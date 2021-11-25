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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 14:49 | vz.ru
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Эксперт: Германия отказалась от посредничества в «нормандском формате»
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«В документе есть намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» по отношению к Украине, но там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ.
«Если рассматривать коалиционное соглашение в целом, то внешняя политика для нового правительства стоит чуть ли не на последнем месте. Кроме того, в отличие от остальных разделов, внешнеполитический раздел очень плохо проработан. Эта коалиция больше внимания уделяет внутренним проблемам и климатической повестке, нежели внешнеполитическим приоритетам», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Это означает, что для будущего немецкого правительства вопросы внешней политики не будут самыми значимыми. Видимо, лидеры коалиции считают, что менять там особенно нечего, и решили в целом продолжать политику госпожи Меркель, ставя акцент на распространении либеральных ценностей, поддержке гражданского общества в других странах и на тесных связях с США», – рассказал политолог.
При этом эксперт обратил внимание на отдельные абзацы документа, в которых говорится о развитии отношений с Россией. «Учитывая, что этот документ будет действовать как минимум четыре года, то удивительно, как четко и конкретно написано об осуждении российской политики в отношении Украины, – заметил Рар. – В документе делается очень ясный намек на то, что Россия выступает в качестве «агрессора» в регионе и что Германия будет защищать территориальную целостность Украины».
«Кроме того, не обошлось без претензий в адрес Москвы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Причем там нет предложений о том, как с помощью «нормандского формата» и Минских соглашений урегулировать ситуацию в Донбассе», – добавил политолог. По мнению Рара, эти положения – дань американцам, которые хотят видеть от нового правительства больше шагов в сторону поддержки Украины и жесткую позицию в отношении России.
«В документе явно заметен почерк «Зеленых», которые хотят всюду сеять либеральные ценности и в этом смысле выступают против России. При этом социал-демократы, видимо, настояли на вставке в текст дежурной фразы о конструктивном сотрудничестве с Москвой в таких сферах, как медицина, «зеленая» энергетика и климат, – предположил эксперт. – Однако если бы эти моменты были так же хорошо прописаны, как украинский вопрос или позиция Германии по Крыму, тогда можно было бы сказать о неком балансе. А так негативные элементы высказаны более четко и конкретно, а формы сотрудничества остались в тумане».
«Кроме того, в соглашении четко очерчена роль Германии относительно ситуации на Украине: она уже не посредник между конфликтующими сторонами и не гарант ранее достигнутых договоренностей, а защитница украинской позиции. Этот факт, безусловно, обрадует Киев. Однако в немецкой политике хотелось бы видеть больше прагматизма», – уточнил собеседник.
Рар также указал на отсутствие в соглашении упоминания о «Северном потоке – 2». «Это и хорошо. Это означает, что «Зеленые» не будут выступать за торможение проекта. Газопровод уже стал реальностью. Соответственно, этот вопрос снят с повестки дня нового правительства», – подытожил он.
В среду СДПГ, «Зеленые» и СвДП представили общественности результаты своих переговоров в виде нового коалиционного соглашения. Полный текст договора опубликован на портале Spiegel. Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц выразил надежду, что в ближайшее время депутаты каждой партии проголосуют за коалиционный договор.
Примечательно, что в соглашении не упомянут «Северный поток – 2». Отмечается, что будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам. «Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества. Новый кабмин также выступил за частичную отмену виз с Россией для отдельных групп населения.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. Отметим, что «Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «Северного потока – 2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). При этом политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД допустил срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.
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Включение судна ФРГ в список санкций США назвали «роковым сигналом»
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Возможность внесения судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в санкционный список США «станет роковым сигналом», сообщили источники немецкого издания Handelsblatt в правительственных кругах в Вашингтоне.
По имеющейся у издания информации, судно «Блю шип» принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта «Северный поток – 2». При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток – 2», предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с «правительством Германии», передает ТАСС.
Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным внесением «Блю шип» в перечень американских санкций. «Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», – приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. «Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение», – добавила она.
В то же время, как подчеркивает издание, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода «Северный поток – 2». «Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», – отметил представитель партии «Союз-90/Зеленые» и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что «если власти Мекленбурга – Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по «Северному потоку – 2».
