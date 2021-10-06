Рогозин рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко в космосе

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6 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Энергетический кошмар Китая сулит России большие прибыли

Россия может дать Китаю не только уголь, но и электричество REUTERS/Tom Yz
Китай испытывает один из самых масштабных энергетических кризисов в истории: отключения электричества уже коснулись 100 миллионов его жителей, а под угрозой «темного будущего» еще столько же. Как Россия может помочь КНР и, с другой стороны, использовать этот китайский кризис себе во благо? Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Коронавирус возвращает на Кубу капитализм

Массовые протесты, прошедшие на Кубе летом, привели к результату Ismael Francisco/AP/ТАСС
Впервые за десятки лет на Кубе вновь появился частный бизнес. Как будут выглядеть кубинские частные предприятия, почему руководство страны отказывается от одного из главных принципов социалистического государства и какое отношение к столь радикальным переменам имеют недавние массовые протесты и эпидемия коронавируса? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Саакашвили залез в Грузию через незакрытое окно ненависти к России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Михаил Саакашвили продолжает развлекать россиян и других жителей постсоветского пространства. Беглый грузинский политик вернулся в Грузию. Без шоу ему скучно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Мягкую силу» должно заменить воспитание народов

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Считается, что если Россия не влияет на общественное мнение соседей, то это неизбежно делают конкуренты. То есть призывы к Москве более активно бороться «за умы и сердца» соседей являются не более чем требованиями к энергичному ведению психологической борьбы на их территории с третьими странами. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Простой способ остудить даже самые горячие украинские головы

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не является секретом, с каких позиций производился обстрел, какие части ВСУ там находятся. Значит, можно установить имя командира, подчиненные которого ведут обстрел и, таким образом, не подчиняются ни командиру, ни руководству страны. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Когда замерзнет Украина

Кто стоит за падением Facebook

Саакашвили пошел путем Навального

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Рогозин рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко в космосе

    6 октября 2021, 15:33

    Текст: Наталья Ануфриева

    Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Рогозин сообщил в Telegram, что «проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану».

    Напомним, Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября.

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    Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.

    Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.

     

    На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.


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    Ургант сравнил дом Королева на Байконуре и квартиру Наташи Королевой в Москве
       5 октября 2021, 04:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал о доме, в котором жил советский конструктор ракетной техники Сергей Королев на Байконуре.

    Ургант в эфире своей программы на Первом канале рассказал, что посетил «домики», в одном из которых «ночевал Юрий Гагарин», а в другом «жил на Байконуре Сергей Павлович Королев». Оценивая жилище Королева, Ургант обратил внимание на то, что дом «простой», «совершенно спартанский», в нем «очень скромные условия».

    «Если сравнивать это с квартирой Наташи Королевой в Москве – это просто колоссальная пропасть, хотя Наташа не так много сделала для российской космонавтики. Разве что она долгие годы живет с ракетоносителем»,– заявил ведущий.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, запланирован на 5 октября. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

    Коментарии (31)
    Западные СМИ отреагировали на полет первого киноэкипажа на МКС
       6 октября 2021, 10:35
    Фото: Roscosmos/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Зарубежные СМИ прокомментировали первый в истории полет киноэкипажа на МКС в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на космическом корабле «Союз МС-19».

    «Запуск фильма «Вызов» ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в космической гонке», – пишет Reuters.

    Агентство объясняет это опережением запуска ракеты SpaceX с Томом Крузом на борту, актер должен был сняться в голливудском фильме, передает «Комсомольская правда»

    «Свет, камера, взлет: запущен корабль «Союз» с российской съемочной группой, которая снимет первый полнометражный космический фильм», – написали в The Washington Post.

    Читателям напомнили о космической гонке между США и Россией, а также рассказали, как проходила подготовка непрофессиональных космонавтов – Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

    «Триумф над НАСА и SpaceX», – охарактеризовало российский проект французское издание Liberation.

    Британские СМИ, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заметили, что полет киноэкипажа повысит статус России в космической гонке.

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    «Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов. После десятилетнего перерыва Россия отправит на МКС двух японских туристов», – напоминает The Sun.

    Издание Guardian отметило достижения СССР в освоении космоса, указав, что у страны множество рекордов: «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина».

    Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.

    Ракета-носитель «Союз-2.1.а» с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура во вторник, в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.

    Коментарии (63)
    Космонавт объяснил целесообразность съемки кино на МКС
       5 октября 2021, 18:45
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    В случае удачного результата по окончанию полета на МКС киноэкипажа данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.

    В Роскосмосе сообщили, что космический корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, долетел до Международной космической станции (МКС), пристыковавшись к модулю «Рассвет». Все члены корабля успешно высадились на борт станции. 

    «Данный экипаж летит на МКС для того, чтобы выполнить съемки фильма. Это их работа, которую они и будут выполнять. Пока сложно оценивать целесообразность той или иной работы. Если специалисты, которые занимаются съемками, считают, что необходимо делать натурные съемки в условиях невесомости, значит, вероятно, есть смысл это делать», – говорит Борисенко.

    Он отмечает, что в случае удачного результата данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства. «Если специалисты киноотрасли готовы финансировать эти полеты, то почему бы и нет?» – задается вопросом космонавт.

    Кроме того, он подчеркнул, что в зависимости от того, какие задачи будут стоять, на МКС или любые другие станции могут отправить экипаж и другой профессии. «Понятно, что на сегодняшний момент, наверное, юристы и бухгалтеры на МКС не нужны. Но я не исключаю, что в зависимости от задач, которые могут встать, туда отправятся и люди других, возможно, совершенно неожиданных профессий», – заключил Борисенко.

    Коментарии (72)
    «Союз» с киноэкипажем пристыковался к МКС
       5 октября 2021, 15:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко долетел до МКС по двухвитковой схеме.

    Корабль пристыковался к модулю «Рассвет», передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Аппарат не удалось пристыковать в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров осуществлял сближение и причаливание в режиме телеоператорного управления (ТОРУ).

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    Экипаж МКС проверит герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС, после этого киноэкипаж сможет перейти на станцию.

    Напомним, во вторник «Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.

    Коментарии (73)
    Киноэкипаж высадился на МКС
       5 октября 2021, 18:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экипаж космического корабля «Союз МС-19» в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел на МКС.

    Прибывших встретили командир МКС Тома Песке и другие члены экипажа, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.

    Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией.

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.

    На корабле прибыли космонавт Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.

    Коментарии (8)
    Запуск станции «Луна-25» отложили еще на два месяца
       5 октября 2021, 09:19
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле, российско-европейская миссия «Экзомарс» – в сентябре следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25»). <...> Ну а сентябрь – это у нас «Экзомарс», девятимесячная миссия на Марс», – передает ТАСС слова Рогозина в эфире Первого канала.

    Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.

    Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

    Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.

    Коментарии (8)
    Вышел тизер приквела «Игры престолов»
       5 октября 2021, 14:59
    Фото: HBO
    Текст: Наталья Ануфриева

    В Сети появился первый тизер сериала «Дом Дракона» – истории о войне, которая предшествовала событиям «Игры престолов».

    Премьера сериала запланирована на январь 2022 года.

    Сериал снят по книге американского писателя Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», в ней он рассказывает о событиях, которые произошли за 300 лет до «Игры», а именно: о гражданской войне между членами семьи Таргариенов.

    Всего запланировано 10 эпизодов. Одну из главных ролей в сериале сыграл британский актер Мэттью Смит, наиболее известный своей ролью 11-го Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто», за которую был номинирован на телевизионную премию BAFTA в 2011 году.

    Сообщалось, что в будущем создатели планируют выпустить еще несколько сериалов по вселенной «Игры». Ранее стало известно, что Мартин подписал контракт с онлайн-сервисом HBO Max на пять лет.

    При этом в январе 2020 года писателя раскритиковали за выпуск книги «Пламя и кровь», так как фанаты ждали шестую книгу цикла «Песнь льда и пламени».

    Сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год, он снят по циклу романов Мартина «Песнь льда и огня». Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

    Коментарии (4)
    В ВКС назвали число космических аппаратов в орбитальной группировке России

    4 октября 2021, 05:53

    Текст: Антон Антонов

    В состав орбитальной группировки космических аппаратов России входит свыше 160 космических аппаратов, сообщил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров.

    Из них примерно 70% «находятся на управлении» центра имени Титова, заявил он в интервью официальному печатному органу военного ведомства «Красная звезда».

    Минобороны также сообщило, что «до 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов». Космические войска в 2021 году засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».

    Также в военном ведомстве сообщили, что «боевые расчеты государственного испытательного космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса «Союз–2» с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты».

    Главный испытательный космический центр имени Титова – центр управления полетами, из которого осуществляется управление космическими аппаратами военного и гражданского назначения (кроме пилотируемых). Входит в состав Космических войск ВКС России. Расположен в городе Краснознаменск Московской области.

    Напомним, в январе космические войска ВКС России подвели итоги 2020 года.

    Коментарии (1)
    «Киноракету» освятили на Байконуре

    3 октября 2021, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    На космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, сообщают информационные агентства.

