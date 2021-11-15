Пассажиры устроили драку в вагоне поезда МЦК

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают участников потасовки, которая произошла между пассажирами в вагоне поезда Московского центрального кольца, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как сообщили в полиции, накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение о том, что в вагоне поезда на Московском центральном кольце произошла потасовка между пассажирами.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало.

Ранее в Сети появилось видео драки в вагоне поезда на МЦК. Молодые люди громко ругались и приставали к другим пассажирам, вели себя вызывающе, что могло послужить причиной конфликта. Часть пассажиров отошла, часть пришла на помощь. Отмечалось, что продолжалось это примерно две станции, потом дебоширы вышли.

Судя по описаниям видео из соцсетей, драка произошла в вагоне поезда на станции «Окружная».