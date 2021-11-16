Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID

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16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
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Глава Госдепа начинает сходить с ума

У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло Jabin Botsford/REUTERS
Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение? Подробности...
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Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550 MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь? Подробности...
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Литва мстит России за «Бессмертный полк» и память о Великой Отечественной

Алексей Грейчус своей вины не признал с личной страницы на VK
Литовский общественник Алексей Грейчус получил четыре года тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Даже сторона обвинения признала, что никаких секретных сведений Грейчус россиянам не передавал. На самом же деле человек отправлен за решетку только за то, что сотрудничал с Россией в рамках культурных проектов, в том числе по акции «Бессмертный полк». Как такое произошло? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Кому нужна антипрививочная паника

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Не так уж и мало людей верят в зловещее «тайное мировое правительство», которое стоит за мерами против коронавируса – введением масок, QR-кодов и вакцинацией. Подробности...

Лукашенко может чувствовать себя победителем

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID

    16 ноября 2021, 08:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Гинцбург указал, что на данный момент «у назальной вакцины никаких побочных эффектов (...) мы не заметили», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  467 комментариев

    Ранее он заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода.

    По его мнению, иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.

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    В Госдуме ответили на критику законопроекта о QR-кодах

    15 ноября 2021, 13:03

    Текст: Елизавета Булкина

    Предложение ввести QR-коды для поездок на транспорте является экстренной и временной мерой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

    В своем Instagram она ответила на шквал сообщений по поводу решения правительства РФ ввести запрет на передвижение в поездах и на самолетах и посещение общественных мест без QR-кода вакцинации.

    «Вы негодуете, вы против, вы называете это фашизмом, сегрегацией и даже геноцидом. Мне как историку и преподавателю горько от такой игры в слова, иначе это не назовешь. Фашизм – это как раз не прививаться, когда в мире и в стране массово умирают люди. Почитайте письма Гитлера своим военачальникам, где он приказывает ни в коем случае не проводить вакцинацию местного населения на захваченных территориях. Поймете, что такое фашизм. Сегрегацию устраивает не правительство, а как раз те, кто принципиально не хочет прививаться. Про геноцид даже говорить не буду, не понимаю, как язык поворачивается, когда ежедневно в стране умирают 1000 человек, а в мире – более 8000. И умирают, как правило, те, кто не привился. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» – написала Ценаева.

    По ее словам, радует, что многие ярые комментаторы прочитали Конституцию. «Конституция гарантирует право на жизнь, друзья, и как раз по ней государство должно делать все для обеспечения этого права. А еще в Конституции кроме главы про права человека есть статья об обязанностях, по которой каждый из нас обязан заботиться о детях и родителях. Мое мнение, что мы обязаны заботиться не только о своем окружении, но еще и о своих соотечественниках», – добавила первый зампред думского комитета.

    «Мера с запретом на передвижение и посещение общественных мест без прививки – экстренная и временная. До 1 июня 2022 года. Не боюсь показаться не популярной, повторю то, что уже писала в ответ на комментарии: нет – фашизму, да – вакцинации», – заключила Цунаева.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (96)
    Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
    		   15 ноября 2021, 17:59
    Фото: Евгений Паулин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.

    «Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.

    Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

    Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

    Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.

    30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

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    Коментарии (58)
    Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
    		    15 ноября 2021, 09:51
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

    Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.

    На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».

    Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.

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    Коментарии (169)
    Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах

    15 ноября 2021, 18:52

    Текст: Вера Басилая

    Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.

    «Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Думе.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    На ваш взгляд

     
    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?


    Обсуждение:  10 комментариев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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    Коментарии (49)
    Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
    		    15 ноября 2021, 13:50
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.

    «Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.

    В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.

    «Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.

    Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.

    «Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.

    Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.

    Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.

    В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.

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    Коментарии (14)
    «Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах

    15 ноября 2021, 12:09

    Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

    Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    «Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.

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    Коментарии (27)
    Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
    		    15 ноября 2021, 14:44
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал власти России быть более жесткими в вопросе вакцинации от коронавируса.

    «Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», – приводятся его слова в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

    Между тем главный врач московской 71 больницы Александр Мясников заявил, что если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, то удалось бы спасти множество жизней, Он пояснил, что эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (69)
    В Кремле прокомментировали закон о QR-кодах

    15 ноября 2021, 12:34

    Принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, зачем нужны законы о введении QR-кодов, если регионы и сейчас их вводят по собственному усмотрению.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    В понедельник фракция «Единая Россия» сообщила, что поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах.

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    Привитых «Спутником V» туристов решили пускать в Израиль с 1 декабря

    15 ноября 2021, 09:41

    Туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, после урегулирования трудностей технического и юридического характера, сообщили власти Израиля.

