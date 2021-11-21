Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID

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21 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеродам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Кто организует акции антиваксеров в российских регионах

Противники QR-кодов взяли в осаду Свердловский облсуд КоммерсантЪ-Урал/Telegram
Противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области. В тот же день в Екатеринбурге антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям – и кто их направляет? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Рано хоронить старую Америку

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Левая повестка», выходя за пределы университетов, Голливуда и центров больших городов, имеет значительные сложности и с языком, и с объяснением себя, и с огромной разницей между амбициями и реальными возможностями. Подробности...
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Человек потерял ценность в новом мире

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки. Подробности...
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Российская экономика сближает Донецк и Луганск

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Украину побили по огурцам

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Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

Обсуждение: 5 комментариев
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Обсуждение: 9 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
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    Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID

    21 ноября 2021, 19:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

    «Я могу принять участие в этом эксперименте?», – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи, передает РИА «Новости». Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», – добавил Путин.

    В свою очередь Логунов отметил, что назальная вакцина безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет давать дополнительный барьер от коронавируса.

    Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет. 


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    Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
    		    20 ноября 2021, 16:20
    Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

    «То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».

    Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.

    «Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.

    Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.

    «Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.

    В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

    «Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.

    Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

    Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

    Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.

    Коментарии (313)
    Умер народный артист России Валерий Гаркалин
    		    20 ноября 2021, 10:41
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

    «Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.

    Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.

    Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

    Коментарии (15)
    Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
    		    20 ноября 2021, 18:10
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Вера Басилая

    Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.

    Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.

    Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.

    «То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.

    В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

    «Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.

    Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

    Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

    Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.

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    Коментарии (154)
    Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
    		    19 ноября 2021, 12:27
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

    Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».

    «Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».

    «Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.

    Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».

    По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».

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    Коментарии (285)
    Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
    		    20 ноября 2021, 17:40
    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
    Текст: Вера Басилая

    Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

    «При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.

    По словам врача, при  диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.

    «То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.

    Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.

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    Коментарии (16)
    Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере
    		    18 ноября 2021, 20:17
    Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Нам нужно изменить законодательство, чтобы пресекать мракобесие противников QR-кодов. Те, кто пропагандирует такие идеи – будь то диванные эксперты или федеральные политики – должны нести ответственность», – сказал политолог Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения».

    «В некоторых кругах ходят дурацкие мнения, что «QR-код – это торговое ярмо», а люди, его получившие, становятся «товаром». Кроме того, некоторые наши известные политические деятели в ходе предвыборной кампании не гнушались поднимать антиваксерские идеи «на флаг». Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнивал QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. Такое неприемлемо слышать, тем более из уст таких известных политиков», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

    Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в четверг круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    По оценке Мартынова, в России есть возможность вакцинировать всех жителей страны, а также проводить мониторинг и профилактику тех, кто переболел коронавирусом. Но этому противостоит часть населения, которая полагает – принимаемые меры якобы противоречат понятию личной свободы. «То есть эти люди, которые утверждают, что их «унижают» ковид-паспорта, входят в противостояние с государством, которое несет ответственность за здоровье населения», – подчеркнул Мартынов.

    Введение QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, уверен эксперт. Наоборот, такая мера подчеркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье своих граждан, подчеркнул политолог.

    Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против введения QR-кодов в России. «Что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям – звезду», – цитировал лидера Компартии URA.ru.

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    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?


    Обсуждение:  101 комментарий
    В прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

    Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как законодатели анализируют проект введения QR-кодов – соответствует ли он базовым конституционным правам.

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    Коментарии (89)
    Свердловский суд отклонил иск об отмене QR-кодов в регионе

    19 ноября 2021, 18:25

    Текст: Валентина Григоренко

    Суд в Свердловской области не поддержал доводы юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе.

    «Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.

    Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.

    С 30 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.

    Коментарии (64)
    Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников
    		    20 ноября 2021, 12:32
    Фото: Mikhail Klimentyev/
    Kremlin Pool/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников, и связал поступки таких медиков с уровнем их образования.

    Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.

    «Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

    «Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством – вакциной в данном случае – и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», – пояснил он свою точку зрения.

    Также Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования.

    «К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались – как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», – заявил он.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  498 комментариев

    Напомним, противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области, чем сильно ее напугали. В тот же день в Екатеринбурге такие же антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.

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    Коментарии (135)
    Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID
    		    18 ноября 2021, 21:00
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если человек болел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то ему не стоит принимать антикоагулянты, а для профилактики тромбоза следует употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать высокий уровень физической активности, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

    Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий коронавирусной инфекции врачи отмечают нарушение свертываемости крови, причем не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме. Такое осложнение, по ее словам, даже спустя несколько месяцев, после выздоровления, может привести к тромбозу или инсульту.

    «Коронавирус способствует повышению свертываемости крови, поэтому при нем бывают осложнения в виде тромбозов. Однако в постковидном синдроме тромбозы встречаются редко. Поэтому здоровым людям, если они находятся дома и постоянно передвигаются, у которых ковид протекает в легкой форме, разжижать кровь и профилактировать тромбоз с помощью лекарств не нужно», – говорит Ашихмин.

    Однако он заметил в России растущую негативную тенденцию назначать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертываемости крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) людям, которые находятся дома и пребывают все время в движении. Он предупреждает, что антикоагулянты при неправильном назначении могут вызвать кровотечение и смерть пациента.

    «Понятно, что если у человека состояние средней тяжести, и он госпитализирован, а также есть какие-то дополнительные факторы риска (ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, обездвиженность), либо человек пожилой или ранее у него были тромбозы, инсульты, инфаркты, то ему положены антикоагулянты для профилактики тромбозов. В остальных случаях просто следует не забывать об обычных мерах: достаточное потребление жидкости, использование при длительных поездках компрессионного трикотажа, поддержание высокого уровня физической активности», – рекомендует врач.

