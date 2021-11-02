Цена газа в Европе опустилась до 750 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник вновь опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в период с 12.10 до 12.16 мск упала до 750 долларов за тысячу кубометров, или 62,55 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.

Общее снижение цены за день составляет около 4%.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.

Между тем в Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ.

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