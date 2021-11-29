Стало известно о готовности ФМБА сделать тест-систему для выявления «омикрона»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово за несколько дней разработать тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон», заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот «омикрон», потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы», – приводит РИА «Новости» слова Скворцовой.

Она уточнила, что новый штамм фактически суммировал те мутации, которые были у вируса до этого.

Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.

До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД