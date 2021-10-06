Рогозин рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко в космосе

Командир «киноэкипажа» доложил Рогозину о готовности к старту

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС «киноэкипаж», в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, перед посадкой в ракету доложил гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину о готовности к полету.

«Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз МС-19» к полету готов», – передает РИА Новости слова космонавта.

Доклад руководителю госкомиссии проводится на 254-й площадке космодрома. Здесь космонавты надевают скафандры перед отъездом на стартовую площадку. После доклада члены основного и дублирующего экипажей займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий – на наблюдательный пункт.

Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.

С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда «Союз МС-17» долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск «киноэкипаж» причалит к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.

На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Фильм «Вызов» станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым «Роскосмос» обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать «киноэкипажу» в съемках фильма.

Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

Напомним, в понедельник первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС.