Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта Путин: Трудно представить душу у искусственного интеллекта 12 ноября 2021, 21:05 Текст: Вера Басилая

Трудно представить, чтобы искусственный интеллект имел душу, только человеческая среда и атмосфера в семье и школе способны сформировать лидера в сфере ИИ, заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021. «Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу, что называется», – приводит ТАСС слова Путина. Путин подчеркнул, что у России большие планы по развитию образовательного, цифрового пространства для школьников и студентов, все это очень важно и представляет огромный интерес. «При этом мы с вами хорошо понимаем, что прорывные решения создают и применяют люди. Чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, как это ни парадоксально, нужны человеческая среда, атмосфера, атмосфера в семье, где родители всегда передают детям важнейшие нравственные ценности, и атмосфера, конечно, в школе», – заявил президент. Как отметил глава государства, именно в семье и школе дети «должны осваивать те самые мягкие навыки, которые их родители, бабушки, дедушки получали в общении со сверстниками, когда учились дружить, помогать друг другу, преодолевать неудачи, формировать сплоченные команды, придумывать разные игры, затеи или совместные проекты». Ранее Владимир Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта. Президент также отметил, что «важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие». Кроме того, глава государства поставил задачу вывести страну в число лидеров по использованию технологического потенциала.

Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии 10 ноября 2021, 14:53

Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ. Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости». В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля. Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации. Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать «нормандский формат» 11 ноября 2021, 20:19 Текст: Кристина Коваленко

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений, заявили в кабмине ФРГ. «Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Ранее сообщалось, что президент России провел вторые за два дня телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили проблему с мигрантами на границе Белоруссии, которая обострилась 8 ноября. В пресс-службе Кремля отметили, что политики подтвердили важность решения миграционного кризиса. Путин поддержал идею восстановления контактов между Минском и странами ЕС. Также был затронут конфликт на Украине. Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии 10 ноября 2021, 07:32

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин якобы выражали сомнения в эффективности демократических систем. Байден считает, что «мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась». Другие страны, по его словам, «видят разобщенность» США, «атаку 6 января» на Капитолий, а потому «спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха». «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Байден, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Байден сказал, что не разделяет подобное мнение, и подчеркнул усилия США, направленные на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики. Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику. Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель 11 ноября 2021, 18:48

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел вторую за два дня телефонную беседу с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, политики обсуждали обстановку на границе Белоруссии, связанную с мигрантами, сообщили в Кремле. «Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине, российский лидер обратил внимание на деструктивную политику Киева, который «все больше делает ставку на силовые методы», нарушая при этом минский Комплекс мер, используя в том числе ударные беспилотники. «Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», – указывается в сообщении. Напомним, в ходе предыдущего разговора Меркель просила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Ранее стало известно, что число мигрантов на границе Польши и Белоруссии выросло до 5 тыс. человек. До этого Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе. ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно. Кроме того, США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море 11 ноября 2021, 13:17

Фото: Ukrainian Defence Ministry/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин обеспокоен активностью сил НАТО в Черном море, такие действия альянса у российских границ – причина повышенного внимания и повышенной предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил», – сказал Песков, говоря об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США в Черном море, передает ТАСС. Он добавил, что проводятся «постоянные оперативные контакты между военными по конфликтингу и так далее» по поводу провокаций кораблей НАТО у границ России в Черном море. «Контакты в целом были по линии генеральных штабов, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны», – заключил представитель Кремля. Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем. Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины». В Кремле подтвердили еще один телефонный разговор Путина и Меркель 10 ноября 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил еще один телефонный разговор президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости». «Сегодня они условились продолжить контакты», – сказал пресс-секретарь российского лидера. Ранее в телефонном разговоре Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе и повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко в разрешении миграционного кризиса. Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID 12 ноября 2021, 16:46 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. «Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма. По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости». «Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин. «Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства. 1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда. Путин поблагодарил МВД за работу в период выборов и в условиях коронавируса 10 ноября 2021, 00:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил руководство и личный состав, а также гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Президент поблагодарил их «за четкую и грамотную работу». Он отметил, что сотрудники МВД обеспечили порядок «в период сентябрьского единого дня голосования», а также решают «крайне ответственные задачи, связанные с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Путин заявил, что «к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования». Он подчеркнул, что от «отношения к службе, от профессиональных и личных качеств» сотрудников МВД «зависит, насколько оправдаются эти ожидания». Президент призвал и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Также он подчеркнул важность «предупреждения правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних». По его словам, власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников МВД и их семей. В октябре МВД подсчитало ущерб от преступлений в России с начала года. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей, в результате преступлений погибли более 17 тыс. человек. Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-м преступлению оказались причастны несовершеннолетние. Путин поручил навести порядок с перевозками на Дальнем Востоке 10 ноября 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты России. «Обязательно наведите порядок здесь, как можно быстрее, и доложите председателю правительства», – сказал Путин Савельеву на встрече президента с членами кабмина, сообщает РИА «Новости». О результатах работы Путин поручил доложить главе правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС. «Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты – так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», – сказал Путин. Как пояснил министр, проблемы с вывозом грузов из портов Дальнего Востока связаны с нехваткой судов. При этом портовых мощностей для обработки товаров, по оценке ведомства, в округе на данный момент достаточно. По словам главы Минтранса, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены из портов до конца ноября. «К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объем нормальной судовой партии (примерно 2,2 тыс. контейнеров, сейчас у нас в три раза больше их), и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока», – сказал Савельев. Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли. Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам. В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена 10 ноября 2021, 14:29 Текст: Евгения Шестак

