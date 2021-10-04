Эксперт: Новому тамбовскому руководителю пригодится опыт «школы губернаторов»

«Школа губернаторов помогла нам дополнительно повысить уровень внутренней ответственности. Мы научились выполнять управленческие задачи еще более эффективно и при этом оперативно», – сказал газете ВЗГЛЯД замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, комментируя назначение выпускника «школы губернаторов» Максима Егорова руководителем Тамбовской области.

«Кроме того, появляется некоторая гордость, ответственность перед своими коллегами. Мы – выпускники школы, мы принадлежим к этому сообществу, мы осознаем, что просто не имеем права не выполнять свою работу быстро и качественно», – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

«Помимо тех компентеций, которым нас учили там наставники, мы приобрели получили там «нетворкинг». Это горизонтальный уровень знакомств, близких доверительных отношений среди управленцев. Это доверие сохраняется между нами до сих пор, хотя с момента нашего выпуска из школы прошли уже годы. Такая сеть знакомств очень полезна, чтобы максимально быстро решать профессиональные задачи», – пояснил Фаттахов.

«Мы с «однокашниками» по этой школе для себя не единожды замечали: если бы от кого-то из нас к другому коллеге пришло письмо, мы бы его, наверное, рассматривали месяц. И, наверное, что-то бы ответили, скорее всего, ответ был бы положительный, но это все равно заняло бы время. Но сейчас, поскольку мы хорошо знаем друг друга, то можем – видя фамилию друг друга – сразу позвонить и оперативно решить вопрос», – добавил собеседник.

«Подобная горизонтальная коммуникация с людьми из разных сфер, с управленцами разного уровня опыта, я уверен, на должности руководителя региона очень пригодится. Вообще у Максима Борисовича – большой и серьезный управленческий опыт. В свое время мы с ним сталкивались в Татарстане, в совместной деятельности по развитию общественных пространств в регионе. Этому развитию, напомню, посвящена особая всероссийская программа, которая в итоге очень хорошо взлетела. Уже видна ее эффективность и влияние на качестве жизни рядовых жителей в регионах. Этот опыт, полагаю, тоже серьезно поможет новому главе на этой территории, – чтобы достойно ответить на запросы жителей», – убежден Фаттахов.

«Что касается его прямой специализации – сферы ЖКХ и строительства, то это, как известно, одни из самых острых, злободневных тем для любого региона. Мне кажется, его огромный опыт поможет ему достойно ответить на запросы жителей Тамбовской области», – подытожил Фаттахов.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. С мая 2015 года область возглавлял Александр Никитин.

Егоров родился в 1977 году в городе Горький (ныне – Нижний Новгород), окончил Волжскую госакадемию водного транспорта, карьеру начал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2005-2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам в Москве.

Егоров знаком со спецификой региональной политики. В 2016-2018 годах работал в представительстве правительства Тюменской области в Москве, был советником губернатора этой области Владимира Якушева. В декабре 2018 года Егоров был назначен замглавы Минстроя, где курировал вопросы ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда. С декабря 2019 года также работал главным государственным жилищным инспектором.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.