    Ракету освятил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий, передает ТАСС.

    Напомним, в основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Старт запланирован на 5 октября.

    Коментарии (8)
    Космонавт рассказал, почему не выполняется «гагаринская» традиция

    4 октября 2021, 10:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Заложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после введения в гардероб космонавтов подгузников, рассказал инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

    «По поводу «сходить на колесо». С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет», – цитирует РИА Новости космонавта.

    По его словам, традиция началась с того, что автобус с первыми космонавтами останавливался на полпути к стартовой площадке и ждал, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Цель остановки – обеспечить безопасность космонавтов. Точно с такой же целью автобус останавливается и сейчас.

    «Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время», – рассказал Котов.

    Сейчас, пояснил он, во время такой остановки вместо того, чтобы члены основной экспедиции выходили из автобуса, наоборот, к ним в автобус приходят члены дублирующего экипажа, чтобы напутствовать, пожелать удачного полета, поскольку дальше дублеры не поедут, они будут смотреть за пуском с наблюдательного пункта.

    Напомним, в августе 2019 года гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» не получат ширинку, а значит, лишат космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.

    Коментарии (4)
    На российском сегменте МКС заработал второй туалет

    4 октября 2021, 19:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Второй туалет заработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС), который развернут в новом модуле «Наука», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

    «Готов проверить в боевых условиях», – сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в модуле «Наука», передает РИА «Новости».

    «Разрешаем боевое использование... Присматривайте за этим туалетом», – ответил ему специалист подмосковного Центра управления полетами.

    На МКС теперь работают три туалета российского производства – в модулях «Звезда», «Наука» и Tranquility.

    Уже во вторник на МКС полетят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

    Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.

    До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.

    Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.   

    Коментарии (10)
    Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС

    4 октября 2021, 12:53

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    «Основной и дублирующий экипажи утверждены», – передает РИА Новости сообщение госкорпорации.

    Экипажи утверждала госкомиссия под председательством гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров фильма.

    В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

    Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.

    До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.

    Напомним, в пятницу «Союз» с кораблем для доставки киноэкипажа на МКС установили на стартовый стол Байконура.

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    Рогозин рассказал о сложностях работы боевого расчета во время старта киноэкипажа

    5 октября 2021, 14:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что боевому расчету на космодроме Байконур было сложно работать во время запуска корабля с киноэкипажем из-за огромного количества гостей.

    «Я знаю, что сегодня вам было достаточно сложно работать, потому что огромное количество было внимания, гостей, средств массовой информации, камер. В последние годы считалось, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто сегодня присутствовал здесь, видели, как все это происходит», – приводит его слова ТАСС.

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    Ранее пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.

    Напомним, ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура.

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    Командир «киноэкипажа» доложил Рогозину о готовности к старту

    5 октября 2021, 08:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС «киноэкипаж», в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, перед посадкой в ракету доложил гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину о готовности к полету.

    «Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз МС-19» к полету готов», – передает РИА Новости слова космонавта.

    Доклад руководителю госкомиссии проводится на 254-й площадке космодрома. Здесь космонавты надевают скафандры перед отъездом на стартовую площадку. После доклада члены основного и дублирующего экипажей займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий – на наблюдательный пункт.

    Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.

    С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда «Союз МС-17» долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск «киноэкипаж» причалит к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.

    На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

    Фильм «Вызов» станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым «Роскосмос» обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать «киноэкипажу» в съемках фильма.

    Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

    Напомним, в понедельник первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС.

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    Рогозин сообщил о планах по сотрудничеству с телеканалами в космосе

    5 октября 2021, 19:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Роскосмос проводит переговоры об организации съемок космических миссий с российскими телеканалами, заявил глава госкорпорации.

    «Мы сейчас обсуждаем с ведущими нашими телеканалами возможность их участия, помощи в организации съемок наших миссий к другим планетам, которые начинаются со следующего года», – заявил Дмитрий Рогозин в эфире на «Эхе Москвы».

    По его словам, с мая 2022 года открывается окно для проведения первой за последние 46 лет российской миссии на Луну. Вторая миссия пройдет в сентябре.

    «Тут работают наши новые российские специалисты, поэтому, чтобы не создавать у себя каких-то несвойственных Роскосмосу компетенций, мы обратились к Первому каналу, каналу «Россия» и к «России 24», и к НТВ, и к другим каналам, чтобы они нам помогли провести такую демонстрацию этой инженерной сложной работы с тем, чтобы вся страна и весь мир могли увидеть эти наши миссии», – рассказал глава корпорации.

    Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.

    Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.

    На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.

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