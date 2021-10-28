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Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине
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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений.
В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что Минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УНИАН.
«Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов на Украине
«Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент.
Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов.
В 2015 году в Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
В Сети высмеяли боевое применение Украиной турецких беспилотников в Донбассе
Читатели украинских изданий «Обозреватель» и УНИАН прокомментировали сообщения о первом боевом применении украинскими военными турецких дронов Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Миномет «Молот» уже применяли... «Москитный» флот применяли... Ударно-штурмовой гвинтокрыл «Лев-1» применяли... На танке «Навозец» из мусорных баков ездили... Суперпушку на КрАЗе клепали... Теперь вундервафлю–байрактар «применили»... Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать», – сыронизировал Александр Савченко, передает РИА «Новости».
«Вы это серьезно? Гаубицы на открытой местности, свежие следы автотранспорта и ни одного погибшего? Меня терзают смутные сомнения», – отметил georgi Iv.
«Галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом», – пошутил Сергей Ткебучава.
«Украинцы убивают украинцев. Очень жаль. Русские сидят у себя в теплых домах и радуются», – посетовала Марина Кассирова.
«Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Слова, обязательства и договоренности Киева ничего не стоят», – подытожили читатели.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Напомним, накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.
Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает «подконтрольный неонацистам киевский режим»
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Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Что касается сообщений о применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса», – цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, история должна заставить задуматься всех тех, кто «потакает капризным требованиям Украины о необходимости принять в НАТО».
«И конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», – добавил министр.
Между тем информированный источник РИА «Новости» заявил, что данные о применении украинского Bayraktar в Донбассе исходят только с Украины.
«Мы не видели подтверждения этой информации ни от Донецка, ни от СЦКК, ни от СММ ОБСЕ. Информация о Bayraktar исходит только из украинских источников. Если украинский беспилотник действительно летал и сбрасывал бомбы, то это действительно нарушение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar.
На Украине заявили о входе экономики в пике
Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.
«Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua».
По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.
Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему.
Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
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Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.
Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
Песков заявил о дестабилизации в Донбассе из-за турецких беспилотников
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Поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в Донбассе, «и это лишь приводит к дестабилизации». Песков подчеркнул, что «это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы».
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar.
Украинскому журналисту Гордону запретили въезд в Грузию
Власти Грузии депортировали прибывшего в страну украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщил он сам в эфире канала «Украина-24».
«Меня просто поставили перед фактом в аэропорту Тбилиси, не назвав причины запрета въезда», – цитирует журналиста ТАСС.
Гордон рассказал, что хотел попасть в Грузию для интервью с экс-президентом страны, украинским гражданином Михаилом Саакашвили.
Ранее Гордон заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является «одним из лучших политиков в мире», власти Грузии должны освободить его.
Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвали освободить Саакашвили.
Газпром закончит закачку газа в российские хранилища 8 ноября
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания завершит закачку газа в подземные хранилища России 8 ноября, а это значит, что работать продолжат даже в «нерабочие» дни.
«Достижение целевого показателя 72 миллиарда 600 миллионов (кубометров газа – ред.) к 1 ноября, и 8 ноября полностью закончим закачку», – сказал Миллер.
Об этом было заявлено на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала, передает РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед лидерами ЕС, заявила, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах ФРГ. Но, по словам Меркель, пока свидетельств увеличения мало.
Ранее Газпром заявлял о намерении наполнить российские подземные хранилища газа (ПХГ) до рекордных резервов в сезоне 2020-2021 годов, до уровня 72,638 млрд куб. м, сообщили в компании.
Учитывая ПХГ в Белоруссии и Армении, запасы составят 887,9 млн куб. м. В пресс-службе Газпрома отметили, что компания выполнит приоритетную задачу – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям.
В Кремле не сочли нужным реагировать на слова представителя США по вопросу энергетики
Кремль не считает необходимым комментировать слова экс-представителя США по вопросам энергетического сотрудничества Амоса Хокстина по вопросам энергетики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на соответствующую просьбу, что он не считает необходимым комментировать представителя Госдепа, это «не его функции», передает РИА «Новости».
Ранее Хокстин заявил, что, по мнению Вашингтона, нынешний энергетический кризис лишь дополнительно подчеркивает необходимость перехода к новым чистым и возобновляемым источникам энергии, передает ТАСС.
«Существует представление – я бы сказал, ложное представление, – увязывающее нынешний кризис с энергетическим переходом. Но кризис вызван не переходом. Там целый ряд факторов, главные из которых связаны с глобальными моделями погоды», – сказал дипломат.
В подтверждение своих слов он сослался на «засуху в Китае и засуху в Бразилии, которые очень существенно отразились на гидроэнергетике», ураганы в Мексиканском заливе, «повлиявшие на поставки в Европу», и другие явления.
Хокстин считает, что мир сталкивается с «климатическим кризисом» и «энергетическим кризисом» одновременно, и все это приводит к бурному росту цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары.
«Это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода», – сказал он.
Между тем цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в Германии заявили, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Немецкий политолог Александр Рар призывал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
В России указывали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу: там призывают Москву увеличить поставки газа, но выступают против «Северного потока – 2».
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Газпром, власти Молдавии и «Молдовагаз» обсудили поставки газа
В Санкт-Петербурге состоялись переговоры главы Газпрома Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, сообщила российская компания.
Как сообщает Газпром в Telegram, стороны «продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа» в Молдавию. Также обсуждались «текущие вопросы взаимодействия» Газпрома и «Молдовагаза».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
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Украинские блогеры отреагировали на судебное решение по скифскому золоту
Украинские пользователи соцсетей поддержали решение Апелляционного суда Амстердама отдать скифское золото из музеев Крыма Украине.
«Сегодняшнее решение Апелляционного суда Нидерландов о возврате скифского золота Украине – это не только законное непризнание оккупации. Все остальные процессы и судебные процессы, которые мы ведем против России, будут доведены до логического конца: до победы. Неважно, сколько времени у нас это займет», – написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.
Пользователи поддержали в комментариях решение суда, отметив, что это «очередная победа Украины».
«Побольше бы таких новостей», – написала пользователь.
«Пусть вернут экспонаты Софьи Киевской и Лавры, которая водила на выставку и присвоила», – добавила другая.
«Значит, Крым скоро будет украинским?», – задался вопросом один из комментаторов.
«Да, уже восемь лет прошло. Что-то долго они решали, эти голландцы», – добавил другой.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.