Думе рекомендовали принять проект бюджета с поправками президента об увеличении МРОТ

Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предложение будет рассмотрено на заседании 23 ноября.

На заседании 19 ноября были одобрены три поправки президента России к проекту бюджета на 2022-2024 годы. Так, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Отмечается, что они должны стать больше прогнозируемой инфляции.

Таким образом, согласно расчетам, МРОТ увеличится до 13 890 рублей, а прожиточный минимум – до 12 654 рублей.

Правительство России внесло поправки, они предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году – 665,2 млрд рублей, в 2024 году – 815,4 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Ирину Окладникову.

Всего представлена 581 поправка, из которых 34 в текстовом виде, а остальные – цифровые. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил о более 1000 поправок, но в итоговой таблице значатся 888 поправок от разных субъектов.

Поправки также предусматривают выделение средств на покупку жилья инвалидам, развитие дорожной сети, сельского хозяйства и капитальный ремонт вузов.

Отмечается, что поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума отразятся на всех социальных выплатах. Будут проиндексированы пенсии выше инфляции. Как рассказал Макаров, увеличатся соцвыплаты миллионам россиян.

«В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как оно будет реализовано», – сказал глава комитета.