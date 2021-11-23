ВОЗ: В Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года

Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Европе к марту 2022 года при сохранении нынешних тенденций может превысить два млн человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

«К марту 2022 года в Европейском регионе от COVID-19 может погибнуть более двух млн человек. Регион остается в тисках пандемии COVID-19. На прошлой неделе количество зарегистрированных смертей от COVID-19 выросло почти до 4200 в день, вдвое с 2100 в конце сентября. Между тем совокупное зарегистрированное количество смертей от вируса превысило 1,5 миллиона в 53 странах региона», – передает ТАСС.

Также в ВОЗ отметили, что на сегодняшний день «COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии».

Как уточняют эксперты ВОЗ, есть три основных фактора, способствующих быстрому распространению COVID-19. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-вариант SARS-CoV-2. Во-вторых, во многих странах отменены ограничения. В-третьих, многие жители еще не вакцинированы.

При этом эксперты предупреждают о том, что страны региона ждет «высокая или экстремальная нагрузка» на систему здравоохранения. Они призывают проводить вакцинацию и ревакцинацию населения, а также принимать профилактические меры: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию между людьми.

«У всех нас есть возможность и ответственность помочь предотвратить ненужные трагедии и гибель людей, а также ограничить дальнейшие потрясения для общества и бизнеса в этот зимний сезон», – приводятся в сообщении ВОЗ слова директора бюро Ханса Клюге. Напомним, ВОЗвыразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах властиужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европыпроходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.