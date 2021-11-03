США посчитали еще одну российскую компанию угрозой нацбезопасности

Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.

Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».

Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».

В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.

В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».

Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.

По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.

С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.

По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.

Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».

По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.

При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.

Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.

Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.

В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.

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