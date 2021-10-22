В Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС

Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра

Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».

«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.



Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.

«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.

Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.

«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.

Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.

Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.