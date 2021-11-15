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Путин и ас-Сиси отметили важность координации при решении кризисов на Ближнем Востоке
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Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси отметили важность дальнейшей координации при урегулировании кризисов в Африке и на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося телефонного разговора.
«Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что во время телефонного разговора ас-Сиси выразил Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности в египетских аэропортах.
Также президенты обсудили реализацию совместных проектов, в том числе атомной электростанции и промзоны России в районе Суэцкого канала.
«Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и прежде всего ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», – говорится в сообщении Кремля.
Ранее глава МИД Египта Самех Шукри передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову послание для главы государства Владимира Путина о заинтересованности в развитии диалога.
Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
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Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».
По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».
При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».
В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
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В Дубае впервые представили российский самолет МС-21 с двигателями ПД-14
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Российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Для нас действительно важно показывать самолет МС-21-300 уже на стадии сертификации, потому что мы понимаем, что он должен включиться в конкурентную борьбу для коммерческих перевозок», – пояснил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров, передает ТАСС.
Самолет пробыл в воздухе 8 минут 50 секунд.
По его словам, самолет, самолетные системы, двигатель, двигательные системы отработали штатно и при перелете сюда, и при тренировочном полете, и сегодня.
МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.
Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
В США «проговорились» о военных США у границ России
Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.
«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости». Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.
По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Шойгу предложил ввести новый обязательный экзамен в вузах
Географию стоит включить в список вступительных испытаний в вузы, заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.
«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам – не бояться сдавать его», – сказал Шойгу во время проведения географического диктанта, передает РИА «Новости».
По его словам, две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.
Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.
Центральной площадкой в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат.
Сборная России уступила Хорватии путевку на ЧМ-2022
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Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).
Таким образом, потерпев поражение, Россия на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, сообщает «Чемпионат.com».
В десяти матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую, а Федор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Ранее сборная России одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Поклонская отреагировала на угрозу депутата Рады «упаковать» ее в СИЗО
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Людям следует «равняться» на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который по-настоящему любит Украину, заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская, комментируя угрозы депутата Рады «упаковать» ее в киевский СИЗО.
«Смотрю я на Алексея (депутата ВРУ) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» – написала Поклонская в Telegram.
Дипломат ответила на угрозы украинских политиков, заявив, что все годы службы честно исполняла свою работу, однако на нее обижено много людей. «Они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства... Апогеем стала Крымская весна – я даже стала одним из ее символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось», – отметила она.
По ее словам, как ее собственные данные, так и информация о ее дочери оказались в открытом доступе, в том числе для СМИ, занесенных в реестр иностранных агентов.
«С учетом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей», – подчеркнула Поклонская.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
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Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».
Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
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Британия приготовила 600 спецназовцев на случай вторжения России на Украину
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Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.
«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.
По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.
В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Эксперт: Россия энергетически развратила элиту Украины
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«Украина виртуально воевала с Россией и получала от Москвы энергоресурсы. Такая ситуация развратила украинские элиты. Но сейчас все будет иначе», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Веерные отключения электроэнергии на Украине неизбежны. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта ситуация и кого она затронет. Поначалу будут отключать промышленность. Но с холодами энергокризис будет лишь усугубляться», – полагает политолог, экономист Иван Лизан.
«Долгое время Украина могла вести виртуальную войну с Россией и при этом получать от нее по первому же запросу уголь и электроэнергию. Такая ситуация развратила украинские элиты. В свое время Украина сэкономила за счет низких цен на газ 82 млрд долларов. Но сейчас из-за энергетического кризиса в Европе ситуация изменилась», – говорит эксперт.
«Москва уже не будет поставлять Киеву уголь и электроэнергию по первому запросу не из-за того, что она плохая и злая, а из-за того, что все имеющиеся объемы ресурсов законтрактованы. Поэтому Киеву неоткуда взять уголь, потому что его нет на рынке, а электроэнергия есть только у Белоруссии. Но в случае ухудшения ситуации в стране даже белорусских объемов будет недостаточно», – пояснил политолог.
Согласно прогнозу Лизана, веерные отключения электроэнергии обернутся большими проблемами для политической власти Киева. «Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжит стремительное падение, – уверен он. – На этом фоне также продолжит рассыпаться его парламентская фракция и еще больше ухудшатся отношения с олигархами, потому что этот кризис затронет и их».
Эксперт не исключает и внутренних волнений на Украине. «Без электроэнергии и аварийных поставок придется сидеть долго. Более того, ситуацию усугубит экономический кризис. В результате все будет зависеть от адекватности украинской власти, – считает собеседник. – Одним из негативных сценариев может быть полноценная война в Донбассе с целью отвлечения внимания населения от экономических проблем».
«Что касается кандидатуры самого Зеленского, то заменить его на посту президента не проблема. Главный вопрос – кем. Когда появится тот, кто сможет дать ему бой в медийном поле, рейтинг президента упадет еще сильнее. Люди очень разочаровались в Зеленском. А чем ближе отопительный сезон, тем выше его антирейтинг», – резюмировал Лизан.
Ранее экс-премьер Украины, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в стране начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. По его словам, веерные отключения должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В то же время бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку, а в регионах начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций, указывает «Страна.UA».
В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что к катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай.
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Президент ФРГ призвал немцев помнить о нападении на СССР
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, который отмечается в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, призвал немцев «не стесняться» воспоминаний о нападении немецкого вермахта на СССР в 1941 году.
«Этот день – день траура. Мы скорбим о жертвах насилия и войны во всем мире, женщинах, мужчинах и детях, которые отдали свои жизни или чьи жизни омрачила война... Когда мы вспоминали 80-ю годовщину нападения немецкого вермахта на Советский Союз в этом году, многим из нас пришлось признать, что места продвижения немецкого вермахта через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубине Кавказа – эти места для них ничего не значат. То же самое относится ко многим местам немецких преступлений в бывшей Югославии и Греции, которые также подверглись нападениям 80 лет назад. Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события, и тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей... Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны», – приводит его слова РИА «Новости».
Президент отметил, что немцами «забыто бесчисленное множество других мест немецких преступлений, таких как белорусская деревня Хатынь, которую сравняли с землей весной 1943 года, или небольшой городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого все еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года». Он убежден, что память об этих преступлениях «имеет значение для нашего представления о себе как нации, а также для общего понимания себя как европейцев на этом континенте».
«Но, если мы хотим помнить, мы также должны знать, что связывает эти места с настоящим. Потому что я убежден, что если мы поймем это и то, как прошлое формирует наше настоящее, то нас также будут больше интересовать подавленные (в памяти) главы истории», – отметил президент.
В мае председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Ростех впервые показал беспилотный Checkmate
Госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Госкорпорация «Ростех» впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации.
«Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate.
Пассажиры устроили драку в вагоне поезда МЦК
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают участников потасовки, которая произошла между пассажирами в вагоне поезда Московского центрального кольца, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Как сообщили в полиции, накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение о том, что в вагоне поезда на Московском центральном кольце произошла потасовка между пассажирами.
«В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало.
Ранее в Сети появилось видео драки в вагоне поезда на МЦК. Молодые люди громко ругались и приставали к другим пассажирам, вели себя вызывающе, что могло послужить причиной конфликта. Часть пассажиров отошла, часть пришла на помощь. Отмечалось, что продолжалось это примерно две станции, потом дебоширы вышли.
Судя по описаниям видео из соцсетей, драка произошла в вагоне поезда на станции «Окружная».