Кроме того, как указывает издание, участие Мекленбурга – Передней Померании в проекте «Северный поток – 2» вызывает явное недовольство в Вашингтоне. «Отдельные члены администрации США внутри страны» настаивают на ужесточении санкций, поскольку «германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России», пишет издание.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Накануне минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ
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В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».
Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
В документе отмечается, что партии поддерживают выход из угольной энергетики до 2030 года. При этом газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям, передает ТАСС.
«Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников», – говорится в соглашении.
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам.
«Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества.
«Мы хотим создать возможность для безвизового перемещения из России в Германию особо важных целевых групп, например молодежи», – отмечается в соглашении.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
«Нашей целью остается свободный от атомного оружия мир и тем самым свободная от атомного оружия Германия. Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя, наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами, и системы малой и средней дальности», – говорится в тексте.
«Мы делаем ставку на переговоры между США и Россией по полному разоружению в субстратегической области. Мы хотим сильнее привлечь к усилиям по атомному разоружению и контролю над вооружениями такие страны, как Китай», – подчеркнули политики.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «СП-2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»
Страны Запада во главе с США применяют санкции по поводу и без, особенно это касается газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости».
По словам министра, страны понимают нарастающие капризы Запада. «Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», – передает слова Лаврова ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
В Германии объяснили резкую критику санкций против «Северного потока – 2»
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«Зеленых» начинает возмущать наглость США. Немцы не могут согласиться с ролью вассала», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал резкую критику американских санкций против «Северного потока-2» со стороны фракции «Зеленых» в Бундестаге. Ранее партия активно выступала против строительства газопровода.
«Войдя в новое правительство Германии, «Зеленые» принимают на себя ответственность за вопросы безопасности страны и Европы, и поэтому должны придерживаться более прагматичного курса. Лидер «зеленой» фракции в Бундестаге Омид Нурипур, скорее всего, станет председателем партии после того, как нынешний лидер партии Анналена Бербок займет пост главы МИД. Так что его заявление отражает не только его личное мнение, но и позицию всей партии», – считает германский политолог Александр Рар.
«Зеленых» начинает возмущать наглость США, с которой они стремятся обеспечить европейскую энергетическую безопасность с помощью санкций против компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для Европы, – объяснил собеседник. – Но если согласиться с такой позицией, выходит, что Европа – вассал США и что Вашингтон вправе определять политику Германии и других европейских стран. Однако немцы не могут на это пойти. Это просто нонсенс».
При этом Рар обратил внимание на то, что «Зеленые» не меняют своего отношения к «Северному потоку – 2». «Они всегда выступали против строительства газопровода, и сейчас не поменяли точку зрения. Просто они не хотят, чтобы этот вопрос решали США. К тому же, раньше к их заявлениям не относились столь внимательно, но сейчас они имеют большое значение», – резюмировал политолог.
В среду депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении СП-2. Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
В среду в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Днем ранее Госдеп предложил Конгрессу в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» связанную с Россией компанию Transadria Ltd, которая считается связанной с Россией, а также два судна. Одно из них, «Марлин» принадлежит Transadria Ltd.
По данным Bloomberg, второе судно, выбранное в качестве объекта новых санкций, именуется «Блю шип». Сообщется, что оно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством».
Позднее представитель крупной промышленной ассоциации ФРГ сказал, что если меры против «Блю шип» действительно будут приняты, «это станет роковым сигналом».
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В России допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией
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«Если Байден проиграет борьбу с Конгрессом, и санкции против «Северного потока – 2» будут введены, вред рестрикций будет зависеть от даты их реализации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее журнал Foreign Policy сообщил о попытках Джо Байдена добиться исключения части санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета.
«Даже если новые санкции против «Северного потока – 2» будут включены в оборонный бюджет США, Госдепартамент и казначейство теоретически могут оставить за собой возможность их не реализовывать. Например, одобренные Конгрессом в 2019 году санкции против российской банковской сферы казначейство США никак не реализовало», – сказал политолог, американист Малек Дудаков.
