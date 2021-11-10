Украина объявила об увеличении числа силовиков на границе с Белоруссией

Украинские власти решили увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии, заявил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Что касается пограничников, их число удвоится на государственной границе. Также будут привлечены серьезные резервы нацгвардии и национальной полиции, которые будут находиться вблизи границы», – цитирует Монастырского РИА «Новости».

Он добавил, что также на месте будут функционировать мобильные группы, они начнут двигаться вдоль границы, чтобы выявлять ее незаконное пересечение.

Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».