    Сама российская вакцина признается властями страны уже с 15 ноября, но необходимо урегулировать некоторые трудности, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.

    «В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», – приводит заявление властей Израиля ТАСС.

    28 октября сообщалось, что Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября.

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    Депутат: Потери от COVID-19 сравнимы с численностью населения некоторых регионов РФ
    		    15 ноября 2021, 20:28
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    «Побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя решение депутатов инициировать широкое обсуждение законопроекта о QR-кодах.

    «Обсуждая законопроект об использовании QR-кодов, необходимо тщательно проработать его положения не только с регионами, но и с экспертным сообществом, с представителями правительства, с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором», – отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.

    «Нужно выработать меры, которые, с одной стороны, были бы наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны – сняли бы часть вопросов, которые сейчас есть у людей», – отметил парламентарий. Он отметил, что главная задача на сегодняшний день – это защита граждан, их жизни и здоровья. Ревенко отметил, что в Думу поступает много обращений от граждан, часть из них встревожена.

    «Базовое право каждого гражданина – это право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут и теряют всяческий смысл, если не соблюдается это главное и базовое право человека. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул законодатель.

    «Россия уже потеряла более 250 тысяч граждан. Это цифра, сопоставимая не просто с населением большого города от мала до велика, но уже сравнимая по численности населения с отдельными регионами России», – напомнил Ревенко.

    Сейчас наиболее эффективный заслон распространению COVID-19 – это вакцинация, подчеркнул собеседник. «Прививаться надо, побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – подчеркнул депутат от «Единой России».

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    В минувшую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Документы, предложенные правительством, предполагают: граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из законопроектов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

    В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от ЕР пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. «Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом – либо сегодня, либо завтра... Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», – цитировал Васильева ТАСС.

    «Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества», – в свою очередь отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    Напомним, как сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в России погибает 25–30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тысяч медицинских работников.

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    В России выявили 38,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    15 ноября 2021, 11:51
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    За минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2664 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.

    Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 109 094 человека в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 256 597 человек.

    Накануне, 14 ноября, в России выявили 38 823 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 403.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    BlaBlaCar поддержала введение в России QR-кодов для междугородних поездок

    15 ноября 2021, 22:06

    Текст: Вера Басилая

    Компания BlaBlaCar поддержала инициативы регуляторов по сдерживанию коронавируса, и установила новую функцию в приложении, в котором пользователи могут отметить, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код.

    «Мы не ожидаем увеличения поездок в связи с введением QR-кодов, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», – приводит «Секрет фирмы» комментарий представителя сервиса.

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    По его словам, приоритетом в работе компании являются здоровье и безопасность людей, поэтому BlaBlaCar ввел новую функцию в приложении. «Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», – пояснил представитель компании.

    «В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19 и призываем своих пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать все правила и ограничения, действующие по маршруту совместной поездки», – добавили в пресс-службе сервиса.

     

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. 

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    Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID в некоторых регионах России

    15 ноября 2021, 16:14

    Текст: Елена Мирошниченко

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет сейчас 49%, при этом темпы вакцинации от этой инфекции недостаточны в ряде регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

    «Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», – цитирует его ТАСС.

    Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать работать с субъектами России оказывать им максимальную поддержку.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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    Главврач московской больницы рассказал, как мотивировал людей в магазине привиться

    15 ноября 2021, 14:12

    Текст: Кристина Коваленко

    Главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что после беседы в магазине незнакомая ему пара приняла решение привиться от COVID-19.

    По его словам, после того, как он снялся в социальном ролике о важности вакцинации, к нему в магазине подошли мужчина и женщина, они сначала уточнили, правда ли он снимался в соцролике.

    «У нас состоялся с ними разговор, он занял минут 15 – мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения – о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной», – рассказал Вечорко в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что часто использует факт об улучшении качества жизни, увеличении продолжительности в разговоре о вакцине. Врач добавил, что избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации.

    «Оспа, холера, чума, полиомиелит – все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно», – заключил эксперт.

    Вечорко отметил, что сам уже переболел коронавирусом, как и вся его семья, которая полностью разделяет его отношение к вопросу вакцинации. 

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    Мурашко оценил эффективность QR-кодов в ситуации с коронавирусом

    15 ноября 2021, 15:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Введенная система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

    «Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», – цитирует его ТАСС.

    Он также рассказал, что в стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек, порядка семь тыс. человек – в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за заболевания, сообщает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тыс. пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек. Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на искусственной вентиляции легких, сегодня таких пациентов чуть более семь тыс. человек», – добавил Мурашко.

    При этом шесть тыс. коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные.

    «Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь, и вот последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично», – рассказал Мурашко.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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