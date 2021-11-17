Попова поддержала предложение бизнеса стимулировать граждан прививаться

QR-коды на перелеты внутри региона решили ввести в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края с декабря введут систему QR-кодов на перелетах между населенными пунктами региона, говорится в постановлении, принятом по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

До этого власти Хабаровского края заявляли, что совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также может коснуться железнодорожного вокзала.

Во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости коронавирусом. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.

Из-за сложной обстановки в крае уже ввели ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв.м необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыли детские развлекательные центры.

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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