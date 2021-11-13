Греческого дипломата удивили антироссийские заявления министра обороны Греции

Антироссийские заявления министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса вызывают удивление, к тому же они сделаны в преддверии визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Москву, заявил посол в отставке, опытный дипломат Леонид Хризантопулос.

Хризантопулос заявил, что высказывания министра не способствуют развитию греко-российских отношений, с учетом ожидаемой встречи премьер-министра Греции Мицотакиса с президентом России Владимиром Путиным в Москве в начале декабря, передает Sputnik «Греция».

Он добавил, что министр национальной обороны забыл исторические уроки: «Мы не должны забывать об обмане Запада в 1989 году, когда (первого президента СССР Михаила) Горбачева заверили, что, если он согласится на воссоединение двух Германий – Восточной и Западной, – дальнейшего расширения НАТО не будет».

Однако история показала, что НАТО значительно расширилась и «окровавило» планету за последние 30 лет. Комментируя события последних дней, он заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море только для того, чтобы окружить Россию и бросить ей вызов.

«В 2007 году, когда я был генеральным секретарем ОЧЭС, американцы с (бывшим посолом США и бывшим замгоссекретарем) Мэтью Брайза спросили меня, следует ли им отправлять корабли в Черное море для борьбы с терроризмом. Я ответил отрицательно, потому что ВМС США не знают вод Черного моря, и Турция и Румыния патрулируют в связи с проблемой терроризма. Тогда они не отправили корабли в Черное море. Это было бы провокационным шагом против России», –отметил дипломат.

«Агрессивные действия ведет не Россия, а НАТО, поскольку она окружает Россию, а не наоборот», – заключил Хризантопулос.

Ранее Панайотопулос на форуме в Эстонии заявил, что НАТО должна отреагировать на «агрессивные действия России» и «подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией».

Вместе с тем министр обороны Сергей Шойгу указал, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.