создают активисты и суды. В результате многим компаниям приходится продавать свои активы в нефтяной сфере.
«Сейчас цена на нефть поднялась и у нефтяников появились хоть какие-то деньги. Но они их отправляют на дивиденды, а не вкладывают в дополнительную добычу, – рассказал собеседник. – Отсюда попытки пойти за нефтью в ОПЕК+, что создает противоречие в зеленой повестке. Решить его можно, скорректировав темпы обещанного энерогоперехода. Но тогда Байдену придется признать свою неправоту».
Что касается отношений Вашингтона и ОПЕК+, то их можно описать формулировкой «любовь и ненависть в одном флаконе».
«С одной стороны, Америка потребляет опековскую нефть. С другой стороны, ОПЕК для нее – конкурент. С третьей стороны, американская администрация в угоду зеленой повестке вообще призывает закрывать нефтяные производства в этих странах. Хотя их потом петух клюет в одно место, и внезапно Штатам нужно больше нефти», – уточнил экономист.
«Пока что Америка предпочитает сохранять хоть какие-то отношения с ОПЕК+, чтобы в случае чего можно было опереться на Саудовскую Аравию. Но надо понимать, что при желании она может выкрутить саудитам руки в любую сторону», – отметил он.
Поэтому говорить о будущем цен на нефть проблематично – ситуация очень переменчива. Некоторые западные банки, по словам собеседника, ожидают, что она может подорожать до 100–120 долларов за баррель, если мировая экономика будет восстанавливаться быстрыми темпами. Но у игроков на рынке сохраняются опасения из-за распространения новых штаммов коронавируса, которые приведут к локдаунам и понижению спроса на нефть.
«Поэтому России надо приспосабливаться к любому возможному сценарию и выживать в любых условиях», – считает Митрахович. Он также указал на символичность того, что заявление Байдена о низких темпах добычи нефти Россией и ОПЕК+ прозвучало на фоне подорожания «ненужных энергоресурсов».
«На конференции в Глазго звучал лозунг: «Отправить уголь и другие ископаемые виды топлива в историю!» Ну в какую историю вы собрались их отправить, когда сами же в Британии наращиваете производство электроэнергии из угля. Это все выглядит глуповато, как и позиция Байдена, который сам не знает, чего хочет», – заключил эксперт.
Во вторник Джо Байден на 26-й конференции ООН по климату (COP26) в Глазго заявил, что рост цен на углеводород вызван отказом России и ОПЕК от увеличения объемов добычи нефти, а также влиянием пандемии на цепочку поставок.
Двумя днями ранее глава Белого дома призвал Москву и Эр-Рияд наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться следующих консультаций ОПЕК+.
В прошлом месяце в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть, а российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не получала от США запросов на обсуждение стабилизации нефтяного рынка.
Также в октябре президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов, а глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии анонсировал возможное завершение столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
В начале прошлого месяца мировые цены на нефть выросли после решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
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Британцы поддержали поставки российских ракет
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Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с Индией и Китаем по поставкам ЗРС нового поколения С-500 «страхом войны» с США, однако читатели издания выразили другую точку зрения.
Британцы напомнили, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью, передает РИА «Новости».
«Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем», – прокомментировал Caribidus.
«Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это», – подтвердил Boundrygate.
«О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат», – отметил Tockhq.
«Это просто фантастика – обожаю, когда (президент России Владимир) Путин всыпает этому «пробужденному Западу» (включая (президента США Джо) Байдена и противников Brexit) – теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью», – написал HRMY.
Ранее Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения этой системы составляет около 600 километров.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о планах поставить в армию первый серийный образец С-500.