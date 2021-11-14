При крушении самолета в США погибли четыре человека

Захарова уличила НАТО и ЕС в продолжении работы с «Новичком»

Работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях стран НАТО и Евросоюза. При этом они обвиняют Россию в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и международных договоренностей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах «берлинского пациента» оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком». Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза, включая вышеупомянутые государства. В США же зарегистрировано порядка 140 патентов, связанных с боевым применением пресловутых «Новичков» и защитой от них. Все это – непреложные факты», – приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.

По ее словам, в последнее время США стали более активно продвигать на международных площадках и в медиапространстве тему своей якобы приверженности выполнению обязательств по КЗХО.

«При этом, однако, официальные власти в Вашингтоне, а также тесно взаимодействующие с ними аналитики из СМИ не особенно акцентируют то обстоятельство, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, то есть с нарушением изначально установленных по КЗХО сроков более чем на 10 лет. И это несмотря на то, что американская сторона в полном объеме располагает всеми финансовыми и техническими возможностями для скорейшей ликвидации остающегося у нее военно-технического потенциала», – подчеркивается в комментарии.

Она указала, что страны, «повязанные евроатлантической солидарностью», стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР на площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН.

«Непрекращающиеся антироссийские инсинуации на Западе выглядят особенно нелепо на фоне того, что Россия еще в сентябре 2017 года завершила уничтожение доставшегося ей «в наследство» от СССР военно-химического арсенала (порядка 40 тыс. тонн) под строгим международным контролем», – заявила Захарова.

По ее словам, призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика.

«В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация ОЗХО превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств», – подытожила дипломат.

Ранее в МИД отметили, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.

Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».

Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.