Путин заявил о необходимости наращивать цифровую трансформацию в России

Путин побывал в музейном центре «Московский дом Достоевского»

Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского».

Экскурсию для Путина провела министр культуры России Ольга Любимова. Глава государства оставил запись в книге почетных гостей, сообщает РИА «Новости».

Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного «Московского дома Достоевского» было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя.

В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Музей писателя был открыт во флигеле в 1928 году. При этом помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при его жизни. Исторический интерьер квартиры был воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Достоевского, который оставил подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции – преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков.

Площадь обновленного музея составит около тысячи квадратных метров. В нем появятся экспозиция, посвященная романам Достоевского, и раздел, посвященный восприятию его творчества следующими поколениями писателей, художников, режиссеров.

Указ президента «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» был опубликован еще 24 августа 2016 года. Распоряжением правительства в 2017 году (с изменениями в 2018-ом) был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. Его возглавил руководитель администрации президента Антон Вайно.

На фоне пандемии оргкомитет решил сосредоточиться на ключевых моментах плана. Центральным событием является открытие в Москве на базе отдела «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» музея «Московский дом Ф.М. Достоевского», который рассказывает не о конкретной части его биографии (как Петербургский, Омский, Новокузнецкий, Старорусский или музей в Даровом, как существовавшая с 1928 года музей-квартира писателя в Москве), но позволяет в целом рассказать о жизни и творчестве писателя.

Кроме того, в Московской области активно ведутся и близятся к завершению работы по реставрации и музеефикации усадьбы семьи Достоевских «Даровое», которая входит в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», а также осуществляется реставрация расположенного в селе Моногарово храма Сошествия Святого Духа, связанного с семьей Достоевских.

В Санкт-Петербурге проведена реставрация надгробия на могиле Достоевского (Некрополь мастеров искусств) и его мемориальной квартиры. Также открыта новая экспозиция Литературно-мемориального музея Достоевского в Новокузнецке «Кузнецкая путеводительница».

Кроме того, проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Комендантский дом, построенный в 1799 году», где располагается Омский государственный литературный музей имени Достоевского. Там открыта новая экспозиция.

На месте сохранившегося фрагмента фундамента казармы Омского крепостного острога, в котором пребывал Достоевский в период заключения, установлен памятный знак.

Реализуются исследовательская и издательская программы, связанные с изучением и сохранением наследия Достоевского; в частности, при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Институтом русской литературы РАН (Пушкинский дом) и издательством «Наука» осуществляется подготовка полного академического собрания сочинений писателя в 35 томах. Уже издано восемь томов, тираж каждого – до 700 экземпляров, распространением издания занимается издательство.

Вместе с тем создан интернет-портал «Мир Достоевского», который будет пополняться текстами писателя и исследователей его творчества, копиями рукописей, воспоминаний, информацией об экранизациях, театральных постановках и другими материалами.

Минкультуры и дирекция фестиваля «Золотая маска» организовали в 2021 году в Москве и Омске показ спектаклей в рамках театральной программы «Достоевский и театр». В программу были включены 16 спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», а также и наиболее успешные премьерные постановки последнего сезона, созданные по произведениям классика.