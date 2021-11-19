Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На совещании по социальным вопросам в четверг президент предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум – до 12 654 рублей, передает РИА «Новости».

«Сегодня во исполнение своего решения президент России внес соответствующие поправки в Государственную думу. Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, и поручение президента рассмотреть в рамках бюджета, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием», – сказал Макаров.

В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, считает Путин. При этом он напомнил, что в Конституции России закреплена норма о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. А это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ, пояснил накануне глава государства.

При этом Путин поручил своей администрации подготовить необходимые поправки и внести их в Госдуму, и просил депутатов поддержать их при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Напомним, в четверг Путин заявил о внесении поправок о повышении МРОТ в Госдуму в ближайшее время.