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Эксперт объяснил роль США в заключении газового контракта между Молдавией и Россией
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Без поддержки американцев Молдавии было труднее договориться с Россией о контракте на поставки газа, сказал газете ВЗГЛЯД кишиневский политолог Аркадий Барбарошие. Так он отреагировал на слова президента Майи Санду в адрес США за поддержку во время газового кризиса.
«В том, что президент Молдавии почувствовала за своей спиной поддержку Соединенных Штатов, сомневаться не приходится. Без этой поддержки Санду было бы значительно труднее договариваться через своих посредников с Россией», – сказал директор молдавского Института общественной политики Аркадий Барбарошие.
Без помощи американцев, добавил эксперт, Молдавии было бы сложнее искать альтернативные источники для закупки газа и других ресурсов во время энергетического кризиса в конце прошлого месяца. Однако в результате объявленного правительством тендера были заключены соглашения с компаниями из Польши и других стран. Кроме того, Украина обещала бесплатно поставить газ на условиях возврата, чтобы помочь республике, напомнил эксперт.
В среду президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки и представителей Евросоюза за поддержку во время газового кризиса. Она надеется на усиление молдавского энергетического сектора. «Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесную работу по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку», – написала Санду в Twitter.
В конце октября молдавские власти вводили в стране режим ЧП из-за отсутствия долгосрочного контракта с Газпромом, который 1 октября на время переговоров с Кишиневом на месяц продлевал контракт на поставку газа в республику по рыночной цене около 790 долларов за тысячу кубометров. В начале этой недели Санду сообщила о преодолении кризиса. Контракт с Газпромом продлен на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле.
В итоге цена на газ может составлять 500-600 долларов за тысячу кубометров. Также новый контракт предусматривает выплату республикой частями исторического долга в размере 709 млн долларов за поставки газа в прошлые годы.
Лидер молдавской партии «Наши» Михаил Ахремцев, как сообщает EADaily, обратил внимание на то, что Санду поблагодарила США и «признательна Ангеле Меркель и Германии, Урсуле фон Дер Ляйен и Европейской комиссии за то, что те помогли Молдавии справиться с газовым кризисом». Однако «поблагодарить Россию, которая в конечном счете и спасла Молдавию, заключив договор с Газпромом, который будет поставлять в республику российский газ, в рядах молдавской власти желающих не нашлось», добавил Ахремцев.
В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом
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Кишинев имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с Газпромом, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.
«У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий», – приводит слова председателя правления АО «Молдовагаз» ТАСС.
При этом Чебан выразил уверенность, что действующее соглашение с Газпромом заключено на хороших для Молдавии условиях. Он также сообщил, что молдавские операторы могут приобретать газ у других поставщиков.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Россия указала на принципиальную ошибку США в создании системы ПРО
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Соединенные Штаты не смогут создать на 100% непроницаемую систему противоракетной обороны (ПРО), решение Вашингтона о создании глобальной системы ПРО было принципиально неверным, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом (с ракетной обороной). Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша – младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», – приводит слова Рябкова ТАСС.
«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, – сказал заместитель министра иностранных дел России на английском языке. – В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений».
По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания». «Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны. Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты», – заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.
«Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России на английском языке.
В прошлый вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал США на связь наступательных и оборонительных стратегических вооружений. В октябре президент Владимир Путин допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на Украине ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США.
В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».
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В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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В Пентагоне назвали Россию полюсом силы
Мировое сообщество вступает в период потенциально повышенной нестабильности, возникли три полюса силы: Россия, США и Китай, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», – цитирует генерала ТАСС.
Перечисленные страны он назвал великим державами. Заявление прозвучало на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.
Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного» мира с Россией. Об этом писало украинское издание «Страна.ua», утверждая, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут посчитать предательством.
Речь шла о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, которые могут снизить напряженность между странами. Перемены якобы произошли после встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
Стали известны потери среднего домохозяйства Германии от роста цен на газ
Об увеличении цен на голубое топливо для бытовых потребителей с августа в Германии объявили 98 компаний, дополнительные расходы в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро, сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24.
Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой в Германии ожидается волна повышений цен на газ. Дополнительные расходы для среднего домохозяйства в ФРГ в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа могут составить 263 евро (более 21,8 тыс. рублей). По данным онлайн-площадки, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств. Одной из основных причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители в результате экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией, передает ТАСС.
По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн квартир (данные за 2020 г.), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.
