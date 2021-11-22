Российские военные стали патрулировать границу подконтрольной США части Сирии

Российские военные в Сирии начали патрулирование линии разграничения между территориями, которые контролируют Вооруженные силы России и международная коалиция во главе с США, сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

«Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России), на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», – передает РИА «Новости» слова Кудинова.

Он добавил, что основная задача работы по патрулированию этой территории состоит в демонстрации присутствия российских Вооруженных сил. Необходимо показать населению, что российские военные здесь есть и готовы оказать помощь. В дальнейшем, при благоприятной обстановке, здесь могут проводиться гуманитарные акции.

«Патрулирование проходило в штатном режиме», – отметил представитель ЦПВС. Сирийские и российские власти неоднократно заявляли, что коалиция находится на территории Сирии незаконно.

Напомним, в конце октября взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии.