Победители конкурса «Мастера гостеприимства» отправились в путешествие по России

Полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Первая группа 26 ноября посетит Республику Башкортостан.

Среди участников – молодые профессионалы, представители туроператоров и студенты туристических вузов, работники гостиниц, музеев, гиды из разных регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках направления «Познавай Россию» «мастера» в первый же день отправятся за 300 километров от Уфы в горную часть в старинное русское село Кага. Их ждет знакомство с историей уральских железоделательных заводов, поход к святому источнику «Сажелка», экскурсия в заповедник «Шульган-таш». Участники также посетят музей «Золотой пчелы», действующую там пасеку, а также Капову пещеру, в которой, независимо от времени года, держится постоянная температура в +7 градусов по Цельсию.

Также сразу 80 человек – школьники и студенты конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» – посетят Мурсманск. Гости увидят знаменитый атомный ледокол «Ленин», озеро Семеновское, на берегу которого расположены храм Спас-на-Водах и знаменитый монумент «Алёша».

Всего в последнюю неделю ноября в путешествия отправятся более 500 человек. Гости посетят Красноярск, Карачаево-Черкессию, Карелию, Сочи, Самару, Тюмень, Санкт-Петербург, Кавминводы, Москву, Нижний Новгород и Татарстан.

Напомним, что программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». Почти 50 тыс. молодых людей со всей страны отправятся в уникальные путешествия, аналогов которым нет.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, который включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, и полезной программы. Здесь предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и российского общества «Знание». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.