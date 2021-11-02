В Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением

Поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, собирается ли Россия по-прежнему увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября.

«Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента на этот счет по-прежнему остается в силе», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил газете ВЗГЛЯД поручение главы государства. По его словам, «если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит».