«Молодежка ОНФ» провела всероссийскую акцию «Спасибо, доктор»

«Молодежка ОНФ» поздравила медиков с Международным днем врача и провела всероссийскую акцию «Спасибо, доктор».

«Мы с врачами рядом с самого начала пандемии. Участники команды «Молодежка ОНФ» практически во всех регионах страны работали в больницах, помогали в перепрофилировании корпусов под ковид-госпитали, развозили лекарства и продукты пожилым и маломобильным жителям, помогали врачам добираться домой и к пациентам. До сих пор добровольцы на связи с медучреждениями и готовы прийти на помощь по первой просьбе. Профессиональный праздник – это отличный повод поблагодарить медицинских работников за их труд без выходных, за бессонные ночи и спасенные жизни. Спасибо вам!» – обратился к врачам член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участники команды «Молодежка ОНФ» поздравили коллектив Саратовской городской поликлиники № 17 проектом «Один день из жизни доктора». Фотографии и видеоролик рассказывают о буднях врачей и медицинского персонала. Снимки добровольцы распечатают и подарят медикам на память, а лучшие разместят на страницах «Молодежки ОНФ» в соцсетях.

«Мы благодарны волонтерам не только за этот приятный сюрприз, но и за совместную работу. Когда началась пандемия, «Молодежка ОНФ» организовала для медиков акцию «Довези врача». Добровольцы возили участковых терапевтов по вызовам, доставляли лекарства пациентам. Кроме того, молодые люди помогли нам с подготовкой к открытию нового корпуса поликлиники. Уборка, расстановка мебели – все это ребята делали вместе с нами. За что им большое спасибо», – сказал главный врач Городской поликлиники № 17 Саратова Тимур Савинов.

Команда в Республике Марий Эл поздравила с профессиональным праздником медперсонал поликлиники № 3 Йошкар-Олинской городской больницы. Зимой добровольцы помогали медучреждению с доставкой СИЗов.

«Конечно, ковид многое изменил в нашей работе: и график, и нагрузка. Бывает, запланировано одно, но приходится резко менять планы и выходить в «красную зону», потому что там не хватает рук. Часть работы с документами беру домой. Дети и муж иногда обижаются, говорят: опять ты свои карточки принесла домой. А что делать, если рабочего времени не хватает? Приходится чем-то жертвовать», – рассказала участковый врач-терапевт поликлиники № 3 ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» Екатерина Макаренко.

Поздравления для врачей сегодня весь день транслируются на экранах в новых троллейбусах и трамваях Краснодара. Участники «Молодежки ОНФ» благодарят медиков добрыми словами на видеобаннерах.

«В течение всего периода пандемии мы регулярно оказываем помощь больницам города. Проводили акцию «Довези врача», рисовали граффити, привозили горячие обеды для врачей «красной зоны». И сегодня продолжаем благодарить медиков при любом удобном случае», – поделилась участница команды «Молодежка ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

В Оренбурге команда «Молодежка ОНФ» провела «Один день с врачом» на Областной клинической станции переливания крови и организовала экскурсию для студентов Гуманитарно-технического техникума. Молодые люди смогли увидеть основные процессы – от забора крови до заморозки плазмы. Так, например, ребята узнали, что врачи станции заготовили около четырех тысяч литров антиковидной плазмы, а также – как долго и в каких условиях она хранится.

Орловская команда «Молодежки ОНФ» организовала фотосессию для врачей городской поликлиники № 2. И написала под окнами городских клиник «Спасибо за наше здоровье».

Ранее правительство Москвы решило назначить стимулирующие выплаты медикам, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Кроме того, на выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей.