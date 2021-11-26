|
|
Губернатор Кузбасса созвонился с выжившим спасателем на «Листвяжной»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил спасателю Александру Заковряшину, который провел ночь под завалами в шахте «Листвяжной», чтобы спросить о состоянии его здоровья.
«Я чувствую себя хорошо. Здесь высококвалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал. Буквально всего меня обследовали, по каждому поводу назначено лечение», – рассказал мужчина. Видеозапись беседы размещена в Telegram-канале «RT на русском».
Губернатор назвал спасателя героем и «чудом нашего дня», отметив, что им все гордятся.
Напомним, горноспасателя Александра Заковряшина обнаружили утром 26 ноября. Мужчина самостоятельно выбрался из-под завалов и подал сигнал о помощи.
В результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей. За медицинской помощью обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение.
Задымление в шахте произошло утром 25 ноября. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Позже во время спасательных работ на связь перестало выходить звено спасателей. Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетительниц кафе в Астрахани. За просьбу убрать ноги со стола, мужчина с приятелями жестоко избил женщин. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в пиццерии «7 пятниц» в Астрахани. Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам, передает «Фонтанка».
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.
В Киеве участники митинга против подорожания коммуналки перессорились из-за языка
|
|
Организаторы митинга против подорожания ЖКУ выступали на русском языке, что не понравилось некоторым протестующим, они пытались перекричать выступающих.
Акция началась у столичной госадминистрации и завершилась у стен Рады. Организаторы выступали по-русски, чем вызвали недовольство наиболее патриотично настроенных участников. Некоторые переходили на крик, но до рукоприкладства не дошло, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. При этом мэры ряда городов заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы.
Между тем по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ в Киеве составляла 1900 гривен (70 долларов) за двухкомнатную квартиру площадью 50 м. При этом минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2600 грн (96 долларов).
Ранее в России заявили об отсутствии планов возобновить поставки электроэнергии на Украину.
Экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Старообрядцы назвали время Бориса Годунова идеальным периодом русской истории
|
|
«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями и больше всего строил», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, по итогам круглого стола посвященного роли старообрядчества в российской и истории и современности.
«Историки и исследователи фольклора считают, что образ доброго купца, который отображен в русских сказках, появляется примерно в конце XVI века, во времена правления царя Бориса Годунова. И прообразом такого героя мог стать именно «царь-купец». В сказках может высмеиваться священник, даже царь, но купец или предприниматель, что интересно, как правило, сугубо положительный герой», – отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями, и больше всего строил», – отметил Севастьянов.
«Если искать в русской истории некий золотой век, то его можно найти в последние годы правления царя Федора Иоанновича – сына Ивана Грозного, и первые годы правления Бориса Годунова», – согласился православный старообрядческий публицист Андрей Езеров.
«Кровавые времена опричнины уже ушли в прошлое. С другой стороны, крепостное право не было так распространено, как впоследствии. Земские соборы, появившиеся при Грозном, вошли в практику – и более того, царь Борис был избран на соборе, подобно выборным государям Речи Посполитой», – отметил Езеров.
«Страшное Смутное время – первая гражданская война в русской истории, была впереди, она началась в последние годы правления Годунова», – отметил собеседник. По завершении Смуты, Русское царство пережило церковный раскол, который разделил общество. Затем последовали реформы Петра I, которые закрепили уже социальный раскол на прозападную элиту и простой народ. Такое противостояние сохранялось на всем протяжении истории Российской империи, и в конечном итоге, привело к революции 1917 года, и к последовавшим за ней событиям, подчеркнул публицист. «Получается, что именно конец XVI века мы назовем как раз «золотым веком» русской истории», – подчеркнул Езеров.
В четверг на площадке газеты ВЗГЛЯД прошел круглый стол на тему «Старообрядчество вчера, сегодня, завтра. Старообрядчество в поисках будущего», с участием представителей староверческого сообщества и религиоведов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Владимир Путин возвращает старообрядцам доверие к власти.
В МЧС заявили о гибели всех оставшихся в шахте «Листвяжная»
|
|
Горноспасатели и горняки, находившиеся в шахте «Листвяжная» с четверга, не могли выжить там при недостатке кислорода, заявил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда (ГУ МЧС региона) Юрий Ше.
«Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», – цитирует Ше ТАСС.
Между тем источник агентства сообщил, что число пострадавших возросло до 57 человек.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в больницы попали 11 спасателей.
«Один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется», – сообщил глава региона.
Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.
Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.
Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Источник в экстренных службах сообщал, что в трагедии, по предварительной оценке, погибли 52 человека.
Стала известна дата оплаты Молдавией долга перед Газпромом
Средства на погашение текущего долга Молдавии перед Газпромом будут выделены 26 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «Эн-4».
«Президент Молдавии промульгирует поправки к закону [о бюджете] и завтра деньгу могут выделены для решения сложившейся ситуации. <...> В Газпроме проинформировали, что дали отсрочку до пятницы. Завтра будут сделаны необходимые переводы и все будет хорошо», – цитирует его ТАСС.
Спыну пояснил, что законопроект о выделении средств для погашения долга должна одобрить президент Молдавии Майя Санду.
Как прокомментировал на заседании парламента министр финансов Дмитрий Будянский, о вмешательстве правительства в ситуацию попросило ранее местное газораспределительное предприятие «Молдовагаз», которое столкнулось с трудностями из-за разницы во внутренних тарифах и стоимости импортируемого топлива в октябре.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов. Тем временем Газпром согласился с просьбой правительства Молдавии и не будет прекращать поставки газа в страну. В четверг парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга Газпрому.
Напомним, компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
24 ноября Газпром сообщил, что все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду.
Меркель пригрозила России новыми санкциями из-за Украины
|
|
Конфликт на Украине должен решаться путем диалога, агрессия по отношению к республике потребует дополнительных санкций, заявила и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.
«Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса», – цитирует ее ТАСС. Меркель отметила, что «агрессия по отношению к суверенитету Украины имела бы большую цену».
Также она заявила, что хотела бы, будучи канцлером, принять участие еще в одной встрече в нормандском формате. По ее словам, «должна оставаться открытой дверь для диалога» с Россией по вопросу украинского урегулирования.
Ранее Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД.
Также она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений.
Генерал МВД прокомментировал избиение женщин дагестанцем в кафе Астрахани
|
|
Случаи хулиганства и избиений ежедневно происходят с участием всех национальностей, однако известно становится только о драках с участием кавказцев, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана.
В Астрахани в одной из пиццерий дагестанец и два его приятеля избили женщин за просьбу убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как пострадавших таскают за волосы, кидают на пол и бьют ногами. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, возбуждено уголовное дело.
«Случаи хулиганства и избиений происходят в различных регионах страны ежедневно, причем между представителями различных национальностей. Но когда в событиях принимают участие выходцы с Кавказа, они приобретают общественный резонанс. А все потому, что у граждан возникает ощущение, что данный человек не будет наказан соответствующим образом, как бы наказали представителей местных национальностей», – говорит Ворожцов.
Он поясняет, что нарушителям с Кавказа практически в любой ситуации, как правило, подтянут высокооплачиваемых адвокатов, за них заступятся диаспоры, проведут соответствующую работу с местными правоохранителями, окажут на них определенное давление, вследствие чего результат наказания не будет таким же, как у представителей других народностей (мордвины, чуваши, русские, якуты и другие).
«Поведение человека – это результат воспитания, традиций и понимания последствий. У себя, там, где он живет, этот человек никогда бы не поступил подобным образом, потому что прекрасно понимал бы, что будет наказан родственниками этих женщин. То есть он бы получил соответствующую социальную и физическую оценку своим действиям. Такое осуществляется только в условиях, когда человек чувствует свою безнаказанность», – считает собеседник.
Единственный вариант, который бы позволил избежать подобных ситуаций в будущем, продолжает специалист, это принцип нулевой терпимости, когда сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры будут реагировать на данные явления самым строгим образом, который соответствует закону.
«Второе, что могло бы улучшить ситуацию и предотвратить подобные случаи, это если сами граждане начнут понимать, что никакой разницы нет, кто по национальности участвовал в хулиганской драке или избиении, потому что они получат соответствующую правовую уголовную оценку», – заключил Ворожцов.
