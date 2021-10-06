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Рогозин рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко в космосе
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Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил в Telegram, что «проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану».
Напомним, Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября.
Вы бы согласились полететь в космос?
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Ургант сравнил дом Королева на Байконуре и квартиру Наташи Королевой в Москве
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал о доме, в котором жил советский конструктор ракетной техники Сергей Королев на Байконуре.
Ургант в эфире своей программы на Первом канале рассказал, что посетил «домики», в одном из которых «ночевал Юрий Гагарин», а в другом «жил на Байконуре Сергей Павлович Королев». Оценивая жилище Королева, Ургант обратил внимание на то, что дом «простой», «совершенно спартанский», в нем «очень скромные условия».
«Если сравнивать это с квартирой Наташи Королевой в Москве – это просто колоссальная пропасть, хотя Наташа не так много сделала для российской космонавтики. Разве что она долгие годы живет с ракетоносителем»,– заявил ведущий.
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, запланирован на 5 октября. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.
Западные СМИ отреагировали на полет первого киноэкипажа на МКС
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Зарубежные СМИ прокомментировали первый в истории полет киноэкипажа на МКС в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на космическом корабле «Союз МС-19».
«Запуск фильма «Вызов» ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в космической гонке», – пишет Reuters.
Агентство объясняет это опережением запуска ракеты SpaceX с Томом Крузом на борту, актер должен был сняться в голливудском фильме, передает «Комсомольская правда».
«Свет, камера, взлет: запущен корабль «Союз» с российской съемочной группой, которая снимет первый полнометражный космический фильм», – написали в The Washington Post.
Читателям напомнили о космической гонке между США и Россией, а также рассказали, как проходила подготовка непрофессиональных космонавтов – Юлии Пересильд и Клима Шипенко.
«Триумф над НАСА и SpaceX», – охарактеризовало российский проект французское издание Liberation.
Британские СМИ, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заметили, что полет киноэкипажа повысит статус России в космической гонке.
Вы бы согласились полететь в космос?
«Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов. После десятилетнего перерыва Россия отправит на МКС двух японских туристов», – напоминает The Sun.
Издание Guardian отметило достижения СССР в освоении космоса, указав, что у страны множество рекордов: «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина».
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура во вторник, в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Космонавт объяснил целесообразность съемки кино на МКС
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В случае удачного результата по окончанию полета на МКС киноэкипажа данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.
В Роскосмосе сообщили, что космический корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, долетел до Международной космической станции (МКС), пристыковавшись к модулю «Рассвет». Все члены корабля успешно высадились на борт станции.
«Данный экипаж летит на МКС для того, чтобы выполнить съемки фильма. Это их работа, которую они и будут выполнять. Пока сложно оценивать целесообразность той или иной работы. Если специалисты, которые занимаются съемками, считают, что необходимо делать натурные съемки в условиях невесомости, значит, вероятно, есть смысл это делать», – говорит Борисенко.
Он отмечает, что в случае удачного результата данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства. «Если специалисты киноотрасли готовы финансировать эти полеты, то почему бы и нет?» – задается вопросом космонавт.
Кроме того, он подчеркнул, что в зависимости от того, какие задачи будут стоять, на МКС или любые другие станции могут отправить экипаж и другой профессии. «Понятно, что на сегодняшний момент, наверное, юристы и бухгалтеры на МКС не нужны. Но я не исключаю, что в зависимости от задач, которые могут встать, туда отправятся и люди других, возможно, совершенно неожиданных профессий», – заключил Борисенко.
«Союз» с киноэкипажем пристыковался к МКС
Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко долетел до МКС по двухвитковой схеме.
Корабль пристыковался к модулю «Рассвет», передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
Аппарат не удалось пристыковать в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров осуществлял сближение и причаливание в режиме телеоператорного управления (ТОРУ).
Вы бы согласились полететь в космос?
Экипаж МКС проверит герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС, после этого киноэкипаж сможет перейти на станцию.
Напомним, во вторник «Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.
Киноэкипаж высадился на МКС
Экипаж космического корабля «Союз МС-19» в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел на МКС.
Прибывших встретили командир МКС Тома Песке и другие члены экипажа, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Запуск станции «Луна-25» отложили еще на два месяца
Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле, российско-европейская миссия «Экзомарс» – в сентябре следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25»). <...> Ну а сентябрь – это у нас «Экзомарс», девятимесячная миссия на Марс», – передает ТАСС слова Рогозина в эфире Первого канала.
Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.
Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.
Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.
Вышел тизер приквела «Игры престолов»
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В Сети появился первый тизер сериала «Дом Дракона» – истории о войне, которая предшествовала событиям «Игры престолов».
Премьера сериала запланирована на январь 2022 года.
Сериал снят по книге американского писателя Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», в ней он рассказывает о событиях, которые произошли за 300 лет до «Игры», а именно: о гражданской войне между членами семьи Таргариенов.
Всего запланировано 10 эпизодов. Одну из главных ролей в сериале сыграл британский актер Мэттью Смит, наиболее известный своей ролью 11-го Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто», за которую был номинирован на телевизионную премию BAFTA в 2011 году.
Сообщалось, что в будущем создатели планируют выпустить еще несколько сериалов по вселенной «Игры». Ранее стало известно, что Мартин подписал контракт с онлайн-сервисом HBO Max на пять лет.
