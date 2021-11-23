Эксперты проанализировали первые шаги Евраева в статусе врио главы Ярославской области

Эксперты ЭИСИ проанализировали политический бэкграунд и первые управленческие шаги Михаила Евраева в статусе врио главы Ярославской области, которые характеризуют его как управленца нового типа.

Новая кадровая политика президента России Владимира Путина привела к появлению губернаторов новой волны – эффективных региональных лидеров, прошедших специальную управленческую подготовку, близких к людям и ставящих в приоритет заботу об их благополучии, отмечают эксперты в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Евраев родился 21 апреля 1971 года в Ленинграде, имеет два высших образования по направлениям «Научная организация труда» и «Юриспруденция».

С 1991 по 2000 годы работал в сфере экономики и промышленности. В 2000-2004 годах руководил направлением по разработке социально-экономических программ в Фонде экономических и политических исследований «ЭПИЦентр». С апреля 2004 года по октябрь 2012 года работал в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) на должности начальника управления. Был заместителем министра связи и массовых коммуникаций с 2012 по 2018 годы, затем вернулся в ФАС в статусе заместителя руководителя. 12 октября 2021 года назначен врио главы Ярославской области.

В числе достижений на прошлых местах работы – разработка 94-ФЗ (о госсзакупках), который позволил защитить от растрачивания триллионы бюджетных денег, и отмену «мобильного рабства» – снятие запрета на переход от одного оператора мобильной связи к другому с сохранением номера мобильного телефона.

Выпускник третьего потока «Школы губернаторов».

За месяц работы Евраев инициировал проведение конкурса по отбору подрядчика для капремонта лечебного корпуса инфекционной клинической больницы в городе Ярославле в максимально короткие сроки. Взял под личный контроль все этапы работ на предмет их качества и соблюдения сроков.

Также он предложил кардинальные меры по решению проблемы общественного транспорта в Ярославле. На первом этапе будет определено реальное количество автобусов, необходимое людям для комфортного передвижения, и приведены обязательства подрядчиков в соответствие с их реальными возможностями.

Кроме того, Евраев решил проблему перегруженности медицинского автопарка в условиях пандемии, поручив в срочном порядке отправить в больницы поступившие в регион 17 новых машин скорой помощи, не дожидаясь прибытия всей партии и торжественной церемонии их передачи.

Вместе с тем он выделил региональную субсидию теплоснабжающим организациям региона на закупку мазута. Мера позволит обеспечить котельные необходимым объемом топлива для стабильного прохождения отопительного сезона в районах.

Также он поставил задачу активно мониторить сообщения жителей в соцсетях и докладывать обо всем, что их волнует. Теперь в повестку заседаний регионального правительства будут включаться жалобы из соцсетей.

Евраев внедрил новый для региона механизм работы с подрядчиками по дорожному строительству – строгий поэтапный контроль сроков выполнения разных видов работ – и предложил закрепить его документально. По поручению врио ремонт всех объектов 2021 года будет завершен до 20 ноября, а все контракты по нацпроекту на следующий год заключены до конца года.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что Евраев «часто соприкасался с вопросом госзакупок не только в рамках работы в ФАС, но и возглавляя подразделения в бизнес-сферах, он хорошо понимает проблематику, связанную с поддержкой бизнеса».

«Ярославская область – промышленно развитый и бюджетнообеспеченный регион, где очень важно обращать внимание на финансовый контроль. Врио, без сомнения, этот контроль обеспечит. Кроме этого, Евраев в своей работе погружался в проблематику самых разных субъектов страны, в его распоряжении есть набор региональных кейсов и практик, которые принимались в разных условиях. Он, на мой взгляд, относится к тому классу управленцев, который формируется последние лет пять, где сделана ставка на опыт, стремление и способность изучать лучшие практики, работать проектным способом, а также на умение эффективно коммуницировать с людьми», – добавил эксперт.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что в отношении назначения Евраева врио губернатора Ярославской области есть несколько важных моментов: «Во-первых, он выпускник Школы губернаторов, без преувеличения кузницы кадров, которая уже показала свою максимальную эффективность. Надо отметить, что выпускники этой кадровой школы даже в сложных проблемных регионах формируют определенный управленческий стиль, который оказывается эффективным. Во-вторых, Евраев – человек с обширным опытом работы на федеральном уровне власти, госслужбе, причем по технологическим, комплексным темам и направлениям. В своих первых шагах на посту главы региона Евраев демонстрирует управленческий стиль губернатора новой волны. Отдает приоритет социальной сфере, уделяет большое внимание развитию инфраструктурных проектов, вступает в открытую и прямую коммуникацию с населением, в том числе через соцсети. В кадровых решениях Евраев делает ставку на работу с местными профессионалами, что соответствует запросу от населения к руководителю региона».

Ранее выпускники Школы губернаторов заявили, что Евраев вникает в суть проблем и находит действенные решения.