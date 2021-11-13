Гол хоккеиста Мичкова в ворота Швеции назвали редким

Гол, забитый форвардом российской сборной 16-летним Матвеем Мичковым в матче Кубка Карьяла – весьма редкое зрелище, заявил тренер команды Сергей Зубров.

«Нечасто увидишь такой гол: он за доли секунды решил эпизод, это супергол просто. Мичков хорошо звеном играл с Артемом Галимовым и Даниилом Вовченко. Игрой довольны все равно, это опыт для молодых», – цитирует Зубова РИА «Новости».

Зубов исполнял обязанности главного тренера сборной в матче со Швецией, поскольку главный тренер Олег Браташ покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

Между тем бывший хоккеист Алексей Бадюков заявил, что Мичков в столь юном возрасте правильно относится к собственной персоне в большом спорте.

«Очень правильно он относится прежде всего к собственной персоне в хоккее, он уже на слуху, его весь мир знает, и от него все ждут только прогресса. Конечно, для нашей страны, для нашего хоккея это открытие. И очень приятное открытие. Исторический день», – сказал Бадюков каналу 360.

Он добавил, что молодые игроки КХЛ сейчас пытаются не просто забивать противнику, но делать это красиво.

«У Матвея не классический лакросс-гол получился. Он увидел, что шайба на ребре, поэтому воспользовался ситуацией, что лишний раз говорит, что он быстро реагирует», – пояснил он.

Между тем главный тренер шведов Юхан Гарпенлев заявил, что был впечатлен голом Мичкова.

«Любому сложно забить такой гол в матче. У Мичкова быстрые руки, много мастерства. Не знаю, здесь, наверное, нужно просто насладиться моментом, просто улыбнуться и порадоваться тому, что мы увидели. Не так много игроков способны исполнить это. А сделать это в 16 лет на уровне взрослых сборных может только особенный игрок. Мичков будет очень хорош в будущем», – сказал он.

Сам Мичков отметил, что в этом голе шайба легла на клюшку «как надо».

«Шайба легла на крюк как надо, так что решил попробовать. Пока не смотрел даже, что с телефоном творится сейчас. Забивал уже такие, да, не раз. Когда есть возможность, пробую. Я такие броски практикую отдельно после тренировок», – сказал молодой человек.

Он добавил, что посвящает свой гол своей семье: матери, отцу и брату.

«Считаю, что такие голы можно наработать на тренировках. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Кубок Карьяла – это очень приличный опыт, нужный для всех молодых ребят. Здесь кандидаты на молодежный чемпионат мира, надо доказывать. Завтра биться с чехами будем, терять нечего», – указал спортсмен.

Напомним, 16-летний Матвей Мичков в ходе матча стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР. Он побил рекорд Александра Овечкина, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

Вместе с тем российская команда все же проиграла этот матч команде Швеции.