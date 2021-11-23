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23 ноября, вторник | Последнее обновление — 01:32 | vz.ru
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США и ЕС собрались ввести новые санкции против Белоруссии
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Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей, сообщила специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.
Фишер выступила с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, передает ТАСС.
«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]», – заявила американский дипломат.
Специальный представитель США выразила мнение, что санкции против Белоруссии окажут эффект со временем. Отвечая на вопрос о рестрикциях против Минска, Фишер сказала: «Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления». «Они (санкции) не предназначены просто для наказания. Они предназначены для достижения результата», – добавила дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.
По ее версии, американские рестрикции не являются «средством, которое в одночасье» сможет принести результат. «Во-вторых, если вы не видите сообщений об этом в Twitter или в The New York Times, то это не значит, что в этой области не наблюдается определенного прогресса», – сказала Фишер.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу». «Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции, – сказал Прайс. – И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы <…>».
По словам Прайса, США призывают Минск «немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу». «Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их», – сказал представитель Госдепартамента США.
Накануне Польша допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
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Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.
Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии
Компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии, к утру воскресенья объемы поставок составляют 415 мегаватт в час.
«Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», – следует из данных на сайте «Укрэнерго».
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Лукашенко предупредил «диких политиков Польши» о последствиях закрытия границы
Угрозы польской стороны закрыть границу с Белоруссией будут иметь последствия для Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют –пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», – передает его слова «БелТА».
По словам Лукашенко, Минск не «перебрасывает» мигрантов в ЕС через границу специально.
«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», – сказал он.
«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – прим. ВЗГЛЯД) около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия – прим. ВЗГЛЯД) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела – прим. ВЗГЛЯД) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже», – добавил президент республики.
Лукашенко заявил, что то, что Меркель в телефонном разговоре с ним «пообещала контактные лица – они на контакт даже не выходят». Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», – заявил президент.
По словам главы республики, Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но при этом белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.
«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Литва отказалась вести переговоры с «криминальными» властями Белоруссии
Вильнюс не собирается вести переговоры с Белоруссией по урегулированию миграционного кризиса, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Билотайте «не представляет, как можно вести какие-то переговоры, политические переговоры с криминальными преступниками». При этом она не исключила консультаций с Минском по техническим вопросам: «Технический уровень в рамках разрешения гуманитарного кризиса – это другое дело, но на политическом уровне таких контактов я не представляю».
Министр возложила вину за сложившуюся ситуацию на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по ее словам, «должен ответить за гуманитарный кризис, за то, что люди мучаются», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
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Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии
В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве никогда не обсуждался, об этом он рассказал корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.
«Союз – это два суверенных государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы выстраиваете союз с американцами, речи не идет, что у вас когда-то не будет королевы и парламента. Точно так же и мы свой союз, формируя с середины 90-х, четко определились, что это будут две страны (Белоруссия и Россия), которые выстроят союз и он будет мощнее унитарного государства... А вопрос один президент или два президента мы никогда с Путиным не обсуждали, потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», – ответил Лукашенко на вопрос о том, будет ли в Союзном государстве один общий президент.
Отрывок интервью Би-би-си публикуется в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Польша заявила о попытке России «расширить конфликт» Белоруссии и ЕС
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач утверждает, что Москва якобы хочет «расширить конфликт» Белоруссии и ЕС вокруг мигрантов, для чего собирает войска у границ с Украиной.
Пшидач заявил, что польские «солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают границу». Он заверил, что силы Польши «не обостряют» ситуацию, а «обеспечивают территориальную целостность» страны.
При этом Варшава «видит попытку расширить этот конфликт». «Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также «Северный поток – 2». Все со всем связано», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Welt.
Пшидач считает, что «в действительности речь идет о сложном конфликте», а не о миграционном кризисе, это «гибридная операция» против Польши и ЕС». По его словам, Минск «использует людей из различных стран», «доставляет их к границе», «дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами».
Как заявили в Варшаве, «один уровень этого конфликта – это «информационная война», Польша «была представлена как бесчеловечная страна». По версии Пшидача, Москва и Минск «представляют этот кризис как миграционный кризис, а Польшу – как виновницу». При этом он выступил в защиту созданной властями Польши трехкилометровой зоны ЧП у границы с Белоруссией, где не могут работать даже журналисты, поскольку «там очень опасно для всех».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Минск обвинил польских и литовских силовиков в попытке вытеснить 490 мигрантов в Белоруссию
Польские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 350 мигрантов, литовские силовики намеревались выдворить со своей территории около 140 беженцев, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Белоруссию девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп, около 350 человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Премьер Польши предупредил о начале долгого миграционного кризиса
Вызванный сменой власти в Афганистане кризис может стать толчком для развития сложной миграционной ситуации на польско-белорусской границе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского правительства Ингридой Шимоните.
