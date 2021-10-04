Талибы ликвидировали пять боевиков ИГ у посольства России в Кабуле

Возле посольства России в Кабуле ликвидирована группа из пяти боевиков «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в России). Сейчас ситуация нормальная, сотрудникам посольства ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Евгений Егоров.

«Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы* (движение признано террористическим и запрещено в России) ликвидировали пять игиловцев, еще трое им сдались», – пояснил представитель посольства, передает РИА «Новости».

По его словам, «возможно, это было связано со вчерашним терактом у мечети, в ходе которого от взрыва бомбы погибло около 20 человек».

На вопрос, планировала ли эта группа какую-либо акцию против посольства, Егоров ответил: «Этого мы знать не можем. Но при любом развитии событий посольство надежно защищено как снаружи, так и изнутри».

«В посольстве ситуация нормальная. Нашу безопасность обеспечивает талибское подразделение, нами соблюдаются повышенные меры предосторожности», – отметил он.

Кроме того, по данным посольства, накануне вечером в ходе акции талибов против предполагаемых преступников на севере Кабула были убиты три игиловца.

Егоров добавил, что у одного из них при этом сдетонировал «пояс смертника».

Ранее талибы ликвидировали ячейку террористов группировки «Исламское государство*» в ходе операции в одном из округов Кабула.

Напомним, мощный взрыв прогремел у мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан*». Число погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана достигло 12, пострадали 32 человека.