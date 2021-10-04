Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом оказал сопротивление при задержании

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании, сообщили сотрудники полиции.

Видео опубликовано на портале «МВД медиа». Подробности преследования и задержания нападавшего рассказали старший сержант полиции Иван Лисин и лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.

По словам Лисина, во время службы поступила информация об угоне автомобиля. Они с напарником начали отрабатывать территорию и обнаружили угнанный автомобиль, подозреваемый в его угоне скрылся на территории детского сада.

Аймухамбетов добавил, что в ходе обследования детского сада он заметил мужчину, который похож на подозреваемого в убийстве в Гае. Мужчина представился сторожем детского сада.

«Затем я стал подходить к молодому человеку, он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора. Совместно с сотрудниками, которые находились на территории детского сада, данный человек нами был застигнут при попытке перепрыгнуть через забор», – сказал лейтенант полиции.

Отмечается, что при задержании мужчина оказал сопротивление, полицейские применили физическую силу и специальные средства. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный орган по городу Орску.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления.

СМИ со ссылкой на источники отмечали, что в убийстве студенток заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек. В Telegram-каналах сообщалось, что правоохранители разыскивают не самого молодого человека, а его брата. Позже в региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях.

В воскресенье в УМВД по Оренбургской области сообщили, что подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом задержали при попытке угона автомобиля.