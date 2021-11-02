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Киев запросил у Словакии аварийную помощь в объеме 100 МВт
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Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили «Укрэнерго».
«Аварийку из РБ (Республики Беларусь - ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему - ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы компании.
Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме. При этом уточнили, что пока никаких отключений потребителей – ни промышленных, ни бытовых – не планируется.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.
Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Политолог объяснил, почему Украина осталась без электричества из РФ и Белоруссии
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На украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. В высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Руслан Бортник.
«Цены выросли, поскольку пришло понимание, что в ближайшее время российской и белорусской электроэнергии на украинском рынке не будет», – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Скорее всего, в ближайшее время цена продолжит рост, но он будет уже более умеренный. Коллапса не будет. В любом случае Евросоюз не позволит случиться на Украине масштабному энергетическому кризису, потому что он приведет к политическому кризису, а это не в интересах Запада», – добавил эксперт.
«При этом повышение не касается рядовых потребителей, поскольку для них цены на свет регулируют власти. Повышение касается небольшой части рынка», – уточнил эксперт.
Накануне украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщило, что цена электроэнергии на 1 ноября повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч – после того как Москва и Минск отказались продавать Украине электроэнергию, а также был остановлен экспорт российского энергетического угля. Негативные последствия, а именно – плановые отключения, на себе первым ощутит украинский бизнес, это может произойти в декабре. Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые будут неизбежны при работе энергосистемы на пределе, пишет «Страна.UA».
Стоит отметить также, что цены на электричество устанавливает государство, и уже сейчас украинские предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад.
Бортник напоминает, что на украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. «Условно говоря, в высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова и другие генерирующие компании. Они электричество производят и продают, а вот Игорь Коломойский – покупает для выпуска своих ферросплавов. Ему нужно электричество подешевле», – пояснил киевский эксперт.
«В дешевой электроэнергии заинтересованы не только ферросплавщики, но и химики и другие конечные потребители – коммунальные хозяйства. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, чтобы сбить цену на украинском рынке. Такая ожесточенная борьба идет как минимум уже лет пять. Это постоянный фон. Но в этой борьбе пока что ничего нового не произошло», – добавил Бортник.
«Что касается цен зимой, то все будет зависеть, во-первых, от энергетического баланса, то есть наличия или отсутствия на Украине угля, добавил эксперт. Во-вторых, все будет зависеть от цен на энергоносители на международных рынках – прежде всего, на европейском. В-третьих – от погодных условий, от степени суровости зимы. Вот эти три фактора будут влиять на то, сколько будет стоить свет на украинском рынке», – подытожил Бортник.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
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Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
США заявили об отслеживании ситуации на границе России и Украины
Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.
«Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».
Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.
Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.
Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ
Бывший глава «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.
«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».
«Правый сектор*» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.
Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.
Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева
Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.
Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.
Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.
«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.
За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.
Минобороны Украины опровергло информацию о стягивании российских войск к своим границам
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В Министерстве обороны Украины прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Вооруженные силы РФ возле украинской границы наращивают группировки после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».
В ведомстве заявили, что не фиксируют фактов наращивания войск России на украинско-российской границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован», – сообщили в минобороны страны.
Публикации в СМИ на эту тему в ведомстве посчитали элементом специальных информационно-психологических действий, а перемещение войск назвали плановыми мероприятиями после завершения учений, говорится в релизе.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские и европейские чиновники заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Перемещения якобы начались в последние недели.
Отмечается, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск РФ возле границ страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать.
«Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины
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Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
«Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.
Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».
«Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.
Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
На Украине назвали провокацией попытку задержания депутата Кивы
Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» считает провокацией попытку задержания полицией депутата Верховной рады от их политсилы Ильи Кивы.
«Маховик политических репрессий, развернутых властью против «Оппозиционной платформы – За жизнь», продолжает раскручиваться. Сегодня сотрудники правоохранительных органов под надуманным предлогом незаконно пытались задержать народного депутата Украины от ОПЗЖ Илью Киву. Его машина по вымышленному обвинению в нарушении правил дорожного движения была остановлена полицией. Главной целью этой инсценировки силовиков была дискредитация народного депутата Украины Ильи Кивы и препятствование его активной политической деятельности», – говорится в сообщении на сайте партии, передает РИА «Новости».
Кроме того, в политсиле назвали действия правоохранителей провокацией против Кивы, который критикует режим президента Украины Владимира Зеленского.
«Запугивание, дискредитация и незаконное давление – это единственные инструменты, которые знает Зе-власть (власть Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) в отношении своих политических оппонентов. Поэтому против наших однопартийцев вводятся незаконные санкции, ведутся преследования, развернута судебная война против главы политического совета нашей партии Виктора Медведчука. А сегодня организована провокация против активного и последовательного критика режима Зеленского – Ильи Кивы», – добавили в партии.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива после сообщений о возбуждении против него дела заявил, что будет бороться за восстановление взаимоотношений с «братским народом России».
Напомним, что на украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
МИД Украины призвал руководство России перестать мыслить категориями войны
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти России прекратить мыслить категориями войны и выполнять договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.
«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем Россию наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров «нормандского формата», достигнутых в Париже в декабре 2019 года», – заявил Николенко в комментарии изданию Hromadske, сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе.
«В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – отметил Николенко.
На саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей.
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Терехов победил на выборах мэра Харькова
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах главы города, получив поддержку 50,66% избирателей, свидетельствуют данные территориального избиркома.
За Терехова проголосовали более 146 тыс. жителей, за его главного соперника Михаила Добкина – более 82 тыс. горожан. Терехов позиционирует себя как последователя прежнего мэра Геннадия Кернеса, умершего в 2020 году, передает ТАСС.
Напомним, Терехов заявлял, что Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией. По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. Он заявлял: «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском».