Вильфанд рассказал, когда автовладельцам менять резину

Вопросы о смене резины уместны в конце ноября в центре Европейской части России, а в октябре они не актуальны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже +5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок...», – передает РИА Новости слова Вильфанда.

Он добавил, что по климату температура устойчиво ниже этих отметок в конце ноября в центре Европейской России.

По словам Вильфанда, золотая осень в Москве может продлиться до середины октября.

«Лучше давайте говорить о золотой осени. Золотая осень сейчас, она будет до середины октября», – передает ТАСС слова меторолога. Вильфанд также отметил, что заморозки в Москве и Подмосковье уже начались.

«Сейчас в ближайшие дни такой температурный фон (минус два-три градуса) до середины месяца – передает ТАСС до 12-14 числа, поэтому заморозки - это уже не новость. Собственно говоря, заморозки представляют опасность в августе, в первой половине, примерно до 20 сентября, а дальше заморозки переходят в легкие морозы, они естественны», – добавил он.

Ранее в среду Вильфанд сообщил, что зимой россиян ожидает температура выше нормы.