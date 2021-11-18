Путин заявил о внесении поправок о повышении МРОТ в Госдуму в ближайшее время

Президент Владимир Путин в скором времени внесет в Госдуму поправки к проекту бюджета о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), об этом глава государства заявил на совещании по социальным вопросам.

«Прошу администрацию президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», – поручил президент в ходе совещания, передает ТАСС.

Он указал, что проект поправок в скором времени будет внесен в парламент, и добавил, что просит депутатов поддержать его.

Также в ходе совещания глава государства отметил, что в 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13890 рублей.