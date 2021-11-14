Карпин взял на себя ответственность за поражение сборной России в матче с хорватами

Военные США пытались скрыть авиаудар по толпе мирных жителей в Сирии

Военные США умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году, в результате которого погибли десятки мирных жителей, пишут американские СМИ.

В марте 2019 года штурмовик F-15E сбросил на толпу в районе сирийского Багуза три бомбы. По словам одного из американских военных, в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за этим «с ошеломленным недоверием» – удары в прямом эфире снимал беспилотник, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Эта атака оказалась одной из крупнейших по числу жертв среди мирных жителей за весь период борьбы с террористической организацией «Исламское государство*». При этом официально удар не признавался, хотя даже первоначальная оценка показала, что погибли около 70 человек.

Сотрудник ВВС по правовым вопросам не исключал, что речь идет о военном преступлении, но «почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар», пишет издание. Так, было занижено число жертв, отчеты засекретили. Силы коалиции бульдозером сравняли место ударов с землей. При этом отмечается, что высшее руководство не проинформировали о случившемся, независимого и тщательного расследования не проводилось.

Издание отправило свои выводы центральному командованию США, там впервые признали факт инцидента, а также сообщили о гибели 80 человек. При этом военные назвали атаку «оправданной». Утверждается, что 16 из погибших были боевиками, четверо – гражданскими. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, были ли они гражданскими лицами, «отчасти потому, что женщины и дети в ИГ* иногда брались за оружие». Представитель командования Билл Урбан заявил, что командование «берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей».

Напомним, это не единственный подобный скандал вокруг действий США за последнее время. В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.