Договоренностей о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуто, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что при этом «все возможно». Он добавил, что, как только проведение встречи на высшем уровне согласуют, об этом будет объявлено, передает ТАСС. «Реальных договоренностей пока нет», – отметил Песков. Ранее Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена вполне реальна в нынешнем году. Путин и Фернандес договорились об укреплении российско-аргентинского партнерства 11 ноября 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в телефонном разговоре договорились об укреплении российско-аргентинского стратегического партнерства. «Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении контактов», – сообщается на сайте Кремля. В среду Путин провел вторую за два дня телефонную беседу с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, политики обсуждали обстановку на границе Белоруссии, связанную с мигрантами Анонсирован визит Путина в «Московский дом Достоевского» 10 ноября 2021, 15:56 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, 11 ноября, посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя, сообщила пресс-служба Кремля. «Одиннадцатого ноября, в день 200-летия со дня рождения Достоевского, Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя», – сообщается на сайте Кремля. Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени В.И. Даля, в нем проведены реставрационные работы. После осмотра экспозиции музея состоится встреча главы государства с деятелями российской литературы – специалистами по творчеству Достоевского. Ранее почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского. По его словам, книги писателя не считают слишком депрессивными. В Кремле рассказали о подготовке пресс-конференции Путина 10 ноября 2021, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Пресс-конференция российского лидера Владимира Путина готовится в очном формате, о сроках Кремль проинформирует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем», передает РИА «Новости». Ранее Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина – это будет декабрь. Напомним, президент встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, перерыв был лишь когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года. В декабре 2020 года из-за пандемии формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находились вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Путин побывал в музейном центре «Московский дом Достоевского» 11 ноября 2021, 16:05

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского». Экскурсию для Путина провела министр культуры России Ольга Любимова. Глава государства оставил запись в книге почетных гостей, сообщает РИА «Новости». Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного «Московского дома Достоевского» было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя. В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Музей писателя был открыт во флигеле в 1928 году. При этом помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при его жизни. Исторический интерьер квартиры был воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Достоевского, который оставил подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции – преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков. Площадь обновленного музея составит около тысячи квадратных метров. В нем появятся экспозиция, посвященная романам Достоевского, и раздел, посвященный восприятию его творчества следующими поколениями писателей, художников, режиссеров. Указ президента «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» был опубликован еще 24 августа 2016 года. Распоряжением правительства в 2017 году (с изменениями в 2018-ом) был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. Его возглавил руководитель администрации президента Антон Вайно. На фоне пандемии оргкомитет решил сосредоточиться на ключевых моментах плана. Центральным событием является открытие в Москве на базе отдела «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» музея «Московский дом Ф.М. Достоевского», который рассказывает не о конкретной части его биографии (как Петербургский, Омский, Новокузнецкий, Старорусский или музей в Даровом, как существовавшая с 1928 года музей-квартира писателя в Москве), но позволяет в целом рассказать о жизни и творчестве писателя. Кроме того, в Московской области активно ведутся и близятся к завершению работы по реставрации и музеефикации усадьбы семьи Достоевских «Даровое», которая входит в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», а также осуществляется реставрация расположенного в селе Моногарово храма Сошествия Святого Духа, связанного с семьей Достоевских. В Санкт-Петербурге проведена реставрация надгробия на могиле Достоевского (Некрополь мастеров искусств) и его мемориальной квартиры. Также открыта новая экспозиция Литературно-мемориального музея Достоевского в Новокузнецке «Кузнецкая путеводительница». Кроме того, проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Комендантский дом, построенный в 1799 году», где располагается Омский государственный литературный музей имени Достоевского. Там открыта новая экспозиция. На месте сохранившегося фрагмента фундамента казармы Омского крепостного острога, в котором пребывал Достоевский в период заключения, установлен памятный знак. Реализуются исследовательская и издательская программы, связанные с изучением и сохранением наследия Достоевского; в частности, при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Институтом русской литературы РАН (Пушкинский дом) и издательством «Наука» осуществляется подготовка полного академического собрания сочинений писателя в 35 томах. Уже издано восемь томов, тираж каждого – до 700 экземпляров, распространением издания занимается издательство. Вместе с тем создан интернет-портал «Мир Достоевского», который будет пополняться текстами писателя и исследователей его творчества, копиями рукописей, воспоминаний, информацией об экранизациях, театральных постановках и другими материалами. Минкультуры и дирекция фестиваля «Золотая маска» организовали в 2021 году в Москве и Омске показ спектаклей в рамках театральной программы «Достоевский и театр». В программу были включены 16 спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», а также и наиболее успешные премьерные постановки последнего сезона, созданные по произведениям классика. Анонсировано совещание Путина с военно-промышленной комиссией 10 ноября 2021, 13:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в среду намерен провести заседание военно-промышленной комиссии России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Во второй половине дня Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Будут говорить в продолжение обсуждения, которое было начато в Сочи, будут говорить о государственной программе вооружений (ГПВ)», – цитирует Пескова ТАСС. По его словам, в ходе заседания будут заслушаны доклады руководителей ведомств о налаживании в ВПК производства продукции гражданского назначения. Представитель Кремля указал, что утром президент провел международный телефонный разговор. Также на среду у Путина запланировано совещание с правительством, в ходе которого будет обсуждаться предотвращение влияния энергокризиса на экономику страны.