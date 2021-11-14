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Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»
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Страны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как заявила министр, «если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности» , передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению.
Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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На Украине нашли замену газу из России
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В случае дефицита газа Украина в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.
Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1», что «на сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Кроме того, по его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов) за тысячу кубометров.
Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией».
Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, Россия «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
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Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту
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Газпром подал на четверг заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки второй день подряд, следует из данных «Оператора ГТС Украины».
Транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,2 млн куб. м через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.
Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, это близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
По данным Газпрома, фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров.
Ранее на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
До этого оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Немецкий чиновник призвал «прекратить игры» вокруг «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» важен ФРГ, Берлин и Москва должны продолжать диалог по разным темам, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока – 2». Это важная стратегическая инвестиция», – цитирует Кречмера ТАСС.
Он пояснил, что у сторон есть «различные интересы» и даже противоречия, но сейчас важно «сохранять диалог».
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
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«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
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Меркель призвала ускорить построение «углеродно-нейтрального будущего»
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе выступления на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС заявила о необходимости скорейшего «построения углеродно-нейтрального будущего», сравнив предстоящую большую технологическую трансформацию мировой экономики с великой индустриализацией XIX века.
По словам Меркель, на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были «разные точки зрения» на стратегию борьбы с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), предусматривающие нулевой порог терпимости к вирусу в одном случае и его присутствие в обществе, но без перегрузки системы здравоохранения в другом, передает ТАСС.
«На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает», – сказала канцлер, отметив, что подготовиться к вспышке заранее бывает очень сложно.
«К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну [пандемии], и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец <…>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно – это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», – подчеркнула Меркель.
Также в ходе выступления канцлер Германии отметила важность принятых на климатическом саммите в Глазго обязательств мирового сообщества снизить объемы выбросов парниковых газов и подчеркнула необходимость четкого их исполнения для скорейшего «построения углеродно нейтрального будущего». «Нам необходимо научиться получать электроэнергию из возобновляемых источников. Это большая технологическая трансформация [мировой экономики], которую можно сравнить с великой индустриализацией XIX века. Это вызов, перед которым мы должны объединиться и саммит экономик АТЭС – это прекрасная возможность для поиска решений этой проблемы», – заключила она.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Лидер Приднестровья высказался за прямые расчеты с Газпромом
Молдавия должна выдать лицензию на формирование отношений с Газпромом напрямую, подтвердив возможность Приднестровья расплачиваться за газ самостоятельно, заявил лидер республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос о долге 7 млрд долларов за газ.
«Молдова должна легализовать эти отношения и подтвердить нашу возможность расчетов напрямую с Россией. Поэтому мы обратились к премьер-министру Молдовы с просьбой выдать нам лицензию на формирование своих отношений напрямую с Газпромом. Ждем результатов», – приводит ТАСС слова Красносельского.
Ранее российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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Западу посоветовали заняться пересмотром санкций против России
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Колумнист американского журнала Forbes Кеннет Рапоза выразил уверенность, что вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть санкционную политику и «спокойно попросить» Кремль о «спасении».
«Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить Газпром и Роснефть», – приводит слова колумниста РИА «Новости».
При этом он отметил, что в Европе, по сообщениям СМИ, все больше беспокоятся, что «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку».
Как подчеркнул Рапоза, Европа нуждается в России гораздо больше, чем США. Так, европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина состоит в том, что обладающие большим политическим влиянием избирательные блоки Европы, а также политические руководители в Брюсселе отдают предпочтение зеленой энергетике.
«Теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут», – констатировал Рапоза. Так, Вашингтон и Брюссель ввели санкции в отношении Москвы из-за событий на Украине, а американским компаниям грозят штрафы, если они будут помогать России разрабатывать на шельфе нефтяные и газовые месторождения.
«Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как «Северный поток – 2» построен», – отметил колумнист.
Как пишет автор, России «в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ». «Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним»», – указал Рапоза.
По его словам, администрации президента США Джо Байдена и американскому конгрессу, превратившимся «в центр антироссийской оппозиции», нужно «пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией», что поможет защитить поставки энергоресурсов американским союзникам. «Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас», – заключил колумнист.
В начале ноября президент США Джо Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США. В октябре президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. В свою очередь глава Роснефти Игорь Сечин предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на энергоресурсы.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Киев возвращается к переговорам с США о добыче сланцевого газа на Украине
Украина намерена обсудить с США проекты по добыче сланцевого газа в стране, также интересуется проектами мини-АЭС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«На этих переговорах – нет (эти вопросы не обсуждались – прим. ВЗГЛЯД). Между Украиной и США есть энергетический диалог, где эти вопросы будут обсуждаться», – заявил Кулеба в интервью «Укринформ», передает агентство «Прайм».
Так он ответил на вопрос, обсуждал ли он в ходе визита в Вашингтон темы сотрудничества с США в проектах по добыче сланцевого газа на Украине и возможность закупки мини-АЭС.
Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США.
По его словам, украинская делегация в Вашингтоне провела предметный разговор о том, как укрепить энергетическую устойчивость Украины этой зимой, и что для этого могут сделать США. Кулеба добавил, что «в следующие зимние месяцы энергетические вопросы будут неразрывно связаны с безопасностью».
Ранее Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту.
До этого на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
Оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
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Названы сроки начала строительства газопровода из России в Китай через Монголию
Возведение газопровода длиной в 960 километров из России в Китай через территорию Монголии планируется начать в 2024 году, сообщили монгольские СМИ со ссылкой на премьера страны Сайнбуянгийна Амарсайхана.
«Выполнение ТЭО (технико-экономическое обоснование – прим. ВЗГЛЯД) составляет 70%. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения», – заявил Амарсайхан, передает «Интерфакс» со ссылкой на монгольское госагентство «Монцамэ».
После завершения обоснования к концу 2021 года инженеры приступят к дальнейшему проектированию, а подготовительные работы планируется закончить за два года. Официально строительство планируется начать в 2024 году.
Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии
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Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишут польские СМИ.
Автор статьи на польском портале Defence24 Якуб Веха заявил, что Минск якобы не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая «ответственна» за нынешний энергетический кризис в Европе, передает РИА «Новости».
По его мнению, сложившаяся ситуация на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и помогает убедить страны Евросоюза (ЕС) впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа.
Журналист также считает, что приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет «ненадежность транзитных государств».
«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», – подчеркнул Веха, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Зеленский призвал Вашингтон ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский написал в Twitter, что «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток – 2».
«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», – написал президент.
Ранее в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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В Британии заявили о возможности «случайной» войны с Россией
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Отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности», заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер.
Картер заявил, что «мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад, и я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», – отметил он.
По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Читатели Daily Express высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время, по их словам, нарушается в первую очередь со стороны Европы и США.
«Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование Вооруженных сил в глобальном масштабе», – написал Leswin.
«Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса / Байдена и их сфабрикованные обвинения против России», – поддержал его Mikeuk.
«Опять «Беженцы из разрушенных войной территорий». Интересно, а кто создал эти районы? (...) Могла ли НАТО быть причастно, как и, соответственно, польские войска?», – задался вопросом HarryMeneely.
«Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам (...) Только ни у кого из них нет добрых намерений», – написал Archway.
Ранее в МИД России рассказали о подготовке ряда стран к космическим войнам.
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В Газпроме заявили о перевыполнении утвержденного плана по закачке в ПХГ Европы
Газпром в 2021 году перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер.
Миллер отметил, что «наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
«Сказано – сделано», – добавил он.
Также Газпром утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы и выполняет его, используя различные маршруты транспортировки газа, в том числе – через территорию Украины.
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Ранее на Украине заявили об «энергетической войне» с Россией. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ««Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
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Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок.
«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
«Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Ранее президент Сербии сообщал, что предварительная дата встречи с российским лидером – 25 ноября. Он отмечал, что в ходе встречи политики будут обсуждать поставки и цену российского природного газа.
Сейчас Россия фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.