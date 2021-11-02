Googlе заблокировал YouTube-канал СК Белоруссии Путин рассказал о мерах для сохранения лесов в России Лукашенко рассказал о планах провести онлайн-переговоры с Путиным 2 ноября 2021, 14:19 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме. «Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сообщает Telegram-канал «Пул первого». О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придется много читать. Лукашенко отметил, что к переговорам с президентом России ему нужно подготовиться и изучить необходимые материалы. Также он сообщил, что в четверг состоится «мероприятие по конституции», и добавил, что планирует поехать в Могилевскую область на церемонию открытия новой больницы. «Только за три дня. <...> Поэтому если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит», – сказал Лукашенко. Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.

Путин оценил заход эсминца США в Черное море 1 ноября 2021, 16:09 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны. Об этом он сказал на военном совещании в Сочи. Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер». Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией. Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару 2 ноября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. «Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие». Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле. В Германии признали доминирование России на рынке газа 2 ноября 2021, 07:56

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ. «Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt. Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание. Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500 1 ноября 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. «В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина. Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе. «Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он. Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500. С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Видеообращение Путина в Глазго приурочили к принятию декларации о защите лесов 2 ноября 2021, 01:53 Текст: Антон Антонов

Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов, сообщил источник в российской делегации. Как рассказали организаторы, декларацию примут главы государств и правительств стран – участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании в рамках одного из ключевых мероприятий климатического саммита. Более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании, передает ТАСС. Напомним, Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире. Путин назвал сложной ситуацию с COVID в России 1 ноября 2021, 16:25 Текст: Валентина Григоренко

В России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда, заявил президент России Владимир Путин. «У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», – пояснил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА «Новости». Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом. «Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется – может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», – добавил он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу. Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания. Кроме того, в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда». Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны 1 ноября 2021, 16:32 Текст: Евгения Шестак

Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, заявил президент России Владимир Путин. «Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса. Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID 1 ноября 2021, 16:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация является реальным спасением от смерти из-за коронавируса. «Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]», – заявил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает ТАСС. «Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но все равно самый лучший способ защитить себя – вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться», – приводятся слова главы государства в Telegram-канале «Пул №3». Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса. «Я лично спрашивал – что случилось? Упустили момент, не начали вовремя равакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент. Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Кремль анонсировал совещание Путина по разработке и использованию беспилотников 2 ноября 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Совещание по оборонной тематике, которое во вторник проведет президент Владимир Путин, будет посвящено беспилотникам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент продолжает работать в Сочи. «[Путин] продолжает проводить совещания по вопросам развития наших вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в середине дня он начнет совещание, которое будет целиком посвящено беспилотникам», – передает ТАСС слова представителя Кремля. По его словам, на встрече будет обсуждаться разработка новых моделей, оснащение вооруженных сил беспилотниками, а также способы борьбы с такой техникой. В Кремле заявили о заинтересованности России и США в прямых контактах лидеров 2 ноября 2021, 13:21 Текст: Наталья Ануфриева

Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в прямых контактах президентов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сказал, отвечая на вопрос о перспективах общения Путина и Байдена до конца года, что «есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов, сроки будут определяться», передает ТАСС. Ранее глава МИД Сергей Лавров и Джо Байден побщались в Риме на ужине. Министр назвал эту встречу полезной. В ходе беседы американский лидер «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты». Также Лавров и Байден кратко обсудили, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить». Путин отметил важность обсуждения развития волонтерского движения на форуме «Сообщество» 2 ноября 2021, 12:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин приветствовал участников форума активных граждан «Сообщество» и отметил, что в центре обсуждения в этом году находятся вопросы развития волонтерского движения и помощи во время пандемии. «Приветствую вас на открытии итогового форума активных граждан «Сообщество», который в преддверии Дня народного единства традиционно проводит Общественная палата Российской Федерации. На площадке «Сообщества» представители некоммерческих, добровольческих организаций, СМИ, экспертных кругов из разных регионов России неизменно получают отличную возможность обсудить ключевые проблемы в жизни страны, обменяться накопленным опытом», – говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. «Отмечу, что и в нынешнем году, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, форум состоялся, собрал большую аудиторию. Сегодня вам вновь предстоит рассмотреть широкий круг общественно значимых задач, выработать единые подходы к их решению. И конечно, в центре повестки нынешнего форума – вопросы развития волонтерского движения, важности объединения усилий общественных организаций, направленных на поддержку медицинских работников и граждан, которые оказались в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями опасной пандемии», – добавил Путин. Глава государства пожелал участникам всего самого доброго и выразил уверенность, что встреча пройдет в творческом, результативном ключе. Googlе заблокировал YouTube-канал СК Белоруссии 2 ноября 2021, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

Канал Следственного комитета Белоруссии на платформе YouTube заблокирован компанией Googlе («Гугл») из-за санкций против республики, заявила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова. «Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков», – передает ее слова «БелТА». «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», – говорится в сообщении Google. В ведомстве добавили, что другие официальные ресурсы ведомства продолжают работать. Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООНзаявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада. В Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением 2 ноября 2021, 10:00 Текст: Елизавета Булкина

Поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представителя Кремля спросили, собирается ли Россия по-прежнему увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября. «Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента на этот счет по-прежнему остается в силе», – передает слова Пескова РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил газете ВЗГЛЯД поручение главы государства. По его словам, «если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит». Путин рассказал о мерах для сохранения лесов в России 2 ноября 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, заявил президент Владимир Путин. «Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов», – говорится обращении Путина к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН, текст которого приводит ТАСС. По его словам, Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов. «Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели», – сказал Путин. Также президент отметил, что Россия поддерживает подготовленную к конференции в Глазго декларацию по лесам и землепользованию. По его словам, ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов. Глава государства добавил, что это несомненно послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели. Напомним, президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире. Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников 2 ноября 2021, 15:04 Текст: Елизавета Булкина

Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике. «Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости». «Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тыс. летательных аппаратов беспилотных - нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент. Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.