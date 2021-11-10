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Минздрав опроверг предложение уголовно наказывать врачей-антипрививочников
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Информация СМИ о якобы предложении главы Минздрава ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников не соответствует действительности, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
По его словам, говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что такая позиция угрожает жизни и здоровью граждан, передает РИА «Новости».
«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», – сказал Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.
Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от COVID-19
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Компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям спорят о том, кто участвовал в изобретении вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.
New York Times пишет, что «Moderna и национальный институт здоровья ведут ожесточенный спор о том, кто заслужил признание за открытие центрального компонента» вакцины. В патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, но не указала трех ученых из государственного агентства, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что вакцина стала результатом четырехлетнего сотрудничества Moderna и нацинститута. По версии госагентства, его ученые открыли процесс, который позволяет вакцине вызывать иммунный ответ. Конфликт может повлиять как на распространение вакцины, так и на прибыль компании.
Напомним, Moderna получила разрешение на использование вакцины от коронавируса в США в конце 2020 года. В начале 2021 года вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС.
Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
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Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
На вопрос о том, закончится ли когда-нибудь «вирусная ситуация», Гинцбург ответил: «Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». По его словам, для этого «препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», а «вакцинация должна быть обязательной».
Кроме того, по словам Гинцбурга, «чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям». «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствйте» и «до свидания», – приводит его слова «Российская газета».
Как пояснил Гинцбург, это нужно, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По его словам, «если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим». «Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», – сказал он.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом. Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Москве улучшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю», – приводит его слова ТАСС.
Объем госпитализаций с коронавирусом в Москве в понедельник был ниже, чем неделю назад, сообщает РИА «Новости».
«Люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме и их приходится госпитализировать. Так вот объем госпитализаций меньше, чем неделю назад, хотя неделю назад были нерабочие дни <...>. Это позитивная тенденция. Также объем пневмоний снизился на 18%, в основном это ковидные пневмонии», – сказал мэр.
По словам Собянина, процесс распространения COVID-19 в Москве замедлился. За неделю в городе записались и вакцинировались около 100 тыс. человек. Первым компонентом вакцины он коронавируса в Москве привились 80% сотрудников, вторым – 60%.
Также мэр пообещал совершенствовать систему QR-кодов в столице. Собянин отметил, что решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели.
«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации – это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная», – рассказал он.
Ранее Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Центр Гамалеи собрался начать испытания лекарства от COVID в январе
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В январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».
Гинцбург сообщил, что в январе «приступят к клиническим испытаниям». Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Его также спросили, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку. Гинцбург сказал, что «ответа однозначного на это нет», его собираются получить в ходе клинического исследования.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID. Правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса.
Клишас оценил введение обязательной вакцинации с точки зрения Конституции
Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас заявил, что «Конституции это не противоречит», однако подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
Между тем в России уже больше 8,9 млн зафиксированных случаев коронавируса, ежедневно регистрируют порядка 38 тыс. новых случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации
Решений о введении обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также прокомментировал вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии.
«Послушайте, нет, нет рассматривается (вопрос), потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», – сказал представитель Кремля.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.
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Мишустин рассказал о способе получения бумажного сертификата о вакцинации
Граждане России с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса в отделениях МФЦ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», – передает его слова ТАСС.
«Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано», – отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что в России сейчас ситуация с распространением коронавируса неоднородная.
«В некоторых [регионах] рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом», – сказал премьер.
Так, в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях рост заболеваемости коронавирусом больше, чем в целом по стране, и составляет 15%, передает РИА «Новости».
Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко продолжать поддерживать такие субъекты. «Это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников, как это поручил делать президент», – пояснил он.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19.
Попова заявила о значительном снижении роста заболеваемости COVID-19
Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились в России за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала значительное снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 [процентов], то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса», – приводит ТАСС слова Поповой.
Вместе с тем, превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю фиксируется в 32 регионах. По словам Поповой, тремя неделями раньше это количество было почти 50.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах. Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680.
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Мурашко назвал число привитых в России за нерабочие дни
В нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
«Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», – цитирует Мурашко ТАСС.
Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране уже привиты 62 млн человек.
Также в России проходит кампания по вакцинации от гриппа, в общей сложности привито 65% от поставляемых вакцин, это около 40 млн человек.
Ранее Мурашко сообщал об отправке дополнительной партии вакцины «Спутник Лайт» в регионы России.
Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.
В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.
Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.
Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах
Необходимо сохранять введенные ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением для стабилизации эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России», – цитирует ТАСС Попову.
Ранее Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.
Между тем, в Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, а власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.
До этого власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.
Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.
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Гинцбург возмутился причастностью медиков к поддельным сертификатам о вакцинации
Участие некоторых медицинских работников к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса изумляет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
«Есть еще поддельные сертификаты. Хорошо, что сейчас пошла мощная публичная кампания против них. Надеюсь, волну собьют, но факт, что медики участвуют в распространении фальшивок, конечно, изумляет. Станем активнее работать по этим направлениям, и устойчивый свет в конце тоннеля скоро появится», – рассказал он ТАСС.
По его словам, введение QR-кодов темпы вакцинации граждан значительно выросли. Также Гинцбург отметил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан.
«Откройте учебник по эпидемиологии, там четно написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология – наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, – сказал он.
Кроме того, Гинцбург добавил, что вакцина «Спутник V» по сравнению с другими вакцинными препаратами способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу.
«Спутник V» сделан так, что он превосходит другие вакцины, массово используемые в широком гражданском обороте. Они тоже хороши, но направлены в первую очередь на узкий круг штаммов возбудителя COVID-19. А «Спутник V» дает более широкий круг защитных антител», – рассказал ученый.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной.
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Иммунолог объяснил скачки уровня антител в крови
После вакцинации или болезни уровень антител к коронавирусу в крови максимален, затем он начинает падать, однако возможны подъемы значения – это может говорить о новой встрече с инфекцией, рассказал иммунолог Николай Крючков.
Крючков объяснил, что «если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови». Каждый тест имеет погрешность, «а еще существуют индивидуальные колебания», все это накладывается и вместе «может дать повышенный уровень антител», передает радио Sputnik.
Росту количества антител в два, три и более раз есть другое объяснение: «Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте».
В некоторых случаях это практически единственный признак нового контакта с инфекцией.
«Мы знаем, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет», – отметил врач.
Крючков добавил, что с практической точки зрения для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.
Ранее был назван достаточный для защиты от «дельты» уровень антител.
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