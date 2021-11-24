Уругвай решил вакцинировать детей от COVID

Вакцинация детей от пяти до 11 лет от коронавируса начнется в Уругвае, соответствующие рекомендации дала национальная комиссия по вакцинам, сообщает минздрав страны.

В ведомстве сообщили, что комиссия «рекомендовала распространить вакцинацию против COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет», передает РИА «Новости».

Для иммунизации детей рекомендована вакцина Pfizer. Вакцинация не будет обязательной.

Ранее в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.

В России первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса. Напомним, вакцина «Спутник» для детей получила регистрационное удостоверение.

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