«Скорее всего, будет попытка использования кризиса в Афганистане как новой главы миграционного кризиса», – передает его слова ТАСС.
«Используя чувство вины Запада, связанное с неупорядоченным отказом от присутствия в Афганистане, к сожалению, это [Афганистан] будет, по всей видимости, следующее направление прибытия мигрантов», – добавил Моравецкий.
Польский премьер заявил, что сложившаяся на польско-белорусской границе ситуация – «это только начало долгого кризиса».
Он вновь заявил, что кризис спровоцирован властями Белоруссии, а Россия также имеет к этому отношение. «На протяжении последних месяцев Белоруссия развивает свои действия против ЕС. Нужно понимать, что это не конфликт с Польшей или Литвой, а попытка нарушения восточной границы НАТО и ЕС», – считает Моравецкий.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Ранее в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
В Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы
Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, маленькие группы людей пытаются пробраться на территорию Польши во многих местах, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, прошедшая ночь «не отличалась от того, что было в минувшие дни и минувшие ночи».
«Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах», – приводит РИА «Новости» слова Блащака.
Министр считает, что действиями мигрантов руководят белорусские силовики. «Не вызывает сомнения, что мигрантами управляются белорусские службы», – заявил он.
В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщила, что ночью нелегалы камнями повредили две полицейские машины. Отмечается, что люди в результате происшествия не пострадали. Полиция разместила фото двух полицейских автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Минск обвинил Варшаву в «игре на обострение» с мигрантами
Польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение [с Белоруссией]. У них не получилось с мигрантами, и начали искать любые другие методы и способы», – заявила Эйсмонт в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», передает ТАСС.
Ранее Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
В ООН рассказали об угрозе вспышки COVID среди мигрантов на белорусско-польской границе
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В центре для мигрантов «Брузги» на белорусско-польской границе многого не хватает, вызывает опасение ситуация с распространением COVID-19, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Белоруссии Мулусеу Мамо.
Делегация ООН приехала в логистический центр в Брузгах, который был предоставлен белорусскими властями в качестве временного размещения мигрантов. Представители ООН смогли осмотреть место вблизи белорусско-польской границы, пообщаться и ознакомиться с бытом беженцев.
В субботу Мамо проинспектировал логистический центр, пообщался с его жителями.
«Этот логистический центр – условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания – я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать», – приводит РИА «Новости» слова Мамо.
По его словам, жители центра жаловались на нехватку еды, медицинских услуг, одежды. Мамо пообещал купить все необходимое через Красный Крест.
Он также выразил опасения по поводу риска распространения COVID-19.
«Такое количество людей – сами понимаете, это очень плохо», – отметил он. По словам Мамо, эта тема также обсуждается.
Ранее белорусские медики зафиксировали один случай COVID среди беженцев в логистическом центре. Минздрав Белоруссии выделил препарат для вакцинации беженцев от COVID-19. Однако беженцы еще не прививались от коронавируса в развернутом на границе пункте вакцинации. По данным врачей, многие мигранты в центре привиты немецкой вакциной Pfizer, «мигранты поясняют, что есть возможность прививаться в Ираке, а они рассчитывали таким образом, что с вакциной их быстрее пропустят в Германию».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Еще одна группа мигрантов на границе Белоруссии и Польши решила уехать в Ирак
Еще около 60 мигрантов, живущих в логистическом центре «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, выразили желание вернуться в Ирак, сообщил заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.
«Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записалось уже около 60 человек», – заявил РИА «Новости» Бакоян.
По его данным, в центре «Брузги» сейчас живет около 150 езидов. Остальные – курды и арабы из Ирака и Сирии.
По его словам, езиды боятся возвращаться в Ирак, так как в 2014 году «они испытали геноцид со стороны ИГИЛ* (запрещена в России)».
Езиды – этноконфессиональная группа, живущая на Ближнем Востоке. Большие диаспоры езидов живут в Армении, России, Евросоюзе. Лингвистически и этнически езиды близки курдам-мусульманам.
До этого группа мигрантов уже покинула границу с Польшей. Вылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане.
Ранее в Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы.
До этого Минск пообещал не выталкивать беженцев силой из страны.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Меркель обсудила с Тихановской ситуацию в Белоруссии
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», – приводит слова Зайберта ТАСС.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил о начале долгого миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В прошлый четверг Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
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