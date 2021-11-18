Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году

Путин призвал активнее противостоять попыткам Запада диктовать повестку по климату

Российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку. Россия призывает к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.

«Мы видели, как сложно проходили дискуссии в Глазго. И там у них между собой еще много-много-много вопросов. Но мы не призываем ни к каким расколам, а наоборот – призываем к поиску взаимоприемлемых решений», – приводит ТАСС слова Путина.

По его словам, Россия благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем стала одним из мировых лидеров в процессе декарбонизации.

«Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации», – заявил российский лидер.

Путин отметил, что российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку.

«Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», – указал глава государства, напомнив, что Россия должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше этого срока.

«Недавно приняли важнейшее решение о реализации новой программы – программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И это только первый этап. Эта программа станет элементом достижения поставленной более глобальной цели – обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Это не значит, что не раньше. Я сказал – не позднее», – подчеркнул глава государства.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».

В Кремле заявили, что не следует забывать – горит не только тундра, но и леса Калифорнии.

Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

До этого президент Владимир Путин поручил правительству создать план по снижению выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности использования лесов и земель.