Если Конгресс обяжет Белый дом применить санкции, то главная борьба развернется за дату, когда они должны быть реализованы, добавил эксперт. «Наверняка там будет временной лаг на год – тогда введение рестрикций вряд ли принципиально осложнит работу «Северного потока – 2». В том случае, если Белому дому дадут два-три месяца, тогда санкции нарушат энергетическое партнерство России и Германии, а также «газовую сделку» между Вашингтоном и Берлином», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что в Вашингтоне есть группы влияния, чья повестка не совпадает с официальной позицией Белого дома и с личными взглядами Джо Байдена и Энтони Блинкена на «Северный поток – 2». «Они будут пытаться повлиять на новую правящую в ФРГ коалицию с тем, чтобы отсрочить ввод трубопровода в эксплуатацию», – отметил политолог.
Дудаков считает, что Байдену будет нелегко отстоять свою позицию, так как против «Северного потока – 2» действительно сложился, по сути, двухпартийный консенсус – большинство законодателей на Капитолийском холме выступает за ужесточение санкционной политики против Москвы.
«Нынешняя политика Байдена в отношении «Северного потока – 2» идет в фарватере его прошлых заявлений о том, что рестрикции уже не смогут существенно повлиять на ввод трубопровода в эксплуатацию. Этот вектор Байден принял еще в преддверии саммита с Путиным в Женеве. Американский лидер показывает России свою договороспособность и утверждает, что он не является сторонником применения санкционных инструментов. Также глава Белого дома хочет не ухудшения отношений с Москвой, а их заморозки на нынешнем уровне», – резюмировал эксперт.
По данным издания Foreign Policy, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на минувшей неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.
Указывается, что таким образом администрация Байдена пытается предотвратить введение санкций против компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе». При этом Белый дом желает «не оттолкнуть Германию», которая является для Вашингтона важным союзником.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
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ДНР заявила о бомбежке центра Ясиноватой беспилотником ВСУ
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», – цитирует Донецкое агентство новостей Шевченко.
По его словам, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. Также он отметил, что накануне вечером украинские войска обстреляли школу в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой.
«В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал», – отметил Шевченко.
Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР).
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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В США предсказали скорый запуск «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» может начать работать через пару месяцев, пишет Bloomberg.
Прогноз по срокам запуска дала администрация президента страны Джо Байдена в ежеквартальном докладе по «Северному потоку – 2». Документ направлен в Конгресс, сообщает Bloomberg.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
ВСУ пожаловались на отсутствие топлива для военной техники в Донбассе
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в силовой операции в Донбассе, испытывают острый дефицит топлива для военной техники, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.
«Критическая ситуация с обеспечением горючим в некоторых частях на фронте. Мне написал заместитель командира одного из наших батальонов с просьбой поднять вопрос, который не решается», – написал он в Facebook.
Бутусов приводит текст письма офицера, в котором тот сообщает, что в зону силовой операции в Донбассе его подразделение прибыло 4 ноября.
«До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для мытья личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены из своих денег покупать. А нам командование заявляет одно: «Пишите заявку», – говорится в письме.
Также замкомандира батальона подчеркнул, что «с 2015 года первый раз видит подобное». При этом, напомнил он, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов недавно говорил о наступлении, которое якобы готовит Россия.
Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний и кораблей
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Американское министерство финансов ввело санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, сообщают информационные агентства.
Санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь не уточнял название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Антонов отреагировал на угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»
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Попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2).
«Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», – приводит слова Антонова ТАСС.
Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. «Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», – подчеркнул глава российского диппредставительства в США.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», – заявил Антонов.
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Посол подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес «относительно российской энергетической политики». «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», – добавил дипломат.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
В США одобрили применение ракет Javelin в Донбассе
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Американские власти одобрили использование американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» украинскими военнослужащими в Донбассе, заявил глава подкомитета парламента Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин.
«На днях распространена информация, что в зоне ООС (операции объединенных сил, так на Украине называют силовую операцию в Донбассе) был использован противотанковый ракетный комплекс «Джавелин». Да, это правда. Наши военные использовали его при ведении боя», – написал депутат в Facebook.
Копытин отметил, что применение «Джавелин» не запрещено договоренностями поскольку, по его мнению, украинские власти имеют право «на защиту своей земли».
«Именно так, как считаем нужным, – с использованием «Джавелин» или Bayraktar (турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Байрактар) или другого оружия, которое есть на балансе Вооруженных сил Украины», – добавил Копытин.