В начале ноября в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину, в середине этого же месяца выходец с Кавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил молодого человека и девушку.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что одна из главных проблем этнической преступности – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем.
Названа мощность газопровода «Пакистанский поток»
Мощность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
«Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток»… с пропускной способностью до 16 млрд кубических метров газа в год», – передает его слова РИА «Новости».
Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в свою очередь назвал стоимость проекта.
«Пакистано-российский трубопровод «Пакистанский поток» – это ключевой проект, который будет стоить 3,5 млрд долларов, и это будет иметь огромное значение и для Пакистана, и для России с точки зрения инвестиций», – сказал он.
Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
Меркель заявила о сохранении украинского транзита при вводе «Северного потока – 2»
Речь для Германии в вопросе «Северного потока – 2» идет не только об энергобезопасности, но и сохранении украинского транзита, заявила в ходе пресс-конференции врио канцлера Германии Ангела Меркель.
«Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», – цитирует Меркель РИА «Новости».
Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против ввода в эксплуатацию объекта, а также Украина, которая боится потерять транзит.
В России не раз призывали прекратить упоминать газопровод в контексте политики. Проект в Москве считают выгодным не только для России, но и для Евросоюза.
Ранее сообщалось, что в России допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
Артист балета опасается признания «Щелкунчика» и в России неполиткорректным спектаклем
|
|
«Много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», - сказал газете ВЗГЛЯД звезда российского балета, премьер Большого театра Денис Родькин, комментируя снятие с репертуара Берлинского государственного балета спектакль «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев».
Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.
«Постоянно продолжается одно и то же. Это бред. То есть много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Наверное, через время еще что-то найдут, по всей видимости этому нет конца и края. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», – говорит Родькин.
Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем ничего подобного не грозит российскому балету внутри страны. Однако он не исключает, что влияние тех, кому «подобный бред пришел в голову», может распространится впоследствии и на нас.
«Если это дойдет до России, то я, наверное, очень расстроюсь, потому что русский балет как был, так и останется лучшим в мире. А если что-то поменяют, то это уже будет какое-то разрушение», – считает собеседник.
Кроме того, премьер выразил надежду, что данная ситуация никак не скажется на выступлениях российских артистов на зарубежных гастролях. «Образно, как бы лондонские критики плохо не писали о русском балете, все равно импресарио приглашает, потому что понимает, что все билеты будут распроданы. То есть, в ближайшее время я не вижу проблем. И в Нью-Йорке постоянно хотят видеть русский балет, Большой театр, и в Лондоне, поэтому сомневаюсь, что в ближайшее время произойдет какой-то негатив в нашу сторону со стороны западных людей», – заключил Родькин.
Ранее СМИ сообщили, что в национальной балетной труппе Шотландии признали, что классический спектакль «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы». В свою очередь сенатор Алексей Пушков не понял, что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке, отметив, что ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили. В четверг стало известно, что Королевский балет Великобритании в своей постановке «Щелкунчика» сократил число танцоров в арабском танце «Кофе» с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть «оскорбительные намеки на гарем».
На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
|
|
На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
|
|
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – заявил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда».
«Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он.
Ранее в интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия и Сербия договорились о продлении поставок газа Белграду по 270 долларов
|
|
Россия и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров», – цитирует его РИА «Новости».
Вучич подчеркнул, что «Путин понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти шесть месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина».
Сейчас Сербия получает газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров, контракт истекает в конце года.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.
Вучич во время встречи подарил Путину серебряную вазу и книги.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Между тем в среду цена газа в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.
Избивший девушек в Астрахани дагестанец извинился
|
|
Избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В рамках расследования была назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных посетителем увечий потерпевшим, изъяты видеозаписи и опрошены свидетели. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, за подобное поведение мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Площадь Свободы».
После задержания мужчина решил покаяться и записал видеообращение с извинениями.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности иных лиц, причастных к хулиганским действиям. К слову, информацию о том, что злоумышленник напал на сотрудников полиции во время задержания, в пресс-службе регионального УМВД не подтверждают.
Напомним, житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.