В ходе торгов во вторник стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе опускалась до 750 долларов после превышения 850 долларов утром того же дня.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что стабилизации ситуации на газовом рынке способен помочь запуск «Северного потока – 2». Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца года. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод газопровода в эксплуатацию, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
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Россия и США решили обсудить условия применения ядерного оружия
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Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы США сознательно добавили неопределенности в вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Как отметил Рябков, с российской стороны «есть три недавних документа, которые объясняют, в каких крайне гипотетических обстоятельствах может быть рассмотрено применение ядерного оружия». «Мы работаем над поднятием порога применения ядерного оружия», – подчеркнул он, выразив надежду на то, что «это будет отражено в будущем обзоре ядерной ситуации в США».
Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
Напомним также, Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.
В МИД сравнили кризис в отношениях России и США с холодной войной
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Кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате.
«Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь – слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны. Между тем в августе глава МИД Сергей Лавров отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны.
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Газпром увеличил поставки газа в Болгарию
Компания «Газпром» по просьбе Софии увеличила поставки газа в Болгарию по выгодным ценам, сообщило посольство России в республике.
«В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы. По просьбе болгарского руководства Газпром нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 левов, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе», – говорится в сообщении на официальной странице посольства России в соцсети Facebook.
«Газпром нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов. Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок? Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности. Однако, нельзя забывать и о таком факторе, как предсказуемость цены, что позволяет предвидеть риски и вовремя застраховать их. Покупать газ дешево и сейчас – это чудесно, но еще лучше – заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год», – говорится в сообщении диппредставительства.
Посольство России подчеркивает, что Газпром всегда относился с уважением к позиции своих партнеров и именно поэтому в 2020 году по настоянию Софии, а также Еврокомиссии российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку. При этом как до, так и после этих изменений компания безукоризненно выполняла все свои обязательства перед болгарскими потребителями.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Газпром удивлен заявлениями, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе
Газпром считает странными заявления, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе, когда падают поставки из других источников, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
В своем видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame она отметила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд кубометров, при этом резко сократились поставки СПГ на европейский рынок. Газпром увеличил экспорт газа европейским потребителям. «В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия Газпрома», – цитирует ее РИА «Новости».
Компания не заинтересована в рекордно высоких ценах на газ в Европе, они ведут к деградации спроса, добавила она.
«Повторю еще раз: мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Последние ведут к деградации спроса на газ в Европе, что, очевидно, противоречит нашим интересам как производителя и поставщика», – сказал она, а также добавила, что все чаще сталкивается с подобными утверждениями в СМИ.
Бурмистрова подчеркнула, что Газпром хочет видеть европейский рынок сбалансированным и предсказуемым, чтобы как компания, так и потребители могли успешно развивать свой бизнес.
Напомним, цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растет на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.
Патрушев доложил Путину об итогах встречи с главой ЦРУ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об итогах встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова уточнили, можно ли интерпретировать визит Бернса в Москву как движение в положительную сторону развития двусторонних отношений.
«Безусловно, диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть», – сказал он.
Говоря об основных темах обсуждения на встрече, Песков рассказал, что это были в первую очередь двусторонние отношения, а также обмен мнениями по различным международным вопросам.
Также Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина с главой ЦРУ, передает ТАСС.
«Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает. (…) Поэтому если какие-то контакты состоятся – не личные, то мы об этом сообщим», – заявил представитель Кремля.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растет на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 884,6 доллара за тысячу кубометров, но затем стала снижаться и на 10.33 опустилась до 852,2 доллара, что на 5% выше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров, а расчетная цена составила 810,9 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.
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Россия предложила США механизм предотвращения опасных инцидентов
Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы должны модернизировать так называемое соглашение по предотвращению опасных инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, когда наши флоты и ВВС все чаще оказываются в ситуации, когда необходимо разбираться с опасной эскалацией. Мы предоставили американской стороне наши идеи о том, как это сделать, – весьма конкретные предложения по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобному. Я надеюсь, что американская сторона сможет ответить и мы завершим эту работу чем раньше, тем лучше», – приводит слова заместителя министра иностранных дел ТАСС.
Рябков отметил, что между Россией и США уже успешно действуют на протяжении нескольких лет договоренности по предотвращению инцидентов в Сирии, и указал на желательность распространения этого опыта на другие сферы.
В последние месяцы произошло несколько инцидентов со сближением кораблей и самолетов России и стран НАТО, в том числе США, в Черном море, на Дальнем Востоке и над Балтикой. В октябре в МИД предупреждали, что попытки НАТО превратить Черное море в арену конфронтации чрезвычайно опасны, это чревато рисками военных инцидентов и эскалации. Ранее Москва предлагала НАТО договориться о взаимном снижении военной активности вдоль границы России и стран Североатлантического альянса, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности.