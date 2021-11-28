Самолет из Доминиканы с возможной неисправностью шасси сел в Москве

Появились сведения об индексации выплат трем категориям пенсионеров

В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров, сообщил «Московский комсомолец».

«Во-первых, пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12088 рублей 96 копеек», – сообщает «Московский комсомолец».

«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше», – напоминает экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций.

«Стоит ли говорить, сколько невзгод и испытаний им пришлось перенести по жизни: войны и голод, лишения, политические репрессии и, главное, благодаря им экономика страны восстанавливалась и строилась после разрушительной Второй мировой войны», – отмечает издание.

«Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное, – говорит эксперт, – Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху».

«Во-вторых, на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца», – говорится в статье.

Издание поясняет: «Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере».

«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», – пояснили в ПФР. При этом никаких заявления писать не нужно, а вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям, отмечается в материале.

«В-третьих, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, те, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу», – сообщает издание.

«Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей. Но сейчас важно, чтобы данный пенсионер продолжал проживать на селе, иначе дополнительные деньги ему не дадут. Впрочем, это правило перестанет действовать совсем скоро, с 1 января 2022 года», – отмечается в материале.

Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам.