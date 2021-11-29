Медведев призвал не допустить создания в России этнических анклавов

Российские власти не должны допустить создание в стране этнических анклавов, заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики России и задачах по повышению ее эффективности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», – пояснил он, передает ТАСС.

Медведев также не исключил повышения государственного контроля в миграционной сфере.

По его словам, надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. «Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», – уточнил Медведев.

Кроме того, Медведев заявил о серьезной обеспокоенности в связи с ростом числа правонарушений среди мигрантов в России.

«Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть», – добавил он.

Ранее сообщалось, что незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.