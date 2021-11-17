Эксперты отметили рост спроса на ДМС и услуги частных клиник из-за пандемии

Спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) и услуги частных клиник в период коронавируса особенно возрос в тех регионах, где наблюдаются проблемы с бюджетной медициной. В целом, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД специалистов, частная медицина и сектор платных медуслуг выиграли от пандемии.

«За последние годы тема здоровья однозначно стала восприниматься гораздо глубже в России. Корпоративные клиенты ДМС явно не уменьшились, хотя юридические лица и находятся в достаточно тяжелых экономических условиях. Однако сейчас виден явный интерес к ДМС со стороны физических лиц, особенно по ряду программ. Они касаются не совсем классического страхования (прикрепление к поликлинике, скорая и т.д.), а связаны с критическими заболеваниями (сердечно-сосудистыми проблемами, онкологией и т.д.)», – говорит президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Он отмечает, что за время пандемии возрос интерес к платным услугам медучреждений. Например, для лечения той же коронавирусной инфекции граждане начали обращаться не только в бюджетные учреждения, но и в частные клиники. «Многие крупные частные клиники подключились к лечению коронавируса, причем по полису ОМС, например, МЕДСИ. Известная история, что они также принимали пациентов, как и бюджетники. Тем не менее, у них есть и ряд платных услуг, чем состоятельные граждане активно пользуются, спрос на это однозначно есть. По аналогии работают и другие частные клиники», – подчеркивает собеседник.

При этом, востребованность частных клиник в России сильно зависит от региона, продолжает эксперт. Соответственно, где государственные клиники справляются с ситуацией с коронавирусом хуже, там «богатеют» частные учреждения. «В Нижнем Новгороде, например, очень хорошо организована работа медиков, поэтому там по большей части люди идут в бюджетные учреждения по ОМС, либо, если необходимо, по каким-то платным услугам. Соответственно, там и спрос на частные клиники ниже», – считает Кузнецов.

Глава общественной организации «Здравоохранение» Максим Стародубцев также отметил, что для сектора ДМС, как и для платной медицинской помощи, чем система здравоохранения государственная хуже, тем им лучше. А из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией данная корреляция только усиливается.

Он считает, что в последние два года частный сектор, а также система ДМС только выиграли. «ДМС ориентирована на частный сектор, либо на платные услуги бюджетных медицинских учреждений, которые в этой ситуации тоже получили приоритет. Публикаций финансового состояния клиник особо нет. Но для того, чтобы понять, как чувствует себя частное медицинское учреждение, достаточно взглянуть на фондовый рынок Российской Федерации, где мы видим колоссальный рост акций таких частных клиник как «Мать и дитя» и «Новейшая медицина», – рассказывает собеседник.

По мнению эксперта, значительный рост акций является на сегодняшний день наиболее ярким показателем востребованности – акции растут, а значит медицинский бизнес развивается и обзаводится новыми клиентами-пациентами.

В мае газета «Коммерсант» сообщала, что рынок ДМС, который пострадал в пандемию коронавируса, медленно восстанавливается. При этом спрос на полисы в основном сократился у малого бизнеса, а крупные компании оптимизируют программы. Все это не касается IT-сектора, который, напротив, расширяет количество застрахованных сотрудников.

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