    Кроме того, после того, как человека выписали из больницы и он выздоровел, ему также не нужны антикоагулянты, продолжает собеседник. Исключением являются те, у кого был тромбоз либо сложное течение болезни.

    «Если человек себя хорошо чувствует, не ощущает никаких проблем, его спасли в госпитале и все хорошо, то все рекомендации гласят, что не нужно принимать антикоагулянты», – заключил Ашихмин.

    Ранее вице-президент Российского кардиологического общества, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова академик Юрий Беленков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы избежать инсульта, необходимо тщательно следить за своим здоровьем, обращая внимание на заболевания, которые ему предшествуют.

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    В Нидерландах продолжились массовые беспорядки из-за антиковидных мер
    		    21 ноября 2021, 12:39
    Фото: Killian Lindenburg/ЕРА/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Нидерландах в ночь на воскресенье продолжились акции протеста против мер правительства по борьбе с коронавирусом, митингующие поджигали велосипеды, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками, сообщили правоохранительные органы.

    В Гааге были задержаны семь человек, пять полицейских получили травмы, одному из них пришлось обратиться за помощью в больницу, передает Deutsche Welle.

    Полиция была вынуждена применить водометы против участников протестов.

    В субботу две мирные акции протеста прошли в Амстердаме и городе Бреда.

    Напомним, в ночь на воскресенье в странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой решили выйти в выходные на уличные акции в более чем 100 городах в разных странах мира.

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    Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
    		    19 ноября 2021, 07:00
    Фото: Максим Киселев/ТАСС
    Текст: Олеся Белобородова

    «Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.

    «Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта –  документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».

    Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.

    «У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.

    «Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.  

    «Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.

    Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.

    На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.

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    В Красноярске ученые-гуманитарии прививаются хуже изучающих точные науки

    19 ноября 2021, 16:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Несколько институтов Сибирского федерального университета (СФУ) могут вернуться из удаленного процесса обучения к обычному, так как в них охват вакцинацией достиг 70%, сообщили в университете.

    Эти институты относятся к точным и естественным наукам: Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, Институт математики и фундаментальной информатики, Институт нефти и газа, Хакасский технический институт – филиал СФУ.

    При этом красноярские институты СФУ с гуманитарными специальностями пока не попали в этот список, пишет NGS24.ru.

     

    Ранее в вузе объявляли, что все студенты будут учиться на удаленке с 8 ноября, там уточнили, что при достижении 70% привитых институт может вернуться к обычному процессу обучения.

    За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.

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    Власти Москвы заявили о готовности увековечить память о Валерии Гаркалине
    		   20 ноября 2021, 15:30
    Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Москве могут установить памятную табличку артисту России Валерию Гаркалину, власти готовы поддержать такое предложение, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

    «Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», – поделился Герасимов с ТАСС.

    Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

    Ранее сообщалось, что Гаркалин скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

    Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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    Акции против коронавирусных ограничений переросли в беспорядки в Европе

    21 ноября 2021, 02:27

    Текст: Антон Антонов

    В странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой решили выйти в выходные на уличные акции в более чем 100 городах в разных странах мира.

    В Париже на шествии «желтых жилетов» и противников санитарных пропусков с самого начала обстановка была напряженной. Агрессивно настроенные люди бросали бутылки, банки и апельсины в представителей правопорядка. Хулиганы также поджигали мусор и деревянные коробки, где хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и дубинки.

    В столице Нидерландов Амстердаме сотни людей вышли на акцию протеста против ограничительных мер, хотя организаторы акции заявили об ее отмене по причине вспыхнувших беспорядков на аналогичной акции, которая прошла накануне в Роттердаме. Власти города также запретили проводить какие-либо акциии, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых антикоронавирусных ограничений. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полиция задержала более 50 человек. Сообщается, что три человека получили огнестрельные ранения. Правоохранители расследуют, при каких обстоятельствах полиция открыла огонь и были ли ранения нанесены полицейскими пулями.

    Несколько тысяч человек приняли участие в субботу в протестных акциях против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Демонстранты выступали против вакцинации детей, ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей разных профессий, передает ТАСС.

    При этом в Лондоне также прошла акция экоактивистов движения Insulate Britain, которые заблокировали движение по Ламбетскому и Воксхоллскому мостам. Были задержаны десятки активистов, которые, по их словам, протестовали в знак солидарности с приговоренными ранее к тюремным срокам соратниками.

    Участники протеста против ограничительных мер и ковид-сертификатов со всей страны съехались автобусами и в столицу Хорватии, собралось от 10 до 20 тыс. человек. Полиция Загреба сообщила, что не выдавала разрешения на проведение акции. Участники акции напали на журналистов ряда СМИ.

    Около 35 тыс. человек в субботу приняли участие в демонстрации в Вене. Представитель городской полиции заявил, что атмосфера была довольно накаленная, было произведено несколько задержаний. Ряд демонстрантов бросали в сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность на митинге, пивные банки.

    В Вене в ходе протестов также произошли столкновения манифестантов с полицейскими, передает RT.

    В субботу в центре Вильнюса собралось более тысячи человек, которые протестовали против прививок от COVID-19, сообщает Delfi.

    Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. Так, в Австрии введен национальный локдаун.

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    В Минцифры заявили о планах ограничить проверку QR-кодов одним приложением

    18 ноября 2021, 21:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Минцифры России рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за большого количества сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время мероприятия, посвященного старту заявочной кампании по выбору города – организатора «Игр будущего 2023».

    «Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», – сказал он, отметив, что теперь просто посмотреть с камеры данные о привившемся будет нельзя, передает ТАСС.

    Напомним, ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. 

    В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения. 

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