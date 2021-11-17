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Эксперты отметили рост спроса на ДМС и услуги частных клиник из-за пандемии
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Спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) и услуги частных клиник в период коронавируса особенно возрос в тех регионах, где наблюдаются проблемы с бюджетной медициной. В целом, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД специалистов, частная медицина и сектор платных медуслуг выиграли от пандемии.
«За последние годы тема здоровья однозначно стала восприниматься гораздо глубже в России. Корпоративные клиенты ДМС явно не уменьшились, хотя юридические лица и находятся в достаточно тяжелых экономических условиях. Однако сейчас виден явный интерес к ДМС со стороны физических лиц, особенно по ряду программ. Они касаются не совсем классического страхования (прикрепление к поликлинике, скорая и т.д.), а связаны с критическими заболеваниями (сердечно-сосудистыми проблемами, онкологией и т.д.)», – говорит президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Он отмечает, что за время пандемии возрос интерес к платным услугам медучреждений. Например, для лечения той же коронавирусной инфекции граждане начали обращаться не только в бюджетные учреждения, но и в частные клиники. «Многие крупные частные клиники подключились к лечению коронавируса, причем по полису ОМС, например, МЕДСИ. Известная история, что они также принимали пациентов, как и бюджетники. Тем не менее, у них есть и ряд платных услуг, чем состоятельные граждане активно пользуются, спрос на это однозначно есть. По аналогии работают и другие частные клиники», – подчеркивает собеседник.
При этом, востребованность частных клиник в России сильно зависит от региона, продолжает эксперт. Соответственно, где государственные клиники справляются с ситуацией с коронавирусом хуже, там «богатеют» частные учреждения. «В Нижнем Новгороде, например, очень хорошо организована работа медиков, поэтому там по большей части люди идут в бюджетные учреждения по ОМС, либо, если необходимо, по каким-то платным услугам. Соответственно, там и спрос на частные клиники ниже», – считает Кузнецов.
Глава общественной организации «Здравоохранение» Максим Стародубцев также отметил, что для сектора ДМС, как и для платной медицинской помощи, чем система здравоохранения государственная хуже, тем им лучше. А из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией данная корреляция только усиливается.
Он считает, что в последние два года частный сектор, а также система ДМС только выиграли. «ДМС ориентирована на частный сектор, либо на платные услуги бюджетных медицинских учреждений, которые в этой ситуации тоже получили приоритет. Публикаций финансового состояния клиник особо нет. Но для того, чтобы понять, как чувствует себя частное медицинское учреждение, достаточно взглянуть на фондовый рынок Российской Федерации, где мы видим колоссальный рост акций таких частных клиник как «Мать и дитя» и «Новейшая медицина», – рассказывает собеседник.
По мнению эксперта, значительный рост акций является на сегодняшний день наиболее ярким показателем востребованности – акции растут, а значит медицинский бизнес развивается и обзаводится новыми клиентами-пациентами.
В мае газета «Коммерсант» сообщала, что рынок ДМС, который пострадал в пандемию коронавируса, медленно восстанавливается. При этом спрос на полисы в основном сократился у малого бизнеса, а крупные компании оптимизируют программы. Все это не касается IT-сектора, который, напротив, расширяет количество застрахованных сотрудников.
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Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого
Минздрав России предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19
Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.
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На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;
При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.
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При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.
За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Песков: Конца и края пандемии пока не видно
Пандемия коронавируса не окончена и пока не ясно, когда она закончится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», – цитирует Пескова ТАСС.
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Он отметил, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики этого заболевания до 2024 года необходимо, чтобы «каждый раз не продлевать» его отдельно.
«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», – указал представитель Кремля.
За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами
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Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.
«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – цитирует ее слова ТАСС.
Также Попова рассказала, что повторная заболеваемость коронавирусом в России составляет в среднем 0,25-0,3%.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам о вакцинации
В Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.
В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция.
Однако, как отмечается в статье, если утром такие требования на заправках предъявлялись, то во второй половине дня подобный подход пришлось отменить из-за угроз сотрудникам.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
Вассерман выступил за локдаун для непривитых
Для защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».
По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».
Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В России всех пациентов с ОРВИ будут тестировать на COVID
Все пациенты с ОРВИ теперь обязательно будут тестироваться на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.
«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке», – заявила глава Роспотребнадзора, указав на то, что такая мера поможет «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в Роспотребнадзоре приняли решение, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов.
Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19
Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт», рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – «Лайтом», а кто старше 60 – «Спутником V», – передает РИА «Новости» ответ Гинцбурга на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.
Ранее Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.
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Российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител
Ученые из России создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать «дельта» и «гамма» варианты коронавируса, сообщил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты «дельта» и «гамма», – передает его слова ТАСС.
Макаров добавил, что высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, которым вводили антитела. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», – пояснил ученый.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.
В России выявили 36,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2966, Санкт-Петербурге – 2793, Самарской области – 1785.
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Всего в стране выявлено 9 182 538 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 882 836 человек.
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Накануне, 16 ноября, в России выявили 36 818 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 192.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%
Исследование вакцины «Спутник V» в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность препарата против COVID-19 на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.
До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».
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Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте
Вопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <...> пока не поднималась», – цитирует ее ТАСС. Также она подчеркнула, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
Россия заявила о готовности помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом
Россия готова продолжать оказывать Молдавии содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку в республику российских вакцин, заявилминистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.
«Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», – передает ТАСС слова Лаврова.
Напомним, в конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что «министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V».
QR-коды на перелеты внутри региона решили ввести в Хабаровском крае
Власти Хабаровского края с декабря введут систему QR-кодов на перелетах между населенными пунктами региона, говорится в постановлении, принятом по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», – передает ТАСС сообщение оперштаба.
До этого власти Хабаровского края заявляли, что совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также может коснуться железнодорожного вокзала.
Во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости коронавирусом. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.
Из-за сложной обстановки в крае уже ввели ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв.м необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыли детские развлекательные центры.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19
В России необходимо нарастить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию, заявил президент страны Владимир Путин.
«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», – потребовал глава государства, передает РИА «Новости».
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Напомним, за минувшие сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Мосгорсуд признал законным решение не пускать в школы не сдавших тест на коронавирус
Мосгорсуд считает законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус и запрет депздрава столицы на посещение занятий не сдавшими такой тест, сообщили в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», – сообщили РИА «Новости» в суде.
В суде пояснили, что истец считал тестирование медицинским вмешательством, которое и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.
«Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа № 997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.