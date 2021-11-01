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Байден призвал Россию наращивать нефтедобычу
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Россия и Саудовская Аравия не должны отказываться наращивать нефтедобычу, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, «идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», передает РИА «Новости».
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила NBC, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется «картелем» ОПЕК. «ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов», – сказала она. В связи с этим Грэнхолм предложила спросить о росте цен на бензин в США страны ОПЕК, поскольку «картель больше может сказать о том, что происходит».
Грэнхолм заявила, что топливная индустрия не может мгновенно выйти из вызванного коронавирусом кризиса. Ситуация доказывает, что США должны диверсифицировать поставки, сказала она. По ее словам, прогнозы предсказывают снижение на бензин в США к началу декабря. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», – заявила министр.
Напомним, США и Япония испугались прогноза президента России Владимира Путина о росте цен на нефть. 13 октября Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен. В октябре бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.
Газпром разочаровал США
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Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличивать инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Авиакомпаниям США срочно потребовалось больше полетов над Россией
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Госдеп должен добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России для американских авиаперевозчиков, говорится в письме отраслевого объединения ведомству.
В группу Airlines for America входят как пассажирские, так и грузовые перевозчики. В частности, речь идет об American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других компаниях. Они считают, что в ситуацию должен вмешаться непосредственно глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании заявили, что «учитывая потребности рынка», им «срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России». В противном случае компаниям придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России. Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.
Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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Байден назвал Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол»
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Президент США Джо Байден в ходе визита в Ватикан, где он встретился с папой римским Франциском, пошутил о возрасте понтифика, назвав его «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке».
Байден в ходе встречи рассказал историю о чернокожем «Сэтчеле» Пейдже (Лерой Роберт Пейдж), который является самым старым игроком в бейсбол. Пейдж – питчер (подающий) негритянской лиги и игрок Высшей лиги (MLB). Свой последний профессиональный матч афроамериканец сыграл в возрасте почти 60 лет.
По словам главы США, когда бейсболист выиграл матч в свой 47-й день рождения и у него спросили о его ощущениях, тот ответил: «Я не так смотрю на возраст. Я смотрю на это так: сколько вам было бы лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?»
Этот же вопрос задал 78-летний Байден 84-летнему Франциску, передает CNN.
«Вам 65, – сказал президент. – Мне 60. Бог любит вас».
Ранее Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи.
До этого глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
США и Япония испугались прогноза Путина о росте цен на нефть
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Прогноз президента России Владимира Путина о росте цен на нефть встревожил Соединенные Штаты, Японию и Индию, говорится в статье Bloomberg.
По словам авторов статьи, после заявления президента России Владимира Путина о возможном росте цен на нефть страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого, передает РИА «Новости».
«Администрация [президента Соединенных Штатов Джо] Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин [в США], которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», – говорится в публикации.
По имеющимся у обозревателей сведениям, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.
«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель», – заключили публицисты.
В пятницу стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 83,96 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали до 82,95 доллара за баррель. Между тем в понедельник стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI впервые с октября 2014 года достигла 85 долларов за баррель на заявлениях представителей ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией сохранять осторожность в наращивании добычи. 18 октября стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 86 долларов.
13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.
Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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В США назвали тему тайных переговоров между Белым домом и Кремлем
Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны, сообщили источники газеты New York Times в американской администрации.
«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Газета сообщает, что несколько недель назад США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, «активно устраивающих атаки на США».
«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами», – пишет издание.
Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме заявила, что американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Южная Корея задержала и выдала США «русского хакера»
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Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США, сообщили в посольстве России в Сеуле. Задержанный решением суда уже экстрадирован в Атланту (американский штат Джорджия) 15 октября этого года.
Как уточнили в диппредставительстве, 25 мая 2021 года на территории Республики Корея по запросу правоохранительных органов США был задержан гражданин России по подозрению в совершении мошеннических действий через интернет на территории США.
«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.
Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия, 15 октября этого года.
«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», – добавили в посольстве.
Накануне Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления. Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. По делу о Trickbot проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе – предположительно, в России.
Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности
В кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей.
На кадрах видео видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Россия 1».
29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast.
Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.
Посольство США в Киеве отпраздновало Хэллоуин борьбой с «российской дезинформацией»
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Посольство США в Киеве опубликовало поздравление к Хэллоуину в тематических костюмах, отметив, что сотрудники ведомства борются с «российской дезинформацией».
Американские дипломаты опубликовали праздничное видео на странице посольства в Facebook. Героями ролика стали сотрудники дипведомства, которые в честь праздника пришли на работу в костюмах.
Заканчивается видео передачей отчета, посвященного «российской дезинформации».
«О, ужас!» – сказал в ответ один из сотрудников посольства в ролике под названием «Обычный день в посольстве США в Киеве».
Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Также министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана.
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Американский эсминец зашел в Черное море
В Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
В Центре сообщили, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и эсминец ВМС США «Портер» направляются в Черное море.
На борту находятся офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
США отправили флагман шестого флота и эсминец в Черное море
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Флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и эсминец ВМС США «Портер» (Porter) направляются в Черное море, говорится в сообщении пресс-службы флотского командования.
Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO). «Маунт Уитни» и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», – приводит текст сообщения ТАСС.
В сообщении не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.
Шестой флот также проинформировал, что в Черное море направлен эсминец ВМС США «Портер» (Porter). «USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении командовании. Подробностей также не приводится.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
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Россия и Китай разочаровали Байдена
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Президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились».
Во время пресс-конференции американского лидера попросили прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя G20» в сфере преодоления климатического кризиса, «не впечатляют», передает ТАСС.
Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
В Госдепе сочли недостаточными действия России по преодолению газового кризиса
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Россия не спровоцировала кризис с поставками природного газа в Европе, но могла бы сделать больше для его преодоления, заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
«Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе. Он произошел вновь из-за ряда факторов». В их числе Хокстин назвал холодную погоду. «Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий», – приводит ТАСС слова Хокстина.
Он также приветствовал решение РФ увеличить поставки природного газа в хранилища в Европе. При этом Хокстин выступил с утверждением, что это могло бы произойти раньше.
«Я был очень рад тому, что президент [России Владимир] Путин дал указание, согласно которому 8 ноября они смогут начать наполнение хранилищ [газа] в Европе», – заявил он.
«Я только хотел бы, чтобы это было 8 октября, а не 8 ноября. А если вы делаете это 8 ноября, может быть, вы могли бы сделать это 1 ноября?», – добавил Хокстин.
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Эксперт объяснил намерение США провести ревизию ядерной политики
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«Европейцы боятся сворачивания американского присутствия в Старом Свете по аналогии с тем, как это произошло в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому они подняли волну негодования с помощью лоббистских структур», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в США сообщили о ревизии своей военно-ядерной политики на фоне призывов союзников не исключать упреждающий ядерный удар по России.
«Есть проблема, которая беспокоит европейцев. Это вопрос о том, что будет со «стратегическим зонтиком» США над Европой. Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе – с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
«Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем», – указал эксперт.
Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками». «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал Дробницкий.
Несмотря на развитие долларовой инфляции, всем понятно, что поддержка из США – это важный источник существования нынешней Европы. «Поэтому начинаются такие разговоры: «Что делает администрация Байдена? Давайте объясним им, что снижать уровень своего присутствия в Старом Свете нельзя», – отметил эксперт.
Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.
Добавим, что в минувший четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
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