Также он указал, что Украина уже беседовала с американскими партнерами про использование «Джавелин».
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Противники «Северного потока – 2» в Германии раскритиковали санкции США
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Германская партия «Союз-90»/«зеленые», которая выступала против реализации проекта «Северный поток – 2» и может войти в новое правительство ФРГ, считает новые американские санкции в отношении газопровода неприемлемыми, заявил эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.
«Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока – 2», – приводит ТАСС слова эксперта «зеленых», которого цитирует Reuters.
«Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», – отметил он. «Трубопровод [«Северный поток – 2»] был и остается ошибочным германским решением, но не американским [решением]», – добавил Нурипур.
Подобных заявлений со стороны «зеленых» до сих пор не звучало. При этом, как ожидается, уже в среду будет представлен коалиционный договор, а в следующем правительстве ФРГ члены партии Анналена Бербок и Роберт Хабек могут возглавить МИД и новое министерство экономики и климата соответственно.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом».
Накануне Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Украинские силовики открыли минометный огонь по югу ДНР
Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Выпущено 14 мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском
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Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона выразил мнение, что страны Запада уже не пойдут на нормализацию отношений с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Шубель выступил с утверждением, что в Белоруссии происходит «экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта». «Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <…> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010–2011 гг.», – заявил дипломат. По его мнению, то же самое касается не только Европы, но и США, а также «других демократических стран», передает ТАСС.
Глава представительства ЕС выразил мнение, что такая ситуация произошла из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. К этому постпред также добавил реакцию Александра Лукашенко на пандемию коронавируса, которая, как считает Шубель, «по сути, была нулевой». «Не было реакции. Она (пандемия) была высмеяна им. Это, по моему убеждению, стоило ему также многих симпатий со стороны тех жителей Белоруссии, которые, возможно, в обычных обстоятельствах не так негативно к нему бы относились», – полагает постпред.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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В ДНР рассказали подробности об атаке украинских дронов на Ясиноватую
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«У ДНР нет эффективных способов обезопасить себя от атак украинских малых дронов, а повлиять на Украину в политическом поле Донбасс считает невозможным», – сказал военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский. Ранее украинские военные сбросили гранаты с беспилотников в центре Ясиноватой. Информацию об этом газете ВЗГЛЯД подтвердили в администрации города.
«Ясиноватую атаковали три квадрокоптера, каждый из которых сбросил на город по одному адаптированному под эти цели гранатометному выстрелу. Это нештатные боеприпасы», – сообщил командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
«К сожалению, у нас мало эффективных способов обезопасить население от подобных атак дронов украинской армии – ими применяется малая беспилотная авиация, невидимая для радарных установок. Их приближение можно определить или по звуку, или по сигналу управления. Наши специалисты радиоэлектронной разведки распознают сигнал и пытаются перехватить управление этими дронами. Но такое получается далеко не всегда, поэтому ВСУ чувствуют себя безнаказанно», – посетовал военный.
По его словам, единственное слабое место квадрокоптеров – это то, что они могут находиться в воздухе без нагрузки не более 40 минут, а с весом – гораздо меньше, поэтому они не могут улететь далеко от линии фронта.
«Мы не можем эвакуировать все населенные пункты, находящиеся недалеко от линии фронта, поэтому тут остается только пассивными предупредительными мерами стараться обезопасить гражданское население. Что касается безопасности личного состава, то мы требуем от них в ночное время находиться в укрытиях», – сказал собеседник.
«Какими способами повлиять на Украину, чтобы она не проводила подобные атаки, непонятно», – добавил военный. «Политическими методами точно не получится – даже российские власти пока не могут это сделать, а у нас тем более нет таких возможностей», – добавил Ходаковский.
В четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.
«Мы передали все данные дипломатической службе ДНР, они уже будут принимать решение о том, чтобы донести информацию о произошедшем до международного сообщества», – сказал глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Официальных сообщений от ВСУ по этому поводу не было, да их обычно и не бывает. В течение семи лет нас атакуют регулярно, это образ нашей жизни. Но от ВСУ, как правило, никогда никаких комментариев не поступает», – добавил собеседник.
В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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