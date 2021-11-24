Украина обменялась с США и Британией разведданными о ВС России

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24 ноября, среда | Последнее обновление — 03:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раду внесли закон о продлении действия особого статуса Донбасса
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Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украина обменялась с США и Британией разведданными о ВС России
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Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что обменялся с коллегами из США и Британии данными разведслужб о якобы имеющем место «скоплении российских войск на границе с Украиной».
«У меня (ранее) состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили факты, который получают наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», – приводит ТАСС слова Резникова, которого цитирует пресс-служба Минобороны Украины.
Как утверждает глава украинского военного ведомства, Киев получил «получил очень важные сигналы от партнеров» о том, что не останется наедине с этой ситуацией. Министр обороны Украины выступил с утверждением, что партнеры начали соответствующие консультации с другими государствами ЕС и НАТО. «Реакция будет очень жесткой», – заявил глава военного ведомства, добавив, что речь идет о возможных экономических и политических санкциях против России, а также об увеличении помощи Украине «техникой и вооружением».
Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
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Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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На Украине начались веерные отключения электричества
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Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.
«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – передает ТАСС слова депутата со ссылкой на пресс-службу партии.
Устинов отметил, что из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. Зампред призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. «Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте», – добавил он.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины
Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 млрд долларов. <...> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», – передает РИА «Новости» слова Степанюка.
Эксперт также отметил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что официальный Киев увеличил проценты по облигациям.
«Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», – резюмировал Степанюк.
Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов.
В Стокгольме оценили иронию Москвы по поводу военных Швеции на Украине
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за заявления об отправке военных на Украину, рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.
«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», – говорится в заявлении диппредставительства. Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что напоминая о Полтаве «Россия поднимает Швецию на смех», передает РИА «Новости».
В прошлую среду министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках миссии ЕС. Сенатор Владимир Джабаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «шведы просто забыли о Полтавской битве». Он предложил Швеции разместить своих военнослужащих под Полтавой, «чтобы вспомнить это историческое событие».
Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.
США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры»
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», сообщили источники CNN.
«Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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WSJ: США не убедили Европу в намерении России напасть на Украину
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США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Источники сообщили, что после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения. «Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС», – приводит слова дипломатов сот ссылкой на издание РИА «Новости».
Wall Street Journal сообщает, что новые данные повысили обеспокоенность, однако «некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину», при этом о каких именно странах говорится, не уточняется.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
Антонов отреагировал на угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»
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Попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2).
«Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», – приводит слова Антонова ТАСС.
Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. «Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», – подчеркнул глава российского диппредставительства в США.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», – заявил Антонов.
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Посол подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес «относительно российской энергетической политики». «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», – добавил дипломат.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США условных ракетных ударов по России
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У российских границ начались активные действия стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов заявил, глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», – сказал Шойгу в ходе беседы с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передает ТАСС.
По его словам, во время таких мероприятий американские летчики отрабатывают «выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».
«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», – подчеркнул он.
Глава ведомства добавил, что российско-китайская координация на этом фоне становится стабилизирующим фактором в мировых делах.
Ранее Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов.
Минобороны сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами.
США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний и кораблей
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Американское министерство финансов ввело санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, сообщают информационные агентства.
Санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь не уточнял название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину
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Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кто на кого нападет – Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений.
«Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт», – сказал представитель Кремля.
По его словам, «конечно же, речь идет о теме для субстантивных переговоров».
«И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться», – добавил Песков. На уточняющий вопрос, имеются ли в виду Россия, Украина, Запад, Песков сказал, что модальности предстоит определить МИД.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения.
«Отправка на Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения», – прокомментировал он заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.
Ранее источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В Госдуме призвали прекратить притеснения россиян в США
Госдума намерена осудить агрессивные действия властей США по отношению к российским соотечественникам и потребовать прекратить их притеснения.
Проект заявления палаты был размещен в думской электронной базе. «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки, направленные против российских соотечественников», – приводит текст документа ТАСС.
Отмечается, что Госдума намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав.
Ранее посольство России в Вашингтоне потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору.
Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Патрушев предсказал появление миллионов беженцев с Украины в любой момент
Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил, что «фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», передает газета «Аргументы и факты».
«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», – добавил он.
Он сообщил также, что по информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, «прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран».
«При этом на белорусскую землю они летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам», – отметил Патрушев.
При этом группировки, занятые перевозками мигрантов, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги мигрантов в Германию, где «выплачиваемые беженцам пособия в четыре-пять раз выше, чем они зарабатывают в своих странах», идет и в польской приграничной зоне.
Так, на данный момент в Германии проживают порядка 350 тыс. курдов, 4 млн турок и других выходцев с Ближнего Востока. В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения.
«Чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», – подчеркнул Патрушев.
Так, например, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна.
«Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат», – добавил секретарь Совбеза.
По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.
«При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются», – сказал Патрушев.
Он указал, комментируя звучащие на Западе призывы к Минску отменить безвизовый режим с определенными странами из-за миграционного кризиса, что Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить безвизовый режим.
«Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения», – подчеркнул Патрушев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. Также Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
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США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжим следовать законодательству [Соединенных Штатов] по выполнению [положений закона «О защите энергетической безопасности Европы»] PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
«Мы последовательно выполняем законодательство, [и] продолжим это делать», – добавил Прайс. При этом представитель Госдепартамента США не стал говорить о конкретных судах или компаниях, против которых могут быть введены рестрикции.
Сотрудник администрации США повторил позицию Вашингтона о том, что газопровод якобы является «российским геополитическим проектом» и «плохой сделкой» для Европы и Украины. «Мы отслеживаем информацию о подпадающей под санкции деятельности, собираем информацию и анализируем. Рассматриваем эти факты с точки зрения требований этого закона [PEESA]», – сказал Прайс.
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Во вторник Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Накануне Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
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Штаб силовой операции ВСУ опроверг применение «Джавелинов» в Донбассе
Штаб операции объединенных сил Украины (ООС) отрицает информацию о применении противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы штаба Ярослав Мельничук.
«Мельничук заверил, что ОС (объединенные силы) отрицают информацию, «предоставленную неизвестно кем». По состоянию на данный момент на Донбассе «Джавелины» не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только «Джавелины» используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают», – приводит РИА «Новости» слова Мельничука, которого цитирует «Украинская правда».
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
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Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Экс-премьер Украины заявил, что страна впервые за годы независимости не готова к зиме
Николай Азаров, занимавший пост главы правительства Украины с 2010 по 2014 год, заявил, что страна впервые за годы независимости оказалась не готова к отопительному сезону. Работу украинских политиков он назвал непрофессиональной.
«Впервые за всю историю независимости Украины не проводилась работа по подготовке страны к зиме. Зеленский не признает, что он набрал непрофессиональную команду, а говорит, что все будет хорошо», – заявил Азаров телеканалу «112 Украина», отмечая – Украина попала в сложную ситуацию, передает ТАСС.
По его словам, сейчас необходимо предпринимать срочные действия, создавать запасы угля. В частности, необходимо увеличить добычу и поставки угля на ТЭЦ. Задействовать можно резервный фонд, сказал он.
«Мы еще пока, слава Богу, не отсоединились от объединенной энергосистемы России и Беларуси, как это обещал Шмыгаль. У нас по сечению пока еще существует возможность поставки электроэнергии - 3,5 МВт», – подчеркнул Азаров.
Закупленные объемы угля, речь идет о 400 тыс. тонн, бывший глава правительства Украины посчитал недостаточными, отмечая, что это на четверо суток «по хорошей зиме».
Напомним, в Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Егор Устинов.
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