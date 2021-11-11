Украина решила начать учения на границе с Беларусью для защиты от мигрантов

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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 21:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названо число обратившихся за помощью к врачам беженцев на границе Польши
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Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях.
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Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине.
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Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украина решила начать учения на границе с Беларусью для защиты от мигрантов
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В Волынскую область Украины отправился глава МВД Денис Монастырский, а также представители полиции, погранохраны и нацгвардии.
«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все структуры МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины», – заявление министра передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее депутат немецкого Бундестага выдвинул предложение разместить мигрантов на время на Украине. Украинский Совбез предложил немецким депутатам в ответ поселить мигрантов у себя в домах, а также в Бундестаге.
Сообщалось, что Украина решила увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии. На местах начнут организовать мобильные группы для дежурства и патрулирования.
Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за войск России у границ
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск вблизи украинских границ.
«Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе», – приводит слова Зеленского в телеобращении к гражданам ТАСС.
В то же время, по его словам, такие сообщения вызывают панику. «Удивляет то, что это стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху. Обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд, психологическое давление со стороны России на нас давно не действует», – заявил Зеленский.
Он заверил, что украинские спецслужбы и разведка «владеют полной информацией», армия Украины «готова дать отпор кому-либо когда-либо и где-либо». «Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия», – заявил политик.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ
Евросоюз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе, сообщил неназванный чиновник ЕС Bloomberg.
В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока не известно, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту
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Газпром подал на четверг заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки второй день подряд, следует из данных «Оператора ГТС Украины».
Транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,2 млн куб. м через станцию «Сохрановка», передает ТАСС.
Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, это близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
По данным Газпрома, фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров.
Ранее на Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре.
До этого оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Авиаэксперт рассказал об ответе России на вероятные санкции ЕС против «Аэрофлота»
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Безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее, по данным Bloomberg, в ЕС допустили введение санкций против «Аэрофлота».
«Угрозы, звучащие из ЕС, нелепы. У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.
По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву. А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к такому информационному шантажу», – пояснил аналитик.
Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.
Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.
«Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам», – спрогнозировал аналитик.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает
возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа просит Россию помочь с белорусами.
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Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа в Европу
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Поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.
По его словам, через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод из Ямала в Европу, при этом в последнее время объемы транзита возросли значительно.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – указал президент Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят». По его словам, «россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
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В Совфеде пригрозили закрыть небо России для западных авиакомпаний
Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны в случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров подчеркнул, что «в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны», передает РИА «Новости».
«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – добавил он.
Также если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.
Ранее стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
В Киеве заявили о подписании Украиной «пустого» документа с США
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«Новая американо-украинская хартия – это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств, поэтому он не соответствует реальным чаяниям украинских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее США подписали с Украиной новую хартию «о стратегическом партнерстве».
«Подписанная хартия – не более, чем декларация о намерениях, которая обладает очень низкой правовой и политической ценностью», – уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Это не первый подобный документ в американо-украинских отношениях. Первую хартию Киев и Вашингтон подписали еще во времена президентства экс-главы Украины Виктора Ющенко. Поэтому сейчас речь идет лишь об обновлении документа», – пояснил он.
«Новая хартия отыгрывает две ключевые роли, – считает собеседник. – Во-первых, она создает дополнительную правовую базу для возможного широкого и многоаспектного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Во-вторых, она выступает своеобразным эрзацем, то есть заменителем двустороннего договора о безопасности и совместной обороне, а также соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, документ по-прежнему не дает гарантий членства Украины в ЕС и НАТО».
«Хотя США в словесной форме поддерживают вступление страны в евроатлантические структуры, на практике же они не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, – уточнил Бортник. – Соответственно, положения новой хартии совершенно не соответствуют реальным чаяниям украинских властей».
«Это просто платформа для сотрудничества, которая позволяет сторонам в любой момент начать взаимодействие в той или иной сфере, – отметил политолог. – Но несмотря на это, Украина будет выдавать подписание этой хартии за большую победу и прорыв в американо-украинских отношениях. Хотя, по сути, это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств».
Бортник также добавил, что о подписании новой хартии стороны договорились достаточно давно. «Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на встрече с лидером США Джо Байденом. Так что общий международно-политический контекст в целом и переговоры Вашингтона с Москвой по поводу Украины никак не повлияли на подписание документа», – резюмировал эксперт.
Ранее США и Украина подписали новую совместную хартию о «стратегическом партнерстве». В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Текст документа распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.
В документе также подтверждается, что США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.
Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Россия напомнила о готовности ЕС платить Турции за сдерживание мигрантов
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Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
«Речь идет о 2 тыс. иммигрантов, может быть, о 4 тыс. иммигрантов – потому что оценки Би-би-си и других источников разнятся – на границе Польши и Белоруссии. В ясный день, когда воды пролива Ла-Манш спокойны, Великобритания принимает тысячу иммигрантов, и всего лишь за этот год спокойно были приняты 20 тыс. иммигрантов в Соединенном Королевстве. По поводу чего все это?» – приводит ТАСС слова дипломата в эфире телеканала Sky News.
«Проблема, конечно, раздута, она очень противоречива. Когда ЕС имел дело с Турцией, он предпочел заплатить ей, чтобы эти иммигранты остались внутри страны. Вспомните историю про Венгрию и иммигрантов, которые шли через Румынию. Все винили Венгрию за то, что она не принимает иммигрантов», – сказал посол. «Здесь должны применяться принципы гуманитарного права и, конечно, принцип доброй воли», – добавил Келин.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Блинкен заявил об усилиях США по продлению транзита газа через Украину
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Соединенные Штаты используют все доступные средства для пролонгации соглашений о транзите российского газа через Украину, ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», – приводит РИА «Новости» слова Блинкена по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Напомним, в понедельник оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд кубометров, сократившись по сравнению с тем же периодом 2020 года почти на 22%.
В тот же день глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через территорию Украины с начала ноября увеличился на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше оплачиваемых Газпромом показателей.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
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ДНР заявила об уничтожении наводившего минометы украинского беспилотника
Ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – прим. ВЗГЛЯД) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат
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Ведущий европейский адвокат из Берлина Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в частности для представления его интересов в Европейском суде по правам человека, сообщили на пресс-конференции в Киеве адвокаты политика.
По словам одной из адвокатов оппозиционера Ларисы Чередниченко, «чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран, это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся», передает ТАСС.
«Мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича (Медведчука)», – добавила она.
Бертран сообщил, что готов бороться с нарушением прав оппозиционера: «Мы будем изучать, насколько является целесообразным уголовное преследование, которое начато против Медведчука, и насколько это все соответствует конституции ЕС и букве закона».
Адвокат добавил, что команда будет представлять интересы Медведчука «на европейской арене, в частности в ЕСПЧ».
Чередниченко напомнила, что на Украине против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Политик находится под круглосуточным домашним арестом.
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
Россия предостерегла США от поставок оружия Украине
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил на фоне встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.
В заявлении Антонова, опубликованном в Facebook российского посольства, говорится, что «планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины». На его взгляд, «упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну».
«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», – подчеркнул посол, передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что администрация США продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений. Также США поддержали «полную интеграцию» Украины «в евроатлантические институты».
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ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
Евросоюз намерен провести переговоры с ООН и Минском по вопросу о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Об этом сообщает ТАСС.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
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