В Совбезе рассказали об увеличении незаконных мигрантов-транзитников через Россию в ЕС

Российские экологи призвали Финляндию закрыть АЭС «Ловииса»

Российские экологические организации, среди которых Социально-экологический союз, «Друзья Балтики» и российское отделение Гринпис, призывают компанию Fortum не продлевать срок эксплуатации атомной станции в городе Ловииса еще на тридцать лет, поскольку это представляет серьезную угрозу для окружающей среды.

«К настоящему моменту АЭС устарела и морально, и физически. В соответствии с первоначальными планами был установлен срок эксплуатации в 30 лет, энергоблоки должны быть выведены из эксплуатации в 2007 и 2010 годах соответственно. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы заняться выводом из эксплуатации, собственник АЭС, финская энергетическая компания Fortum, продолжила эксплуатацию ядерно и радиационно опасных энергоблоков сверх установленных разработчиками сроков. Более того, с целью повышения своей прибыли, тепловая мощность старых реакторов несколько раз повышалась, это привело к повышению нагрузки на значимые для безопасности элементы конструкции, к сокращению заложенных в проекте резервов и запасов по ряду важных параметров», – цитирует обращение экологов Yle.

Защитники природы выступают против продления срока эксплуатации первого и второго блоков АЭС до 2047 и 2050 года соответственно. Решение по этому вопросу пока что не принято.

Компания Fortum направила министерству труда и экономического развития доклад о влиянии на окружающую среду различных вариантов дальнейших решений по станции. В основном рассматривается два сценария: дальнейшее использование или закрытие АЭС.

Ожидается, что ведомство даст собственную оценку докладу в январе следующего года. На его основе Fortum примет решение о дальнейшей судьбе атомной станции.

Экологи называют главной причиной беспокойства концентрацию радиоактивного изотопа цезия-137 в почве и в воде Балтийского моря, что связывается с наличием двух крупных атомных электростанций по обе стороны Финского залива.

«Мы считаем, что риски от продолжения эксплуатации старой и опасной АЭС «Ловииса» велики, и потенциальный ущерб в случае весьма вероятной аварии превышает блага и прибыль, которую может получить компания Fortum от производства и продажи электроэнергии. Мы призываем компанию Fortum отказаться от планов по продлению сроков эксплуатации АЭС «Ловииса» и направить усилия на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков этой АЭС. Мы призываем правительство и парламент Финляндии трезво оценивать риски и угрозы, к которым неизбежно приведет продолжение эксплуатации морально и физически устаревшей АЭС и предпринять необходимые меры для недопущения подобной деятельности, опасной как для Финляндии, так и для ее соседей, в том числе России», – призывают российские экологи.

АЭС «Ловииса» расположена на острове Хястхолмен в 15 км юго-восточнее города Ловииса. Принадлежит государственному концерну Fortum.

Станция имеет два энергоблока с советскими водо-водяными реакторами ВВЭР-440/213 номинальной электрической мощностью 440 МВт. Первый реактор начал работу в феврале 1977 года, второй – в ноябре 1980 года. В результате модернизации 1997–2002 годов мощность каждого реактора была поднята с первоначальных 440 МВт до 488 МВт, а в 2010-е годы – и до 510 МВт. В 2017–2018 годах была проведена еще одна модернизация: мощность обоих реакторов была увеличена до 531 МВт.

В 2017 году АЭС «Ловииса» произвела более 10% от общего потребления электроэнергии Финляндии. В России по аналогичному проекту ВВЭР-440/В-213 построена Кольская АЭС.