Пассажиры устроили драку в вагоне поезда МЦК

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15 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всем обвинить Москву. Подробности...

Не верьте театральным людям

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Театр не про страну. Это, скорее, страна про театр. И ничего эти люди не могут сделать со своими театральными королевствами, в которых, бывает, и подворовывают, и разводят кумовство в духе среднеазиатских республик. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Как нам всем полюбить Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. Подробности...
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Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Прокуратура Польши обвинила двух граждан России в пособничестве нелегальной миграции
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    Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России «Белавиа» отказалась перевозить граждан Ирака, Афганистана и Сирии из Дубая в Минск В Грузии начался новый судебный процесс над Саакашвили Определились возможные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

    Главная тема


    Российские нефтяники перехитрили Америку

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    Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе

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    Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией

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    Пассажиры устроили драку в вагоне поезда МЦК

    15 ноября 2021, 11:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают участников потасовки, которая произошла между пассажирами в вагоне поезда Московского центрального кольца, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    Как сообщили в полиции, накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение о том, что в вагоне поезда на Московском центральном кольце произошла потасовка между пассажирами.

    «В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало.

    Ранее в Сети появилось видео драки в вагоне поезда на МЦК. Молодые люди громко ругались и приставали к другим пассажирам, вели себя вызывающе, что могло послужить причиной конфликта. Часть пассажиров отошла, часть пришла на помощь. Отмечалось, что продолжалось это примерно две станции, потом дебоширы вышли.

    Судя по описаниям видео из соцсетей, драка произошла в вагоне поезда на станции «Окружная».


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    В Дубае впервые представили российский самолет МС-21 с двигателями ПД-14
    		    14 ноября 2021, 15:41
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

    «Для нас действительно важно показывать самолет МС-21-300 уже на стадии сертификации, потому что мы понимаем, что он должен включиться в конкурентную борьбу для коммерческих перевозок», – пояснил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров, передает ТАСС.

    Самолет пробыл в воздухе 8 минут 50 секунд.

    По его словам, самолет, самолетные системы, двигатель, двигательные системы отработали штатно и при перелете сюда, и при тренировочном полете, и сегодня.

    МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.

    Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

    Коментарии (118)
    Петербурженка нырнула в канал Грибоедова за упавшим iPhone

    14 ноября 2021, 13:30

    Текст: Валентина Григоренко

    В Санкт-Петербурге девушка уронила свой iPhone в канал Грибоедова и прыгнула в воду, чтобы его достать.

    Девушка не нашла телефон, но уперто ныряла в темноту, не слушая людей на суше. Им вместе со спасателями пришлось вызволять петербурженку, когда она наконец отчаялась, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

    Ранее очевидцы сообщили, что с Парящего моста в Зарядье гражданин прыгнул в Москву-реку.

    Коментарии (128)
    В США «проговорились» о военных США у границ России

    14 ноября 2021, 19:37

    Текст: Елена Мирошниченко

    Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.

    «На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости». Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.

    По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.

    Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

    В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.

    Коментарии (30)
    Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
    		    14 ноября 2021, 17:31
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.

    Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.

    Коментарии (99)
    Шойгу предложил ввести новый обязательный экзамен в вузах

    14 ноября 2021, 15:11

    Текст: Валентина Григоренко

    Географию стоит включить в список вступительных испытаний в вузы, заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

    «Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам – не бояться сдавать его», – сказал Шойгу во время проведения географического диктанта, передает РИА «Новости».

    По его словам, две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

    Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

    Центральной площадкой в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

    Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат.

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    Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
    		    15 ноября 2021, 07:57
    Фото: Wu Zhuang/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».

    По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».

    При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».

    В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.

    В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

    Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.

    После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.

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    Сборная России уступила Хорватии путевку на ЧМ-2022
    		    14 ноября 2021, 18:53
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).

    Таким образом, потерпев поражение, Россия на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, сообщает «Чемпионат.com».

    В десяти матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

    На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую, а Федор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

    Ранее сборная России одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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    Поклонская отреагировала на угрозу депутата Рады «упаковать» ее в СИЗО
    		    14 ноября 2021, 17:16
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Людям следует «равняться» на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который по-настоящему любит Украину, заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская, комментируя угрозы депутата Рады «упаковать» ее в киевский СИЗО.

    «Смотрю я на Алексея (депутата ВРУ) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» – написала Поклонская в Telegram.

    Дипломат ответила на угрозы украинских политиков, заявив, что все годы службы честно исполняла свою работу, однако на нее обижено много людей. «Они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства... Апогеем стала Крымская весна – я даже стала одним из ее символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось», – отметила она.

    По ее словам, как ее собственные данные, так и информация о ее дочери оказались в открытом доступе, в том числе для СМИ, занесенных в реестр иностранных агентов.

    «С учетом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей», – подчеркнула Поклонская.

    Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.

    Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

    Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.

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    Захарова заявила о преступлениях Британии на Ближнем Востоке
    		    14 ноября 2021, 12:43
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы британского МИД Элизабет Трасс о причастности России к миграционному кризису у границ ЕС.

    «Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе», – отметила Захарова в Telegram.

    По ее словам, именно британская сторона виновата в гибели иракцев, разрушении государственности Ирака и появлении нескончаемых потоков беженцев.

    «И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», – подчеркнула представитель МИД России.

    Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. При этом читатели издания Daily Express заявили, что Элизабет Трасс проявляет некомпетентность во внешней политике. 

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Коментарии (62)
    Володин разъяснил наложение штрафов за вождение без диагностической карты
    		    14 ноября 2021, 12:11
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    За отсутствие диагностической карты на автомобиль после принятия законопроекта об отмене техосмотра будут штрафовать только тех автовладельцев, для которых такая процедура останется обязательной, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», – написал Володин в Telegram.

    При этом депутат отметил, что с целью «избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения» соответствующей статьи 12.5 КоАП. 

    «Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», – добавил он.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

    Сообщалось, что пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября 2021 года должны несколько категорий водителей, за отсутствие диагностической карты грозит штраф до 800 рублей, а с 1 марта 2022 года возможен новый штраф. 

    Коментарии (27)
    Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России

    14 ноября 2021, 15:37

    Текст: Евгения Шестак

    США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

    Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

    Коментарии (30)
    Британия приготовила 600 спецназовцев на случай вторжения России на Украину
    		    14 ноября 2021, 18:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.

    Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.

     «Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.

    По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.

    В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.

    До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

    Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».

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    Президент ФРГ призвал немцев помнить о нападении на СССР
    		    14 ноября 2021, 17:30
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, который отмечается в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, призвал немцев «не стесняться» воспоминаний о нападении немецкого вермахта на СССР в 1941 году.

    «Этот день – день траура. Мы скорбим о жертвах насилия и войны во всем мире, женщинах, мужчинах и детях, которые отдали свои жизни или чьи жизни омрачила война... Когда мы вспоминали 80-ю годовщину нападения немецкого вермахта на Советский Союз в этом году, многим из нас пришлось признать, что места продвижения немецкого вермахта через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубине Кавказа – эти места для них ничего не значат. То же самое относится ко многим местам немецких преступлений в бывшей Югославии и Греции, которые также подверглись нападениям 80 лет назад. Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события, и тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей... Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что немцами «забыто бесчисленное множество других мест немецких преступлений, таких как белорусская деревня Хатынь, которую сравняли с землей весной 1943 года, или небольшой городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого все еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года». Он убежден, что память об этих преступлениях «имеет значение для нашего представления о себе как нации, а также для общего понимания себя как европейцев на этом континенте».

    «Но, если мы хотим помнить, мы также должны знать, что связывает эти места с настоящим. Потому что я убежден, что если мы поймем это и то, как прошлое формирует наше настоящее, то нас также будут больше интересовать подавленные (в памяти) главы истории», – отметил президент.

    В мае председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.

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    В Германии отказались принимать мигрантов от «диктатора в Минске»
    		    14 ноября 2021, 12:31
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Германия не должна размещать мигрантов, застрявших в пограничной зоне между Белоруссией и Польшей, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    «Мы не должны принимать этих мигрантов ни в ЕС, ни в Германии», – заявил политик в интервью Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

    По его словам, в Германии существуют «четкие правила иммиграции». «Приехать могут люди, официально признанные беженцами, или специалисты. И то, и другое не относится к мигрантам, которых заманил Лукашенко», – отметил Кречмер. 

    Также он добавил, что «диктатору в Минске» необходимо показать, что таким образом он не добьется успеха, тогда он «прекратит контрабанду людей». По мнению Кречмера, Германия должна помочь Польше обеспечить безопасность внешних рубежей ЕС. «Варшава действует правильно, поэтому мы не должны нанести Польше удар в спину», – отметил он. 

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

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    Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
    		    15 ноября 2021, 06:59
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.

    «Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».

    Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.

    В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».

    Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

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