При этом в январе 2020 года писателя раскритиковали за выпуск книги «Пламя и кровь», так как фанаты ждали шестую книгу цикла «Песнь льда и пламени».
Сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год, он снят по циклу романов Мартина «Песнь льда и огня». Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.
В ВКС назвали число космических аппаратов в орбитальной группировке России
В состав орбитальной группировки космических аппаратов России входит свыше 160 космических аппаратов, сообщил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров.
Из них примерно 70% «находятся на управлении» центра имени Титова, заявил он в интервью официальному печатному органу военного ведомства «Красная звезда».
Минобороны также сообщило, что «до 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов». Космические войска в 2021 году засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».
Также в военном ведомстве сообщили, что «боевые расчеты государственного испытательного космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса «Союз–2» с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты».
Главный испытательный космический центр имени Титова – центр управления полетами, из которого осуществляется управление космическими аппаратами военного и гражданского назначения (кроме пилотируемых). Входит в состав Космических войск ВКС России. Расположен в городе Краснознаменск Московской области.
Напомним, в январе космические войска ВКС России подвели итоги 2020 года.
«Киноракету» освятили на Байконуре
На космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, сообщают информационные агентства.
Ракету освятил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий, передает ТАСС.
Напомним, в основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Старт запланирован на 5 октября.
Космонавт рассказал, почему не выполняется «гагаринская» традиция
Заложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после введения в гардероб космонавтов подгузников, рассказал инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
«По поводу «сходить на колесо». С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет», – цитирует РИА Новости космонавта.
По его словам, традиция началась с того, что автобус с первыми космонавтами останавливался на полпути к стартовой площадке и ждал, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Цель остановки – обеспечить безопасность космонавтов. Точно с такой же целью автобус останавливается и сейчас.
«Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время», – рассказал Котов.
Сейчас, пояснил он, во время такой остановки вместо того, чтобы члены основной экспедиции выходили из автобуса, наоборот, к ним в автобус приходят члены дублирующего экипажа, чтобы напутствовать, пожелать удачного полета, поскольку дальше дублеры не поедут, они будут смотреть за пуском с наблюдательного пункта.
Напомним, в августе 2019 года гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» не получат ширинку, а значит, лишат космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.
На российском сегменте МКС заработал второй туалет
Второй туалет заработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС), который развернут в новом модуле «Наука», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«Готов проверить в боевых условиях», – сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в модуле «Наука», передает РИА «Новости».
«Разрешаем боевое использование... Присматривайте за этим туалетом», – ответил ему специалист подмосковного Центра управления полетами.
На МКС теперь работают три туалета российского производства – в модулях «Звезда», «Наука» и Tranquility.
Уже во вторник на МКС полетят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.
Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.
До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.
Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Основной и дублирующий экипажи утверждены», – передает РИА Новости сообщение госкорпорации.
Экипажи утверждала госкомиссия под председательством гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров фильма.
В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.
Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.
До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.
Напомним, в пятницу «Союз» с кораблем для доставки киноэкипажа на МКС установили на стартовый стол Байконура.
Рогозин рассказал о сложностях работы боевого расчета во время старта киноэкипажа
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что боевому расчету на космодроме Байконур было сложно работать во время запуска корабля с киноэкипажем из-за огромного количества гостей.
«Я знаю, что сегодня вам было достаточно сложно работать, потому что огромное количество было внимания, гостей, средств массовой информации, камер. В последние годы считалось, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто сегодня присутствовал здесь, видели, как все это происходит», – приводит его слова ТАСС.
Вы бы согласились полететь в космос?
Ранее пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.
Напомним, ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура.
Командир «киноэкипажа» доложил Рогозину о готовности к старту
Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС «киноэкипаж», в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, перед посадкой в ракету доложил гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину о готовности к полету.
«Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз МС-19» к полету готов», – передает РИА Новости слова космонавта.
Доклад руководителю госкомиссии проводится на 254-й площадке космодрома. Здесь космонавты надевают скафандры перед отъездом на стартовую площадку. После доклада члены основного и дублирующего экипажей займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий – на наблюдательный пункт.
Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.
С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда «Союз МС-17» долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск «киноэкипаж» причалит к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.
На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Фильм «Вызов» станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым «Роскосмос» обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать «киноэкипажу» в съемках фильма.
Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
Напомним, в понедельник первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС.
Рогозин сообщил о планах по сотрудничеству с телеканалами в космосе
Роскосмос проводит переговоры об организации съемок космических миссий с российскими телеканалами, заявил глава госкорпорации.
«Мы сейчас обсуждаем с ведущими нашими телеканалами возможность их участия, помощи в организации съемок наших миссий к другим планетам, которые начинаются со следующего года», – заявил Дмитрий Рогозин в эфире на «Эхе Москвы».
По его словам, с мая 2022 года открывается окно для проведения первой за последние 46 лет российской миссии на Луну. Вторая миссия пройдет в сентябре.
«Тут работают наши новые российские специалисты, поэтому, чтобы не создавать у себя каких-то несвойственных Роскосмосу компетенций, мы обратились к Первому каналу, каналу «Россия» и к «России 24», и к НТВ, и к другим каналам, чтобы они нам помогли провести такую демонстрацию этой инженерной сложной работы с тем, чтобы вся страна и весь мир могли увидеть эти наши миссии», – рассказал глава корпорации.
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.
На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.