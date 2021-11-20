Американский генерал выступил против баз США на Украине

Создание американских баз на Украине может стать «ненужной провокацией», если действия США в Черноморском регионе будут проводиться без специальной стратегии, убежден бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Не имея ее (стратегии – прим. ВЗГЛЯД) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?» – заявил Ходжес в интервью «Новому времени».

По его словам, для многих союзников Вашингтона могут наступить «тяжелые времена», если такие базы действительно появятся на Украине, но не будут «частью какой-либо понятной стратегии». «Все это может быть расценено как ненужная провокация», – сказал генерал.

Вместе с тем Ходжес не считает наращивание присутствия американских сил и учения с Британией и Канадой в регионе чем-то неправильным.

«Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», – заключил он.

Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.

До ээтого корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.